REVISTA | La filosofía de Gregg Popovich
La NBA se encontraba en una etapa de transición cuando Gregg Popovich fue nombrado gerente general de los San Antonio Spurs antes de la temporada 1994-95, una noticia que solo fue importante en la Ciudad del Álamo. El triunvirato sagrado sobre el cual la NBA había construido su marca durante la década anterior había desaparecido: Michael Jordan se fue al beisbol de ligas menores, Larry Bird a las oficinas de los Celtics, Magic Johnson a una especie de purgatorio debido a su condición de VIH positivo. Con esas salidas (Jordan regresó por cinco temporadas completas, como todos sabemos, y Magic tuvo una reaparición momentánea) se fue gran parte de la base fundamental de la liga, los pilares confiables de Bulls-Celtics-Lakers que habían ganado 11 campeonatos de la NBA en las 15 temporadas anteriores y cuyos jugadores, entrenadores y directivos habían llegado a definir la excelencia de la NBA.
Era poco probable que alguien nominara a los Spurs dirigidos por Popovich para encabezar la Nueva Elite, si es que habría una. San Antonio sí tenía una de las estrellas más grandes de la liga en David "The Admiral" Robinson, quien entonces entraba a su sexta temporada. Pero los Spurs, nacidos de los escombros de la vieja ABA —comenzaron su vida en el basquetbol profesional en 1967 como los Dallas Chaparrals antes de mudarse 275 millas al sur y ser rebautizados como San Antonio Spurs en 1973— eran conocidos principalmente por dos cosas: la frialdad de dispara-primero-último-y-siempre de George "Iceman" Gervin, un avatar perfecto para la ABA abierta, y una propensión al fracaso en playoffs. En las 27 temporadas antes de que Popovich tomara el trabajo, ni los Chaps ni los Spurs habían llegado nunca a una final de campeonato y la franquicia había competido por el título de conferencia solo tres veces.
¿Y qué sabíamos de Popovich, una rama menor del árbol de Larry Brown? Aún no era el enófilo/posible espía/crítico de Donald Trump más conocido del mundo deportivo. Todo eso vendría después. Pop había surgido principalmente como un "tipo universitario", asistente en Air Force (su alma mater), entrenador en jefe en Pomona-Pitzer (donde también era profesor asistente) y asistente voluntario con Brown por un año en Kansas. Brown había traído a Popovich a la NBA como asistente con los Spurs en 1988 y Popovich también tuvo dos temporadas con Golden State bajo Don Nelson. Los reporteros que encontraron a Pop durante ese tiempo hallaron a un hombre inteligente aunque reticente, opacado por las grandes personalidades de Brown y Nellie. Poco sabíamos que Pop tenía una gran personalidad él mismo, cuya profundidad y amplitud no emergería hasta mucho después.
Te puede interesar: Comisionado de la NBA anuncia que Juego de Estrellas será "EEUU contra el Mundo"
Fuera lo que fuera lo que movió al dueño de los Spurs, Peter Holt, a contratar a Popovich, resultó ser una de las decisiones de personal más astuta en la historia de la NBA. Con la renuncia de Popovich en mayo, principalmente debido a los efectos de un derrame cerebral que sufrió el noviembre pasado, se cierra la puerta a una de las carreras más notables en el deporte profesional. No fue solo lo que hizo como entrenador durante 29 temporadas —un récord de 1,422 victorias y cinco campeonatos—. Fue su establecimiento de esa cosa inefable llamada "cultura" en San Antonio, un ethos de franquicia que contrastaba con, digamos, los Showtime Lakers y los Jordan Bulls. Esas eran esencialmente marcas de entretenimiento, deliciosas y exitosas como fueron. Año tras año, la República de Pop (como este reportero llegó a llamar a la franquicia perennemente exitosa en San Antonio) funcionaba como su propio organismo distinto dentro de la NBA, definida por la excelencia en ambos extremos de la cancha, la prevalencia de jugadores internacionales, la taciturnidad de la superestrella residente Tim Duncan, y sobre todo la presencia de Pop. A veces soleado pero más a menudo esplénico, Popovich gobernaba su feudo como un Red Auerbach de los tiempos modernos, tomando virtualmente todas las decisiones de franquicia que importaban. Los Spurs nombraron un gerente general en 2002, y R.C. Buford, otra rama de Larry Brown que ahora es el CEO de la franquicia, era bueno. Pero incluso Buford se sometía al único hombre que importaba. "Todos sabemos que la última palabra la tiene Pop", dijo Buford más de una vez.
Mostrando los efectos del derrame cerebral, el Popovich de 76 años habló lentamente pero lúcidamente durante una conferencia de prensa el 5 de mayo en la que anunció que Mitch Johnson, quien había dirigido a los Spurs en su ausencia esta temporada pasada, será el entrenador de San Antonio. El nuevo rol de Pop se reveló cuando los inmortales de los Spurs, Duncan y Manu Ginóbili, le quitaron su chamarra de calentamiento. Debajo había una playera blanca que decía "el jefe".
Durante sus primeras dos temporadas como gerente general, Popovich reinó silenciosamente (o eso parecía) mientras los Spurs continuaron su patrón: florecer en la temporada regular (Robinson fue el MVP de la liga en 1995, la primera campaña de Pop como GM), fracasar en los playoffs. San Antonio ni siquiera era el mejor equipo de Texas; los Houston Rockets ganaron campeonatos consecutivos en '94 y '95.
Mientras tanto, en lo profundo de la organización de los Spurs (y Popovich generalmente mantenía las cosas en lo profundo), el GM tenía otra visión para el equipo, una en la que él tomaría las decisiones no solo en las oficinas sino también desde la banca. Y 18 juegos después del inicio de la temporada 1996-97, con el récord del equipo en 3-15, despidió a Bob Hill y se instaló como entrenador. La reacción dentro de la NBA fue de shock, o al menos sorpresa. Mientras Popovich seguía siendo relativamente desconocido, Hill era una figura popular que había guiado a los Spurs a temporadas de 62 y 59 victorias en sus primeros dos años. ¿Y no era ese inicio abismal atribuible principalmente a lesiones de Robinson y Sean Elliott, el segundo mejor jugador del equipo? Hill nunca se desató con invectivas completas después del despido, pero sus sentimientos, y los de sus seguidores, circularon por toda la liga.
Pop comenzó a "meterse" alrededor de su segundo año. Pop siempre quiso ser el entrenador. Pop aprovechó la oportunidad [del mal inicio] para tomar el control del equipo. Todas esas cosas pudieron haber sido ciertas. Pero nunca hubo un momento en que Pop dudara que podía entrenar.
Las dificultades por lesiones no disminuyeron después de que Pop tomó el control, ya que los Spurs terminaron 20-62. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar, la atmósfera de San Antonio repentinamente cargada con la energía nerviosa de Pop. Hazle una pregunta que él considerara buena y obtendrías una respuesta razonada y matizada; hazle algo que él considerara estúpido y obtendrías algo más. Podría ignorarte con una mirada desdeñosa, administrar una disertación severa sobre Basquetbol 101, darte una conferencia sobre la ética del periodismo o la estupidez en general, o "ponerse serbio" contigo, su frase (tomada de su trasfondo ancestral) para perder la cabeza, ponerse más caliente que los chiles de La Fonda on Main, una institución de San Antonio.
La palabra serbia para suerte —sreća— estaba en el aire en la lotería del draft de la NBA de 1997. Con solo 21% de posibilidades de obtener la primera selección, las pelotas de ping-pong cayeron a favor de San Antonio, y eligieron a Duncan de Wake Forest, una de esas selecciones de no-hay-forma-de-que-no-sea-grandioso como Jordan y LeBron James. Así se cimentó la base de los Spurs para las siguientes dos décadas. Pop y Tim. Tim y Pop. Estaban hechos el uno para el otro, no forzados como otras relaciones entrenador-superestrella (Magic y Pat Riley, Jordan y Phil Jackson por nombrar dos). La actitud de soy-solo-uno-más-del-equipo de Duncan jugó bien con Popovich, y la mentoría sin adornos de Pop jugó bien con Duncan. En práctica, e incluso después de algunos juegos, Pop fue tan duro con Duncan como con todos los demás. Pero cuando se le presionaba tras bambalinas, Popovich hablaría sobre la especialidad de Duncan como jugador y líder silencioso, y, en ocasión, particularmente cuando él estaría siendo elogiado, Pop ofrecería alguna versión de esto: "Por supuesto, mi movimiento más brillante fue tener la suerte suficiente de elegir a Tim en el draft". Auerbach entrenó a Bill Russell de la misma manera: trato a Russ como a todos los demás. Guiño, guiño.
Detrás de Duncan, Robinson y Elliott, los Spurs ganaron su primer campeonato en la temporada acortada por el lockout de 1998-99. Se toparon con la sierra de Kobe-Shaq de los Lakers al comienzo del siglo, pero por el resto de la década de 2000 los Spurs fueron la clase de la NBA, su cultura comparada con la de los New England Patriots, Popovich en el rol de un Belichick (más interesante), Duncan como Brady. No jugaban de una sola manera en ofensiva —la presencia en el backcourt del veloz base Tony Parker y el infatigable Ginóbili los hacía impredecibles, a veces incluso para ellos mismos— pero siempre jugaban desinteresadamente, en gran parte porque así jugaba Duncan. Y los Spurs siempre jugaron defensa dura, anclada por Duncan, quien podía defender pick-and-rolls altos y aún regresar para cerrar el interior.
The Admiral se retiró después de la temporada 2002-03, pero Duncan siguió mejorando, ganándose el apodo de Big Fundamental. Este reportero una vez se propuso, semihumorísticamente, impulsar a los compañeros de Duncan a enumerar sus debilidades. Steve Kerr sugirió que "podría mejorar un poco con su mano izquierda". Robinson, entonces en su temporada final, se preguntó si Duncan podría "mejorar su capacidad de salto", antes de agregar: "Pero al final, ¿cuál es la diferencia? Él obtiene cada rebote". Malik Rose se quedó en blanco antes de chasquear los dedos. "Ya lo tengo", dijo. "No puede tirar su tiro de tablero tan bien desde el lado derecho como desde el izquierdo". Duncan enumeró sus propias debilidades como el tiro libre (promedió 70% en su carrera) y una vacilación para tirar "fuera de mi zona de confort, que es alrededor de 18 pies". Cinco temporadas después de que esa historia apareciera, durante los playoffs de la Conferencia Oeste contra los Suns, Duncan anotaría un triple de momento para enviar el juego a doble tiempo extra, donde los Spurs prevalecerían.
Además del Big Fundamental, Popovich obtuvo el máximo de jugadores que podrían haber tenido poco valor en otros equipos. El base de estatura pequeña Avery Johnson dirigió a los Spurs por seis temporadas para abrir el camino a Parker. Rose, también de estatura pequeña como anotador en el poste, fue un jugador sólido de banca por siete temporadas. En las Finales de 2003 contra los Nets, Pop dependió mucho del suplente de Parker en la base, Speedy Claxton, quien estuvo alrededor solo esa temporada, así como Stephen Jackson, un alero talentoso que tenía reputación de problemático. Ayudaron a traer a los Spurs su segundo campeonato.
Veteranos respetados de otros equipos campeones pasaron al final de sus carreras para ayudar, siendo los más prominentes Kerr (quien aprendió muchas de sus futuras habilidades de entrenador de Pop) y Robert "Big Shot" Horry, cuya puntería de momento ayudó a los Spurs a vencer a los Pistons en 2005 y ganar su tercer título.
Quizás ningún jugador encapsuló más la singularidad de los Spurs que Bruce Bowen, quien jugó de alero, normalmente una posición de anotación, sin ser mucho de un anotador. Bowen nunca promedió más de 8.2 puntos pero inició casi todos los juegos de 2001-02 hasta 2007-08 y ganó tres anillos de campeonato como defensor cerrado con reputación de ser excesivamente físico, incluso sucio. Bowen, un hombre inteligente que se vestía con saco y corbata conservadores, siempre deflectaba sonriendo las críticas con un gesto de mano de ¿eh?-¿yo?. Por ocho temporadas consecutivas estuvo en el primer o segundo equipo All-Defensive de la NBA.
Pop, Buford y el departamento de scouting de los Spurs también vieron el draft diferente a la mayoría de equipos. Los jugadores internacionales habían comenzado a poblar lentamente las plantillas de la NBA para el cambio de siglo, pero San Antonio apostó completamente por un enfoque de Naciones Unidas. A lo largo de los años del mandato de Pop, los Spurs eligieron en el draft jugadores de —entre otros lugares— Argentina, Brasil, Canadá, República Centroafricana, Inglaterra, Francia, Grecia, Haití, Hungría, Lituania, Serbia y Eslovenia y firmaron varios agentes libres internacionales en el camino. (Y eso sin incluir a Duncan, quien nació en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.) La filosofía de draftar-sin-fronteras encajaba con la visión del mundo de Popovich. Se había especializado en Estudios Soviéticos en la Academia de la Fuerza Aérea, viajó ampliamente como jugador por varias temporadas como capitán del equipo de las Fuerzas Armadas y hablaba ruso y serbio pasablemente. Se sentía completamente cómodo entrenando en una Torre de Babel.
Importaba, por supuesto, que los Spurs a menudo hicieran las selecciones internacionales correctas, siendo dos de ellas el argentino Ginóbili en 1999 y el francés Parker en 2001. Obvios ahora pero no entonces. Ginóbili, un zurdo que parecía sin posición, seguía disponible cuando los Spurs lo obtuvieron en el No. 57, una selección antes de que terminara el draft. Y Parker, quien tenía solo 17 años pero parecía de 14 cuando los Spurs se interesaron por primera vez en él, fue la selección 28 de su draft, elegido después de otros bases como Joe Forte, Jeryl Sasser y Raül López.
Por tanto, cuando en la República de Pop, la atmósfera simplemente se sentía y sonaba diferente de otros equipos de la NBA. Y sustentando esta franquicia fusional estaba, por supuesto, el misterio del trasfondo de Pop como hombre militar. Los periodistas picoteaban la verdad —el escritor basado en Texas Jan Hubbard era particularmente bueno en eso— mientras Pop se resistía, a veces coquetamente, a veces con fuerza. Llegué a San Antonio cerca del final de la temporada 2012-13, que resultaría en una derrota en las Finales ante Miami, la única vez que Pop llegó a la serie de campeonato y no emergió con un anillo. Al encontrarme en el estacionamiento de práctica de las instalaciones de los Spurs, Pop ofreció un saludo cálido de abrazo fraternal. "Qué bueno verte", dijo, "y por favor lárgate de San Antonio". Había comunicado a través del departamento de relaciones públicas que no quería hablar sobre sí mismo, que era el tema del artículo propuesto. Pop eventualmente accedió a una larga sesión de verificación de datos antes de un juego, sabiendo muy bien que era un facsímil razonable de una entrevista. "Sé lo que estás haciendo", dijo mientras nos sentábamos a hablar. "Soy entrenador, así que sé lo que significa hablar m***".
Después de su graduación en 1970 de la Academia de la Fuerza Aérea, Pop aplicó para un trabajo gubernamental ultra-secreto en Moscú, pero dice que el papeleo retrasado le impidió obtenerlo. Sí sirvió como oficial de inteligencia en el este de Turquía, en las fronteras de Irán y Siria, pero se ríe de la idea de que hizo espionaje serio. Más importante para su vida futura, concedió durante la sesión de "verificación de datos", fue su puesto en una Estación Aérea Naval cerca de Napa Valley, que es donde comenzó su historia de amor con la uva. Una de las mejores experiencias en la cobertura de la NBA era toparse con Pop y sus entrenadores en un restaurante en el camino durante las Finales. Una vez envió una botella cara de vino a una mesa de periodistas deportivos con la nota: "Aunque no lo apreciarán". En otra ocasión, nuestra mesa le envió a él y sus entrenadores una lata tibia de la peor cerveza del restaurante. No eras invitado a partir el pan en la mesa de Pop, pero podías quedarte un rato e intercambiar insultos. "No sé qué haces en este lugar", dijo P.J. Carlesimo, asistente de Pop, durante las Finales de 2007 en Cleveland. "No tienen nachos". Pop sigue siendo socio en A to Z Wineworks con base en Oregon y tiene una impresionante cava en su casa.
En 2016, la República de Pop se volvió abiertamente política. La elección de Donald Trump prendió a Pop como un error en un cambio defensivo. Arremetió contra Trump por "el tenor y tono asqueroso y todos los comentarios que han sido xenófobos, racistas, misóginos. Y vivo en ese país donde la mitad de la gente ignoró todo eso para elegir a alguien. Esa es la parte más aterradora de todo esto para mí".
Hubo varias ocasiones más cuando Popovich habló su verdad al poder desde el estrado, como lo hizo el entrenador de los Warriors Kerr, un amigo cercano. Inevitablemente, atrajeron la atención y subsecuente reprimenda de Trump y el mundo MAGA, y así Cállate y Dribla se convirtió temporalmente en Cállate y Entrena.
Hay poca duda de que Popovich tiene diferencias políticas/filosóficas genuinas con Trump, pero había algo más en juego. Por muchos años después de tomar el trabajo, Popovich se dio cuenta de que era ampliamente mal entendido, en parte porque hablaba sobre sí mismo infrecuentemente pero también porque su trasfondo militar y maneras cascarrabias lo marcaban como conservador de derecha. Sin duda diría que no le podría importar menos eso, pero sostengo que sí le importaba... y le importa. Cuando Sean Elliott lo conoció por primera vez, lo catalogó como "un marine típico", lo cual Elliott después enmendó a "hombre del Renacimiento". (Pop y Elliott hicieron un programa de reseñas de películas para una estación de cable de San Antonio, con Pop eligiendo películas que eran, en palabras de Elliott, "oscuras, tenían subtítulos y no pasaba nada".)
Pop siempre reaccionó fuertemente cuando alguien comparaba la cultura de los Spurs —dura e insular— con la militar. "Solo hacen eso porque estuve en el servicio", diría. Era firme en su insistencia de que la República de Pop funcionaba con el motor de la disciplina, no el militarismo. La disciplina era de lo que estaba orgulloso, no la idea de que los Spurs fueran soldados robóticos. Mike Budenholzer, asistente de los Spurs por mucho tiempo, quien ganó un campeonato como entrenador en jefe de los Bucks en 2021, una vez me dijo: "La única manera de no triunfar aquí es ser un hombre que dice que sí a todo".
Año tras año, los Spurs eran los Spurs, y los Spurs eran, más que nada, Pop. "Cada vez que hablo con jugadores de otros equipos sobre ciertas situaciones", dijo Ginóbili una vez, "lo que termino escuchando es, 'Sí, pero tú estás en los Spurs'. Quieren decir, 'Está bien, lo resolverás y seguirás ganando'". Jim Eyen, un scout de los Timberwolves que entonces era asistente de los Kings, lo puso así: "¿Sabes que tienes equipos universitarios, Kansas y Duke, que juegan de cierta manera? La versión de la NBA son los Spurs. Son lo más cercano a un programa que tienes en la liga".
Bueno, el programa es diferente ahora. La estrella de la franquicia —un francés dotado de 7'3" llamado Victor Wembanyama— no podría ser más diferente en estilo que Duncan; Wemby puede anotar adentro pero esta temporada pasada intentó casi nueve triples por juego. El programa es dirigido desde la banca por el graduado de Stanford Johnson, hijo del ex jugador de la NBA John Johnson, y desde las oficinas por Brian Wright, quien tiene una maestría en administración de negocios deportivos. Son poco conocidos, pero también lo era un tipo llamado Popovich cuando tomó el control.
Es imposible decir qué contribuciones al programa vendrán de El Jefe. En su última declaración pública, dijo que está mejorando de su derrame cerebral. Solo se puede esperar que emerja de vez en cuando para ponerse un poco serbio, agitar su puño, insultar a un reportero, rugir contra la luz que se apaga o la decisión de un árbitro, y recordarnos del tesoro que una vez tuvimos en ese lugar extraordinario llamado la República de Pop.