Dos franquicias sorprendentes que buscaron discretamente a LeBron James durante la agencia libre
La puja por LeBron James llegó a su fin de forma dramática este mes, cuando los 76ers terminaron quedándose con el premio mayor al convencer al exjugador de los Lakers para unirse al equipo durante lo que probablemente serán los últimos años de su histórica carrera.
Como ocurre con cualquier movimiento de alto perfil en la agencia libre, Philadelphia estuvo lejos de ser el único pretendiente de James. Además de los cinco equipos que fueron reportados como finalistas —Cavaliers, Heat, Warriors y Timberwolves—, otras dos franquicias sorprendentes también intentaron ficharlo, de acuerdo con Dave McMenamin, de ESPN.
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Uno de esos equipos pertenecía a la Conferencia Este: los Celtics. El otro, a la Conferencia Oeste: los Clippers.
Según las fuentes de McMenamin, Boston "expresó interés" en James, aunque no trascendieron más detalles sobre ese acercamiento. En cambio, los Clippers sí habrían sostenido conversaciones con el veterano para ofrecerle un contrato de un año por más de 20 millones de dólares, lo que le habría permitido seguir viviendo en su casa de Brentwood, California.
James, cuyo agente Rich Paul habría conversado con hasta 27 franquicias durante el proceso de agencia libre, terminó eligiendo un camino muy distinto para el cuarto equipo de su carrera en la NBA, al firmar un contrato de dos años y ocho millones de dólares con los 76ers. Según McMenamin, tanto personas cercanas a la organización de Philadelphia como al propio James calificaron la decisión como una "elección audaz".
Los reportes sobre el interés de Celtics y Clippers surgieron después de que Paul confirmara que el cuatro veces campeón de la NBA sostuvo una reunión secreta con los propietarios de los Cavaliers en Akron, Ohio, a principios de julio. Shams Charania, de ESPN, conocía la existencia del encuentro, pero decidió no informarlo porque recibió esa información off the record.
¿Cómo habría encajado LeBron James con Celtics o Clippers?
Mientras James se prepara para disputar su 24.ª temporada en la NBA con Philadelphia, donde compartirá vestidor con figuras como Jaylen Brown y Joel Embiid, resulta inevitable imaginar cómo habría sido verlo con los Celtics o los Clippers.
Boston envió recientemente a Brown en un canje de gran impacto que le permitió incorporar a Paul George, además de una importante cantidad de selecciones del Draft. El equipo también reforzó su profundidad con los fichajes de Mitchell Robinson y Mike Conley, dos veteranos que deberían aportar equilibrio a una plantilla que no logró defender su campeonato la temporada pasada.
Con esos movimientos en mente, James habría formado una dupla estelar inmediata con Jayson Tatum y probablemente habría encajado a la perfección en la alineación titular de Boston, ocupando el espacio que dejó Brown.
Sin embargo, la gran pregunta es si LeBron realmente quería jugar en Boston. En un episodio del pódcast The Shop, en 2022, el propio James aseguró que el lugar donde más odiaba jugar era precisamente Boston, debido a que calificó a sus aficionados como "racistas como la chingada". Además, una posible relación con el entrenador Joe Mazzulla quizá no habría sido sostenible, considerando que ambos poseen personalidades muy intensas y fuertes dentro del vestidor.
En cuanto a los Clippers, mudarse dentro de Los Ángeles habría representado una transición muy cómoda. James no habría tenido que empacar sus pertenencias y podría haber permanecido en la ciudad donde ha vivido durante casi una década, sin necesidad siquiera de cambiar significativamente su rutina.
No obstante, si el objetivo de James era conquistar un quinto campeonato, los Clippers probablemente figuraban entre los destinos menos atractivos, al menos en comparación con los otros equipos que aparecieron como favoritos. Kawhi Leonard fue traspasado recientemente a los Raptors en una operación que todavía permanece bajo investigación de la NBA, debido a presuntas irregularidades relacionadas con el propietario Steve Ballmer y un supuesto intento de eludir el tope salarial.
Suponiendo que el traspaso se concrete, esta sería la alineación titular proyectada de los Clippers para la temporada 2026:
- Darius Garland, PG
- Keaton Wagler o Kris Dunn, SG
- Brandon Ingram, SF
- Rui Hachimura o Derrick Jones Jr., PF
- Brook Lopez, C
Reencontrarse con su excompañero de los Lakers, Rui Hachimura, habría tenido cierto atractivo. Sin embargo, James dejó claro que no estaba interesado en los reencuentros al rechazar tanto a los Cavaliers como al Heat.
No hay duda de que los Clippers habrían agradecido incorporar a una superestrella franquicia como James tras desprenderse de la anterior. Desde un punto de vista estrictamente deportivo, sin embargo, iniciar una nueva etapa en una organización marcada por la inestabilidad y las dudas sobre su dirección simplemente no parecía tener sentido para el futuro de su carrera.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/07/2026, traducido al español para SI México.