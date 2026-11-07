La altitud de Ciudad de México, unos 2,240 metros sobre el nivel del mar, podría convertirse en una ventaja para Denver Nuggets, un equipo acostumbrado a jugar a más de 1,600 metros, cuando enfrente este sábado a Indiana Pacers en la Arena CDMX.

“Me siento más cómodo cuando jugamos en casa, en Denver, porque sabemos que ahí tenemos una ventaja real. Los equipos que vienen a Denver suelen necesitar un par de cuartos para entrar en ritmo”, explicó Nikola Jokic en la atención a medios del viernes.

El tres veces Jugador Más Valioso fue cauto cuando le preguntaron si esa costumbre podría favorecerlos en la capital mexicana, unos 600 metros más alta que Denver.

“Quizás, es posible”, respondió.

Kelly Oubre Jr. contó que los Pacers trabajaron la altitud en el entrenamiento del viernes.

“El entrenador quiso que abriéramos los pulmones. Hicimos carreras, corrimos bastante y tratamos de preparar nuestros cuerpos para esta altura”, dijo el alero.

Pascal Siakam reconoció que sintió la diferencia durante la práctica y que podría notarla todavía más en el partido.

Jokic y Murray ante unos Pacers mermados por las lesiones

Denver llega en este arranque de temporada con marca de cuatro victorias y tres derrotas, después de vencer 128-109 a Toronto Raptors el miércoles con el triple-doble 201 de Jokic, que terminó con 32 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias.

El serbio necesita nueve más para superar a Russell Westbrook como líder histórico de la NBA en ese apartado y en el arranque de la temporada promedia 23 puntos, casi 10 rebotes y poco más de nueve asistencias.

“Es uno de los mejores jugadores que han tocado un balón de basquetbol. Vamos a tener que defenderlo muy bien”, señaló Aaron Nesmith, alero de Indiana.

Jamal Murray también empezó fuerte la campaña, con 25 puntos por partido. El canadiense le anotó 52 puntos a Indiana el 3 de diciembre de 2025, en la victoria de Denver por 135-120.

Los Pacers llegan con tres triunfos y seis derrotas, aunque cortaron una racha de cinco caídas seguidas al vencer 107-103 a Memphis Grizzlies.

Su principal problema son las lesiones. Haliburton, su principal figura, no jugará en México por una distensión en el isquiotibial izquierdo, Ben Sheppard y Johnny Furphy también están fuera, y T.J. McConnell está en duda por una molestia en el isquiotibial derecho.

Sin Haliburton, Siakam carga con más responsabilidad en ataque. El camerunés anotó 20 puntos ante Memphis y está a 20 de llegar a 13,000 en su carrera.

El viernes, Siakam encadenó seis triples frente a las cámaras y Andrew Nembhard llega después de anotar 22 puntos en la victoria sobre Memphis.

Una localía amarilla en la Arena CDMX

Indiana será el local designado y prepara camisetas amarillas para los aficionados, en una arena con duela temática por el Día de Muertos.

Siakam comparó la experiencia con unos playoffs por la atención mediática y las actividades que rodean a un partido internacional.

El duelo será el número 35 de la NBA en México desde 1992 y el primero de temporada regular de Denver en el país, después de visitar Monterrey en 2006 para un juego de pretemporada. Indiana debutará en territorio mexicano.

Los Nuggets, que en casa juegan con el aire a su favor, saltarán a la cancha en una ciudad 600 metros más alta que Denver, ante un rival que esta vez también entrenó para la altura.

¿Dónde ver Denver Nuggets vs. Indiana Pacers en México?

El NBA Mexico City Game 2026 se jugará este sábado 7 de noviembre a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en la Arena Ciudad de México.

En México, el partido se transmitirá en vivo por ESPN. La NBA también contempla transmisiones por ESPN en Disney+ en algunos mercados internacionales y por NBA League Pass, sujetas a restricciones regionales.