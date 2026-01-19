El All-Star Game se internacionaliza: Wembanyama, Jokic y Doncic lideran a los titulares
La NBA dio a conocer a los diez jugadores titulares del Juego de las Estrellas, que se celebrará el próximo 15 de febrero en Los Ángeles y marcará el estreno de un nuevo formato que enfrentará a Estados Unidos contra el resto del mundo.
La elección de los titulares se realizó mediante un sistema de votación ponderada: los aficionados aportaron el 50%, mientras que los jugadores y un panel de medios contribuyeron con el 25% cada uno. A diferencia de ediciones anteriores, la selección no distingue posiciones y contempla a cinco representantes de la Conferencia Oeste y cinco del Este.
Como es habitual, estos diez nombres serán acompañados por 14 jugadores suplentes, que serán elegidos posteriormente por los entrenadores de la liga para completar el roster del tradicional evento de media temporada.
El quinteto titular del Oeste refleja con claridad el peso internacional de la liga. El francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, fue elegido por primera vez como titular en su segunda participación en el All-Star Game, luego de haberse perdido la edición anterior por lesión.
Lo acompañan el actual Jugador Más Valioso, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, de los campeones Oklahoma City Thunder; el serbio Nikola Jokic, triple MVP de la liga con los Denver Nuggets; el esloveno Luka Doncic, de Los Ángeles Lakers; y el estadounidense Stephen Curry, de los Golden State Warriors.
En la Conferencia Este, los titulares serán Cade Cunningham, de los Detroit Pistons; Jaylen Brown, de los Boston Celtics; Jalen Brunson, de los New York Knicks; el griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks; y Tyrese Maxey, de los Philadelphia 76ers.
Para esta edición, la distinción entre titulares y suplentes tendrá un carácter meramente honorífico, ya que el Juego de las Estrellas implementará un nuevo formato de competencia diseñado para revitalizar un espectáculo que en los últimos años ha sido criticado por su falta de intensidad.
En sintonía con la creciente internacionalización de la NBA, el evento adoptará un esquema de Estados Unidos contra el mundo, estructurado como un minitorneo de tres equipos —dos conformados por jugadores estadounidenses y uno por internacionales—, con un mínimo de ocho jugadores por plantel.
En caso de que el proceso de selección no arroje un número suficiente de jugadores elegibles de alguna de las dos partes, el comisionado de la NBA, Adam Silver, podrá invitar a participantes adicionales.
El formato incluirá una fase de grupos y una final entre los dos mejores equipos, con partidos de 12 minutos de duración, lo que promete encuentros más dinámicos y competitivos.
De esta manera, el público podrá presenciar una alineación de auténtico Dream Team internacional, con figuras como Wembanyama, Gilgeous-Alexander, Jokic, Doncic y Antetokounmpo compartiendo la duela.
El All-Star Game se disputará en el Intuit Dome, la nueva y ultramoderna casa de los Los Angeles Clippers, en una edición que busca redefinir el espectáculo más emblemático de la NBA fuera de la temporada regular.