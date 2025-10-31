SI Mexico

Del legado de Luka al futuro de Flagg: el nuevo rostro de los Mavericks

El adiós de Luka Dončić marcó un cierre, pero también un punto de partida. Los Mavericks han encontrado en Anthony Davis la voz del presente y en el joven Cooper Flagg la promesa del mañana. En la Arena CDMX, Dallas mostrará que el espíritu competitivo sigue intacto, aunque los protagonistas hayan cambiado.

Cooper Flagg trae frescura y energía a una franquicia que no renuncia a soñar.
Cooper Flagg trae frescura y energía a una franquicia que no renuncia a soñar. / Stacy Revere/Getty Images

La NBA regresa a México con Dallas Mavericks renovado y decidido a recuperar protagonismo. El 1 de noviembre, la Arena CDMX será escenario del nuevo capítulo de una franquicia que vuelve a soñar. El equipo llega con la experiencia de Anthony Davis y Klay Thompson, la ilusión que representa Cooper Flagg, primera selección global del Draft 2025, y el recuerdo aún fresco de una decisión que cambió todo: la salida de Luka Doncic.

El traspaso de Doncic marcó un antes y un después en la historia reciente del equipo. Dallas eligió mirar hacia adelante. En lugar de aferrarse a la nostalgia, la organización apostó por reconstruir con una mezcla de liderazgo, juventud y esperanza. Hoy, ese cambio se refleja en una plantilla que busca identidad y carácter propios.

Anthony Davis se convirtió en el nuevo faro del proyecto. Su impacto defensivo, su dominio en el rebote y su autoridad en la pintura devolvieron equilibrio a un equipo que necesitaba estabilidad. A su lado, Klay Thompson conserva la precisión y la serenidad de un campeón, mientras Cooper Flagg, con apenas 18 años, encarna el futuro. Su madurez, su inteligencia en la duela y su ambición contagian al vestidor.

P. J. Washington y D’Angelo Russell completan un quinteto que combina versatilidad y control. Washington aporta físico, defensa y presencia ofensiva constante; Russell ordena, distribuye y da pausa cuando el juego lo exige.

Dallas llega a México con una historia distinta. Ya no es el equipo de Doncic, sino uno que aprendió a reconstruirse desde la pérdida. En cada posesión se percibe un mensaje: el futuro puede doler, pero también puede inspirar.

Radiografía — Dallas Mavericks (octubre 2025)

Titulares y figuras principales

1. Anthony Davis — Ala-pívot / Pívot (PF/C)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 25.0 pts, 11.8 reb.

2. Klay Thompson — Escolta (SG)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 41 % en triples.

3. Cooper Flagg — Alero / Ala-pívot (SF/PF)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 13.0 pts, 5.3 reb.

4. P. J. Washington — Alero / Ala-pívot (SF/PF)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 16.8 pts, 7.5 reb.

5. D’Angelo Russell — Base (PG)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 10.0 pts, 5.5 ast.

Suplemento de rotación (Dallas Mavericks)

1. Naji Marshall — Alero (SF)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 7.8 pts, 4.3 reb.

2. Max Christie — Escolta (SG)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 12.3 pts, 1.3 reb.

3. Jaden Hardy — Escolta (SG)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 6.3 pts, 1.0 reb.
Jaden Hardy
Jaden Hardy / Sarah Stier/Getty Images

Dallas pisa México con una mezcla de nostalgia y determinación. El adiós de Doncic dejó un vacío, pero también abrió la puerta a un nuevo comienzo. En el corazón de la Arena CDMX, el equipo busca algo más que una victoria: quiere demostrar que las reconstrucciones también pueden ser bellas cuando la esperanza se convierte en identidad

