Del legado de Luka al futuro de Flagg: el nuevo rostro de los Mavericks
La NBA regresa a México con Dallas Mavericks renovado y decidido a recuperar protagonismo. El 1 de noviembre, la Arena CDMX será escenario del nuevo capítulo de una franquicia que vuelve a soñar. El equipo llega con la experiencia de Anthony Davis y Klay Thompson, la ilusión que representa Cooper Flagg, primera selección global del Draft 2025, y el recuerdo aún fresco de una decisión que cambió todo: la salida de Luka Doncic.
El traspaso de Doncic marcó un antes y un después en la historia reciente del equipo. Dallas eligió mirar hacia adelante. En lugar de aferrarse a la nostalgia, la organización apostó por reconstruir con una mezcla de liderazgo, juventud y esperanza. Hoy, ese cambio se refleja en una plantilla que busca identidad y carácter propios.
Anthony Davis se convirtió en el nuevo faro del proyecto. Su impacto defensivo, su dominio en el rebote y su autoridad en la pintura devolvieron equilibrio a un equipo que necesitaba estabilidad. A su lado, Klay Thompson conserva la precisión y la serenidad de un campeón, mientras Cooper Flagg, con apenas 18 años, encarna el futuro. Su madurez, su inteligencia en la duela y su ambición contagian al vestidor.
P. J. Washington y D’Angelo Russell completan un quinteto que combina versatilidad y control. Washington aporta físico, defensa y presencia ofensiva constante; Russell ordena, distribuye y da pausa cuando el juego lo exige.
Dallas llega a México con una historia distinta. Ya no es el equipo de Doncic, sino uno que aprendió a reconstruirse desde la pérdida. En cada posesión se percibe un mensaje: el futuro puede doler, pero también puede inspirar.
Radiografía — Dallas Mavericks (octubre 2025)
Titulares y figuras principales
1. Anthony Davis — Ala-pívot / Pívot (PF/C)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 25.0 pts, 11.8 reb.
2. Klay Thompson — Escolta (SG)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 41 % en triples.
3. Cooper Flagg — Alero / Ala-pívot (SF/PF)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 13.0 pts, 5.3 reb.
4. P. J. Washington — Alero / Ala-pívot (SF/PF)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 16.8 pts, 7.5 reb.
5. D’Angelo Russell — Base (PG)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 10.0 pts, 5.5 ast.
Suplemento de rotación (Dallas Mavericks)
1. Naji Marshall — Alero (SF)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 7.8 pts, 4.3 reb.
2. Max Christie — Escolta (SG)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 12.3 pts, 1.3 reb.
3. Jaden Hardy — Escolta (SG)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 6.3 pts, 1.0 reb.
Dallas pisa México con una mezcla de nostalgia y determinación. El adiós de Doncic dejó un vacío, pero también abrió la puerta a un nuevo comienzo. En el corazón de la Arena CDMX, el equipo busca algo más que una victoria: quiere demostrar que las reconstrucciones también pueden ser bellas cuando la esperanza se convierte en identidad