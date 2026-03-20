El desacuerdo de Antetokounmpo con los Bucks, indicio de un divorcio inminente
Giannis Antetokounmpo sufrió otra lesión el fin de semana, esta vez una hiperextensión de rodilla en una victoria sobre los Pacers. El martes, antes de que Milwaukee perdiera ante los Cavaliers, surgió la noticia de que se esperaba que la superestrella de los Bucks se perdiera al menos una semana por la lesión. La salud ha sido un problema recurrente para Antetokounmpo durante toda esta temporada. Este próximo tramo será la tercera ausencia prolongada del año para la superestrella griega después de que dos distensiones en la pantorrilla y varios otros golpes y molestias lo mantuvieran fuera de 31 partidos antes de esta nueva lesión.
Es, en efecto, un golpe de muerte para las ya escasas posibilidades de playoffs del equipo. Hasta hoy, 6 1/2 juegos separan a Milwaukee de los Hornets, décimos sembrados, por el último lugar del play-in en la Conferencia Este. Con sólo 14 partidos restantes en el año es prácticamente imposible para los Bucks (28–40) cerrar esa brecha y clasificar a la postemporada, algo que ya era cierto antes de que Antetokounmpo se lesionara. Ahora la franquicia debe afrontar una racha de cuatro partidos (al menos) sin su mejor jugador—una racha que incluye tres juegos contra equipos del Oeste que están en zona de playoffs.
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Ante esa realidad, es difícil ver el desarrollo de la lesión de Antetokounmpo como algo distinto al final no oficial de la temporada de los Bucks. La eliminación oficial de playoffs está a la vuelta de la esquina y la organización está mejor encaminada si dirige su mirada hacia un receso de temporada muy importante en Milwaukee.
Los reportes más recientes del miércoles sugieren que están tratando de hacerlo, pero Giannis no está interesado.
El día después de que se conociera la noticia de la lesión de Antetokounmpo, Eric Nehm de The Athletic reportó que los Bucks y Antetokounmpo están “en desacuerdo” sobre si la estrella de dos vías debería regresar a la cancha esta temporada. Según el reporte de Nehm, Milwaukee le ha comunicado a Antetokounmpo que es del “interés compartido” de ambas partes que se pierda el resto del año. Los Bucks no tienen control total de su propia selección de primera ronda, pero aún podrían terminar con una selección decente dependiendo de cómo se desarrollen las cosas. Por lo tanto, existe cierto incentivo para perder en el tramo final de la temporada con el fin de mejorar sus probabilidades en la lotería.
Sin embargo, el competitivo Antetokounmpo “no tiene ningún deseo de acortar su temporada”. Poco después, Shams Charania de ESPN reportó noticias similares, diciendo que Antetokounmpo ha “rechazado” la solicitud de su equipo de ser apartado por el resto del año.
No es un desarrollo positivo que la noticia de este “desacuerdo” esté llegando a oídos del público. Los Bucks, como cualquier otra franquicia deportiva profesional, prefieren manejar este tipo de asuntos a puerta cerrada. Particularmente cuando el asunto involucra a una de las mayores estrellas de la NBA y el rostro de la franquicia. Tampoco es ideal que Antetokounmpo no esté dispuesto a cooperar desde una perspectiva de construcción del equipo.
Para el draft de 2026, los Bucks recibirán la selección menos favorable entre la suya y la de primera ronda de los Pelicans. Eso significa que no hay incentivo para que Milwaukee se desplome completamente, pero considerando que New Orleans tampoco es muy bueno, los Bucks podrían terminar con una selección asegurada de lotería si ambos terminan cerca del fondo de la clasificación. Cambiar a modo tank por el resto del año no hará una diferencia enorme, pero muy bien podría resultar en que Milwaukee suba algunos lugares en la lotería del draft, y con el talento de esta clase del draft ese pequeño cambio podría ser enorme para un equipo que en gran medida carece de talento estelar fuera de Antetokounmpo. Pero nada de eso importa si él no está dispuesto a seguir el plan.
Más que nada, sin embargo, esta división reportada es la señal más evidente hasta ahora de que se aproxima un divorcio entre Antetokounmpo y el único equipo que ha conocido.
Por qué el desacuerdo entre Bucks y Antetokounmpo apunta a un divorcio en el receso de temporada
Antetokounmpo fue objeto de intensos rumores de trade a principios de este año y parecía estar al borde de dirigirse a otro equipo por primera vez en su carrera. Pero, obviamente, los Bucks optaron por mantenerlo en Milwaukee. Aunque el propio jugador parecía bastante contento con ese desarrollo, el resto del mundo de la NBA espera plenamente que la saga sea una gran historia durante este receso de temporada. Los reportes sugerían que el principal deseo de Antetokounmpo para jugar en otro lugar era simple: quiere competir por un campeonato, y el roster actual de los Bucks no puede hacerlo. Esa percepción no ha cambiado desde la fecha límite de cambios, lo que deja a la franquicia con una enorme reestructuración por delante si está decidida a mantener a Antetokounmpo.
Pero para bailar se necesitan dos. Cualquier realidad en la que Milwaukee tenga a Antetokounmpo el próximo año requiere algo de fe por parte del jugador superestrella de que los Bucks tienen un plan para volver al estatus de contendientes. Una parte clave de ese plan involucrará la selección del draft del equipo, ya que es el único activo relevante que la franquicia puede ofrecer en conversaciones de trade. Cuanto mejor sea esa selección, mayor será la oportunidad de intentar un movimiento importante o conseguir a un verdadero jugador diferencial en la lotería. Este es probablemente el argumento que Milwaukee le presentó a Antetokounmpo en sus intentos de convencerlo de perderse el resto del año.
Pero aparentemente él no lo está comprando. Y si no compra lo que los Bucks están vendiendo ahora mismo, ¿por qué lo haría en el receso de temporada?
No existe un camino sencillo para reconstruir el roster alrededor de Antetokounmpo para el gerente general Jon Horst. Tomará una combinación de creatividad y oportunidad transformar a un equipo con un porcentaje de victorias de 41% en un contendiente real. También requerirá paciencia. Algunos de los trades más grandes de la NBA en los últimos años se han concretado tarde en el receso de temporada; los propios Bucks participaron en uno de esos movimientos al adquirir a Damian Lillard en septiembre de 2023. Para realmente intentarlo, los Bucks tendrán que pedirle a Antetokounmpo que crea en su plan y que espere, potencialmente hasta el borde de la próxima temporada, para ver qué movimientos pueden hacer.
En el pasado tal vez eso era una venta fácil dado lo mucho que Antetokounmpo ha dicho que quiere permanecer como Buck. Pero eso claramente ha cambiado. Y si no tiene esa fe ahora mismo, como sugiere su negativa a detenerse, entonces hay pocas razones para pensar que de repente encontrará esa fe en el verano.
Un trade de Antetokounmpo no es una certeza. Pero ahora se siente bastante cercano a serlo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 18/03/2026, traducido al español para SI México.