Denver Nuggets e Indiana Pacers jugarán el NBA México City Game: Todo lo que debes saber
La Arena Ciudad de México se prepara para recibir a la NBA en su 35 edición en el territorio mexicano, el partido que se impartirá será el enfrentamiento de dos grandes equipos de esta liga; los Denver Nuggets vs Indiana Pacers el día 7 de noviembre de 2026, horario estelar de centro de México a las 19:30 hrs
Dos jugadores de ambos equipos presentan entusiasmo por este gran enfrentamiento en la Ciudad de México.
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"He oído mucho sobre la energía de los fans en México. Es una ciudad con mucha historia y será especial llevar el baloncesto de Denver allá. Siempre es bueno conectar con fans que no tienen la oportunidad de vernos cada semana", dijo Nikola Jokíc, de los Denver Nuggets.
"Es un honor ser parte de esto. Indiana tiene una tradición de básquetbol muy pura, y llevar eso a una cultura tan vibrante como la mexicana es algo que todos en el equipo estamos esperando. Queremos dar un espectáculo inolvidable", expresó por su parte Tyrese Haliburton, de los Indiana Pacers.
Calendario de boletos
Fase de venta
Fechas
Requisito
Preventa Banco Azteca
25 y 26 de mayo 2026
Tarjetas de este banco
Preventa para Fans
27 y 28 de mayo 2026
Registro previo en NBA.com/Mexico
Venta General
29 de mayo 2026
A todo público
La experiencias previstas para este gran juego contarán con la NBA House of Legends: Espacio premium con presencia de leyendas, exhibición del trofeo Larry O'Brien y actividades interactivas, que se llevará a cabo del 3 al 6 de noviembre, los fanáticos tendrán el privilegio de tomar fotos gratis en las locaciones, que están por confirmar en sus redes sociales.
El Día de Muertos Edition: Por tercer año consecutivo, el juego tendrá una escenografía visual inspirada en esta tradición, incluyendo arte especial en la duela.
La NBA Cares: El viernes 6 de noviembre habrá clínicas de básquetbol para jóvenes y actividades de impacto social en la capital.
Este enfrentamiento marca el debut oficial de los Indiana Pacers en México, mientras que los Nuggets regresan como uno de los equipos más fuertes de la Conferencia Oeste. Se espera un cupo total en la Arena CDMX de 22,300 aficionados.
Por último la transmisión será narrada oficialmente por Álvaro Martín y el Coach Carlos Morales. Donde se podrá ver el juego será en las plataformas, ESPN (TV), Disney+ (Streaming) y NBA League Pass.