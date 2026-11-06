Denver Nuggets e Indiana Pacers aterrizan en el AIFA para el NBA Mexico City Game

Denver Nuggets e Indiana Pacers aterrizaron este jueves en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para disputar el NBA Mexico City Game 2026, que se jugará el sábado 7 de noviembre a las 16:00 horas en la Arena Ciudad de México.

Desde el aeropuerto, cada equipo se trasladó en camión a su hotel de concentración. Denver se hospedará en el JW Marriott de Polanco e Indiana en The Ritz-Carlton, sobre Paseo de la Reforma.

Nikola Jokić, tres veces Jugador Más Valioso y campeón de la NBA en 2023, encabeza a los Nuggets, que llegan con Jamal Murray y Aaron Gordon, quienes también estuvieron en el equipo campeón.

Indiana, dirigido por Rick Carlisle, tendrá a Pascal Siakam como su principal figura, pero no contará con Tyrese Haliburton, quien sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo y no jugará en México.

¿Qué actividades tendrán Nuggets y Pacers antes del partido?

Indiana será el primero en entrenar este viernes 6 de noviembre en la Arena CDMX. Los medios podrán ver los últimos 30 minutos de su práctica, de 11:30 a 12:00 horas, y después, de 12:00 a 12:30, jugadores y cuerpo técnico atenderán a la prensa.

NBA Cares realizará de 12:30 a 13:30 una clínica con jugadores de ambas franquicias y alrededor de 50 jóvenes. Denver atenderá a los medios de 13:45 a 14:15 horas y abrirá a la prensa los primeros 30 minutos de su entrenamiento, hasta las 14:45.

Los entrenadores hablarán el sábado antes del partido. Carlisle comparecerá a las 14:15 y David Adelman a las 14:30. El duelo será el partido número 35 de la NBA en México desde 1992. Denver regresará al país 20 años después de jugar un partido de pretemporada en Monterrey en 2006, mientras que Indiana se presentará por primera vez en territorio mexicano.