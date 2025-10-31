Detroit Pistons: la nueva era que quiere cambiar la historia
Los Detroit Pistons llegan a México con un proyecto que combina juventud, talento y una identidad que vuelve a tomar forma bajo J. B. Bickerstaff. El equipo del Este atraviesa una etapa de consolidación y se presenta en la Arena CDMX con una base sólida que ilusiona a su afición.
Cade Cunningham representa el motor de esta nueva versión. A los 23 años, el base se consolida como líder ofensivo y organizador de juego. Su madurez, visión y control del ritmo lo convierten en una de las figuras más completas de su conferencia.
A su alrededor, Jalen Duren protege el aro y domina el rebote con fuerza física, mientras Tobias Harris aporta experiencia y equilibrio en la media distancia. Ausar Thompson, elegido hace dos temporadas, se ha transformado en un alero completo, capaz de influir en defensa, rebote y creación de juego. En tanto, Isaiah Stewart encarna la intensidad que define a esta plantilla: lucha cada balón y ofrece estabilidad en la pintura.
Detroit ya no habla de reconstrucción. Su núcleo joven muestra carácter, disciplina y una conexión que se traduce en resultados. En México buscará demostrar que su proyecto ya está listo para competir ante cualquiera.
Radiografía — Detroit Pistons (octubre 2025)
Titulares y figuras principales
1. Cade Cunningham — Base / Escolta (PG/SG)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 20.3 pts, 5.5 reb, 7.8 ast.
2. Jalen Duren — Pívot (C)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 13.3 pts, 9.3 reb.
3. Tobias Harris — Alero / Ala-pívot (SF/PF)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 11.8 pts, 7.0 reb.
4. Ausar Thompson — Alero (SF)
- Estatus: Questionable (enfermedad leve).
- Dato: 14.3 pts, 6.5 reb, 3.5 ast.
5. Isaiah Stewart — Ala-pívot / Pívot (PF/C)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 9.3 pts, 7.3 reb.
Suplemento de rotación (Detroit Pistons)
1. Ron Holland II — Alero (SF)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 12.0 pts, 3.5 reb.
2. Duncan Robinson — Escolta / Alero (SG/SF)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 8.8 pts.
3. Tolu Smith — Pívot (C)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 11.0 pts, 4.0 reb.
4. Colby Jones — Escolta / Alero (SG/SF)
- Estatus: Disponible.
- Dato: 8.0 pts.
Detroit aterriza en México con una convicción clara: el futuro ya llegó. Este grupo joven dejó de prometer y empezó a cumplir. En la Arena CDMX, los Pistons quieren mostrar que el talento y la disciplina pueden reconstruir una historia. Si la reconstrucción fue la primera etapa, ahora empieza la de la redención.