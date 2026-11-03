Galvani reconoce lo que le faltó a Capitanes tras su histórica temporada: “Yo tomo la culpa”

Vítor Galvani logró en su primer año al frente de Capitanes de la Ciudad de México lo que su antecesor, Ramón Díaz, no consiguió en las cuatro temporadas previas del equipo en la NBA G League: clasificar por primera vez a los playoffs de temporada regular. Sin embargo, el brasileño considera que ese éxito dejó una lección: no basta con llegar a la postemporada.

“Yo tomo la culpa por esto”, admitió Galvani, elegido Entrenador del Año de la temporada 2025-26, tras un entrenamiento en la recta final de la pretemporada, al reconocer que el equipo no desarrolló la mentalidad necesaria para competir hasta las últimas instancias.

Capitanes terminó la temporada regular con 24 victorias y 12 derrotas, el segundo mejor récord de la Conferencia Oeste, pero cayó eliminado en la primera ronda de playoffs, en la Arena CDMX ante Rip City Remix, el séptimo sembrado.

“El año pasado queríamos pelear por los playoffs, lo logramos”, recordó el entrenador, quien ahora quiere instalar desde los entrenamientos lo que llama Championship Standards (estándares de campeón).

Galvani quiere que el equipo se prepare para pelear el título y no solo un lugar en la postemporada, y tendrá que lograrlo con un plantel muy distinto al de la clasificación histórica.

Capitanes buscará repetir su fórmula con un plantel renovado

La renovación es parte de la naturaleza de la G League: los jugadores firman contratos de una sola temporada y buscan oportunidades en la NBA y en otras ligas, así que los planteles cambian cada año. Galvani mencionó los casos de Bubu Palo, RJ Meléndez y Reynan dos Santos, quines continuaron sus carreras fuera de Capitanes: Palo en Francia y Meléndez en Italia.

James Bouknight y Tomás Chapero volvieron al campamento, igual que el mexicano Luke Martínez, que jugó con Capitanes en 2023-24 y ahora regresa para aportar liderazgo a un grupo con muchos jugadores jóvenes.

A todos, Galvani les pidió dos cosas: "que jueguen duro en la defensa y la otra que compartan el balón en la ofensiva”, explicó.

El brasileño dijo que no espera grandes estadísticas individuales y reconoció que su primer año le sirvió para corregir ideas: calculó que alrededor del 70 por ciento de sus planteamientos originales funcionó y el resto lo ajustó sobre la marcha.

Entre sus apuestas está David Sloan, un base al que dirigió en Brasil y de quien destacó su capacidad para organizar el ataque. Sin embargo, admitió que todavía no sabe cómo responderán los jugadores que llegan del basquetbol universitario y de otras ligas.

El Tip-Off Tournament será la primera prueba del nuevo Capitanes

El equipo capitalino debutará en el Tip-Off Tournament el viernes 6 de noviembre, de visita ante Oklahoma City Blue y jugará su primer partido en la Arena CDMX el domingo 8 frente a Texas Legends, un día después del Nuggets-Pacers en el mismo inmueble.

El torneo es la primera etapa de la campaña. Cada equipo disputa 14 partidos y los ocho mejores avanzan a la fase final, en el Winter Showcase de diciembre, donde se juega un título aparte.

Después, los récords se reinician para una temporada regular de 36 partidos, que define a los clasificados a playoffs. Capitanes abrirá esa fase en la Arena CDMX el 27 de diciembre ante Valley Suns.

El año pasado, la meta de Galvani era llegar a los playoffs. Esta vez, con un plantel nuevo y la culpa asumida por lo que faltó en abril, tendrá que convencer a sus jugadores de que eso no basta.