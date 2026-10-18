Favoritos, sorpresas y urgencias: el semáforo de la nueva NBA

La NBA levanta el martes el telón de su temporada 81 con poderosos aspirantes al trono que ostentan los New York Knicks, equipos llamados a dar la sorpresa y otros sometidos a una enorme presión desde el primer día.

Este es el semáforo de las cuatro franquicias que parten en verde hacia el anillo, las tapadas y las que cargan con los fracasos de años anteriores.

Semáforo verde

Las celebraciones del primer título de los Knicks en medio siglo culminan con el izado de la bandera de campeón en el Madison Square Garden en la jornada inaugural del martes.

A partir del salto inicial del duelo ante los Philadelphia 76ers, los neoyorquinos encaran una montaña de desafíos para lograr ser los primeros en revalidar el anillo desde los Golden State Warriors en 2018.

Mientras los Knicks han mantenido la misma columna vertebral, liderada por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns, los Sixers han sido los grandes protagonistas del mercado y se les espera en la pelea por su primer campeonato en cuatro décadas.

Philadelphia dio el primer golpe al hacerse con Jaylen Brown, figura de los Boston Celtics, y ganó después la reñida puja por los servicios de LeBron James.

A sus casi 42 años, King James es la guinda del quinteto más lujoso de la NBA, que conformará con Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey y el joven VJ Edgecombe.

San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder tienen también credenciales más que suficientes para regresar a las Finales.

Tras un primer intento fallido ante los Knicks el pasado junio, el joven fenómeno Victor Wembanyama no quiere esperar más para inaugurar una vitrina que promete quedarse pequeña de trofeos.

Oklahoma City, al mando del doble MVP Shai Gilgeous-Alexander, tratará de extraer lecciones de su derrota en playoffs ante los Spurs para retomar el trono que alcanzó en 2025.

Semáforo amarillo

Dos sonados fichajes, el regreso de una estrella y la madurez de un bloque consolidado amenazan con sacudir las jerarquías de la liga esta temporada.

Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP y campeón en 2021, cumplió su deseo de abandonar los Milwaukee Bucks y desembarcó en el Miami Heat, automáticamente convertido en uno de los equipos a seguir muy de cerca.

La otra gran contratación, envuelta en una enorme polémica, es la de Kawhi Leonard por los Toronto Raptors. El veterano alero está de vuelta en la franquicia a la que guio al título en 2019 después del convulso final de su etapa en Los Angeles Clippers.

Leonard, que debe formar una temible dupla con el All-Star Scottie Barnes, salió prácticamente indemne del escándalo por los pagos encubiertos que le entregó durante años la franquicia angelina, que violaban las normas del tope salarial.

Los Indiana Pacers, con su líder Tyrese Haliburton de regreso tras una campaña en blanco por lesión, quieren volver a ser el equipo disruptor que alcanzó el subcampeonato de 2025.

Este trío de franquicias tendrá que abrirse paso en la ultracompetitiva Conferencia Este, liderada el año pasado por los renacidos Detroit Pistons. Aunque cayeron temprano en playoffs, los Pistons afrontan con optimismo el segundo asalto con el mismo grupo encabezado por Cade Cunningham.

Semáforo rojo

Por distintos motivos, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers y Cleveland Cavaliers arrancan el curso con numerosas cuentas pendientes.

Los Nuggets temen que un cuarto año seguido de frustraciones impulse a su superestrella, Nikola Jokic, a seguir el ejemplo de Antetokounmpo y demandar el traspaso.

Denver solo tiene la novedad del veterano DeMar DeRozan debido a su falta de espacio salarial, un mal que también aqueja a los envejecidos Warriors.

Stephen Curry, a sus 38 años, encara otra campaña de pronóstico sombrío ante la falta de refuerzos y las lesiones de Jimmy Butler y Kristaps Porzingis.

En Los Ángeles, Luka Doncic asumirá por primera vez el mando absoluto de los Lakers tras la partida de LeBron. Desde los despachos se han cumplido varias de las demandas del esloveno, con los fichajes de un intimidador pívot, Walker Kessler, y varios tiradores como Quentin Grimes y Collin Sexton, pero el arsenal angelino palidece en comparación con el de los colosos del Oeste.

Los Cavaliers de Donovan Mitchell, por su parte, redoblaron su apuesta por James Harden pese al naufragio del veterano escolta en los pasados playoffs.

La llegada de los aleros Peyton Watson, arrebatado a los Nuggets, y Mario Hezonja, de regreso a la NBA desde el Real Madrid, son inciertas esperanzas para un plantel con la obligación de llegar a las Finales.