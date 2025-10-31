Detroit Pistons: la nueva era que quiere cambiar la historia

SI Mexico

Con Cade Cunningham como líder de una generación talentosa y disciplinada, los Detroit Pistons llegan a México listos para demostrar que su reconstrucción ya quedó atrás. El equipo del Este combina juventud, energía y madurez en un proyecto que empieza a consolidarse bajo la dirección de J. B. Bickerstaff, decidido a devolverle a Detroit la identidad que alguna vez dominó la NBA.

Álvaro Piñeirua

Cade Cunningham encabeza una generación que no teme empezar de cero para devolverle a Detroit su carácter ganador.
Los Detroit Pistons llegan a México con un proyecto que combina juventud, talento y una identidad que vuelve a tomar forma bajo J. B. Bickerstaff. El equipo del Este atraviesa una etapa de consolidación y se presenta en la Arena CDMX con una base sólida que ilusiona a su afición.

Cade Cunningham representa el motor de esta nueva versión. A los 23 años, el base se consolida como líder ofensivo y organizador de juego. Su madurez, visión y control del ritmo lo convierten en una de las figuras más completas de su conferencia.

A su alrededor, Jalen Duren protege el aro y domina el rebote con fuerza física, mientras Tobias Harris aporta experiencia y equilibrio en la media distancia. Ausar Thompson, elegido hace dos temporadas, se ha transformado en un alero completo, capaz de influir en defensa, rebote y creación de juego. En tanto, Isaiah Stewart encarna la intensidad que define a esta plantilla: lucha cada balón y ofrece estabilidad en la pintura.

Detroit ya no habla de reconstrucción. Su núcleo joven muestra carácter, disciplina y una conexión que se traduce en resultados. En México buscará demostrar que su proyecto ya está listo para competir ante cualquiera.

Radiografía — Detroit Pistons (octubre 2025)

Titulares y figuras principales

1. Cade Cunningham — Base / Escolta (PG/SG)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 20.3 pts, 5.5 reb, 7.8 ast.

2. Jalen Duren — Pívot (C)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 13.3 pts, 9.3 reb.

3. Tobias Harris — Alero / Ala-pívot (SF/PF)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 11.8 pts, 7.0 reb.

4. Ausar Thompson — Alero (SF)

  • Estatus: Questionable (enfermedad leve).
  • Dato: 14.3 pts, 6.5 reb, 3.5 ast.

5. Isaiah Stewart — Ala-pívot / Pívot (PF/C)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 9.3 pts, 7.3 reb.

Suplemento de rotación (Detroit Pistons)

1. Ron Holland II — Alero (SF)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 12.0 pts, 3.5 reb.

2. Duncan Robinson — Escolta / Alero (SG/SF)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 8.8 pts.

3. Tolu Smith — Pívot (C)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 11.0 pts, 4.0 reb.

4. Colby Jones — Escolta / Alero (SG/SF)

  • Estatus: Disponible.
  • Dato: 8.0 pts.

Detroit aterriza en México con una convicción clara: el futuro ya llegó. Este grupo joven dejó de prometer y empezó a cumplir. En la Arena CDMX, los Pistons quieren mostrar que el talento y la disciplina pueden reconstruir una historia. Si la reconstrucción fue la primera etapa, ahora empieza la de la redención.

