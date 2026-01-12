Draft: Karim López se mete al Top 15 del 2026
La competencia de conferencias ya comenzó en el baloncesto universitario en todo el país, con los equipos entrando en la parte más dura de sus calendarios y con la carrera rumbo al Draft NBA 2026 de junio ya en marcha. Los principales jugadores de la generación han cumplido —y superado— las expectativas hasta ahora, y algunos “tapados” han dado un salto hacia una consideración seria de primera ronda, lo que hace que esta clase se vea más profunda que antes.
Aquí un vistazo actualizado al Big Board de Sports Illustrated, con notas sobre los que suben, los que bajan y quienes más tienen por ganar en los últimos tres meses de la temporada.
1. Darryn Peterson, Kansas
Aunque su temporada ha estado marcada por problemas de calambres y constantes dudas sobre su disponibilidad, cuando Peterson está en la cancha su producción ha sido de élite. En dos partidos del Big 12 ha anotado 58 puntos en solo 55 minutos, a pesar de enfrentar defensas extremadamente agresivas que buscan sacarle el balón de las manos casi a cualquier costo. Juega de manera eficiente, provoca muchas faltas y luce como un jugador que algún día podría liderar la NBA en anotación. Los scouts esperan que deje atrás los problemas físicos y pueda brillar durante el calendario del Big 12.
2. AJ Dybantsa, BYU
Dybantsa fue bueno en el primer mes de la temporada, pero desde entonces ha llevado su nivel a otro plano. Su capacidad imparable para atacar el aro, su intensidad defensiva y su impacto general lo ponen en una posición real para superar a Peterson como el número uno del tablero. Sus mejores momentos son de los más impresionantes que se han visto en un prospecto universitario en mucho tiempo, y los equipos seguirán de cerca si mantiene ese nivel durante el desgaste del Big 12.
3. Cameron Boozer, Duke
El techo atlético de Boozer es más bajo que el de Dybantsa o Peterson, pero su producción de élite contra la mejor competencia del baloncesto colegial es imposible de ignorar. Que siga lanzando bien de tres y mostrando mayor capacidad para crear juego aumenta mucho su atractivo a largo plazo. Su consistencia histórica lo convierte en un prospecto al que no conviene sobreanalizar.
4. Caleb Wilson, North Carolina
Pocos jugadores en el país son tan espectaculares como Wilson, un torbellino de energía que vuela para mates, rebotes y tapones mientras impulsa el buen arranque de North Carolina. Su techo ofensivo puede verse limitado por su tiro exterior, pero sigue siendo un premio más que digno si se falla en conseguir a Peterson o Dybantsa.
5. Kingston Flemings, Houston
Flemings se ha colocado como el mejor base de esta generación y dentro del top cinco. Ha brillado en momentos grandes con Houston desde el inicio de su carrera universitaria. Si los equipos confían en su tiro de tres (40% en la temporada, un salto importante), su techo en la noche del draft podría ser incluso el cuarto puesto, justo detrás del trío Peterson–Dybantsa–Boozer.
6. Nate Ament, Tennessee
Ament llegaba como uno de los prospectos más “verdes” del grupo y ha sufrido ante competencia de alto nivel. En siete partidos contra rivales top-100 tira menos de 40% en dobles, menos de 25% en triples y pierde muchos balones. A largo plazo esta experiencia le ayudará, pero debe dar un salto ofensivo para que Tennessee alcance su techo en una SEC muy cargada.
7. Mikel Brown Jr., Louisville
Brown está fuera desde el 13 de diciembre por una lesión de espalda y se ha perdido duelos clave. Aun así, en sus primeros 10 partidos mostró por qué es un claro prospecto de top-10 gracias a su anotación y creación con bote.
8. Jayden Quaintance, Kentucky
Debutó a mediados de diciembre tras cirugía de rodilla y ya dejó destellos. Sus mejores momentos defensivos son espectaculares y pocos prospectos tienen herramientas físicas como las suyas.
9. Yaxel Lendeborg, Michigan
A ratos parece demasiado bueno para el nivel universitario. Con 23 años, combina tamaño, habilidad y físico. Brilla como finalizador, en transición y defendiendo múltiples posiciones.
10. Thomas Haugh, Florida
La temporada irregular de Florida se ha sostenido gracias a Haugh. Produce sin necesidad de jugadas diseñadas, con cortes, rebotes ofensivos y ataques directos al aro. Perfil de alero grande listo para la NBA.
11. Darius Acuff, Arkansas
Uno de los mejores guards del país en este momento. Viene de anotar 29 puntos contra Tennessee. Es un creador de tiros de élite y toma decisiones con madurez.
12. Bennett Stirtz, Iowa
Su eficiencia se ha trasladado al Big Ten, donde lidera a unos Hawkeyes que ya están en el Top 25. Su tiro y lectura de juego le abren camino en la NBA.
13. Karim López, NZ Breakers
A los 18 años ya es un contribuyente efectivo en la NBL de Australia. Promedia más de 10 puntos, tira 36% y muestra versatilidad defensiva con una envergadura de 2.13 m. Proyectado para la parte media de la lotería.
14. Braylon Mullins, UConn
Inicio irregular tras una lesión de tobillo. En su mejor versión es quizá el mejor tirador de la clase, especialmente saliendo de cortinas.
15. Hannes Steinbach, Washington
Máquina de dobles-dobles. Su tamaño, rebotes y toque lo hacen una selección segura de primera ronda.
16. Koa Peat, Arizona
Ala-pívot bajo para la posición y casi sin tiro exterior. Es hábil con el balón y peligroso atacando, pero su encaje será específico.
17. Isaiah Evans, Duke
Tirador explosivo. Viene de dos partidos con 10 triples en total. Podría colarse en la parte final de la lotería.
18. Cameron Carr, Baylor
Finalmente trasladó su potencial de los entrenamientos a los partidos. Promedia 20.5 puntos, 39.7% en triples y ya suma 25 clavadas.
19. Labaron Philon Jr., Alabama
Gran segunda temporada. Ha mejorado notablemente su tiro de tres hasta 36.3%.
20. Keaton Wagler, Illinois
No es un gran atleta, pero combina tamaño, visión y tiro. Algunos scouts ya lo ven como posible talento de lotería.