Ganadores y perdedores de la NBA Offseason: el impacto de LeBron James y qué esperar de Miami
Con The Decision 4.0 ya en los libros, es momento de hacer un balance del Offseason de la NBA. Claro, todavía quedan algunos movimientos de plantillas por concretarse. Algunos importantes. Detroit tiene que llegar a un acuerdo con el pívot All-NBA Jalen Duren, Denver debe definir si puede permitirse a Peyton Watson y alguien tiene que firmar a Jonathan Kuminga. Aun así, con las piezas importantes fuera del tablero y el espacio salarial (en su mayoría) agotado, la agencia libre está en sus últimos días.
Entonces, ¿quién movió la aguja? ¿Alguien se metió de lleno en la pelea por el título? ¿Alguien quedó fuera de ella? Aquí presentamos un vistazo a algunos de nuestros ganadores, perdedores... y quizá uno que quedó en algún punto intermedio de la temporada baja.
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Ganador: Philadelphia 76ers
En pocas palabras: los 76ers convirtieron a Paul George y un par de selecciones de primera ronda en Jaylen Brown y LeBron James. Quizá no te guste Brown. Quizá pienses que James no encaja perfectamente. Pero los 76ers convirtieron a Paul George y un par de selecciones de primera ronda en Jaylen Brown y LeBron James. Súmale la firma del agente libre Dean Wade y puedes comenzar a dibujar a la directiva de Bob Myers y Mike Gansey en esa placa de Ejecutivo del Año.
Sobre ese encaje: en su serie de publicaciones en X —¿alguien puede mejorar a Bron a premium?—, James utilizó la palabra sacrificio. Se refería a sí mismo, pero es algo que involucra a todos. Los Sixers tienen cuatro jugadores que terminaron entre los primeros 50 en porcentaje de uso la temporada pasada. Tienen a dos ex MVP (James, Joel Embiid), un reciente candidato al MVP (Brown) y un potencial MVP (Tyrese Maxey). James operando como un ala-pívot con funciones de armador debería liberar algunos lanzamientos más, pero todos los jugadores que vistan el uniforme de Philadelphia deben estar preparados para sacrificarse para que esto funcione.
Perdedor: Boston Celtics
Han pasado semanas desde que enviaron a Brown a Philadelphia y la decisión todavía no termina de convencer. ¿Por qué Boston aceptaría un acuerdo encabezado por el contrato tóxico de George y un par de selecciones de primera ronda? ¿Por qué los Celtics estaban tan ansiosos por concretar el acuerdo rápidamente? El hecho de que los 76ers hayan podido firmar a James —una incorporación que no habría ocurrido si Boston no hubiera regalado a Brown a Philly— es el reflujo ácido de una transacción que provoca malestar estomacal.
Escucha: Boston no se irá por un precipicio. Tatum es más que capaz de desempeñar el papel que Brown tenía en un equipo de 56 victorias, Joe Mazzulla va a disfrutar de Mitchell Robinson y su capacidad para capturar rebotes, y habrá un mayor crecimiento natural de Baylor Scheierman, Hugo González y Jordan Walsh. Cuando George está en la cancha, sigue siendo un tirador y defensor capaz. Sigue siendo un equipo de playoffs, uno que debería competir por una de las cuatro primeras posiciones. ¿Pero un contendiente al título? Esas posibilidades se fueron por la I-95 junto con Brown.
Ganador: Los Angeles Lakers
¿Perdieron a James? Sí. ¿Armaron una plantilla imperfecta? Probablemente. ¿Pagaron de más por Walker Kessler? Tal vez. Pero, por primera vez desde que adquirieron a Luka Dončić, los Lakers tienen una dirección clara. Es el equipo de Dončić, Austin Reaves es su compañero de confianza y hay suficiente poder ofensivo en las posiciones exteriores (Quentin Grimes, Jake LaRavia, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili) para sugerir que L.A. tendrá una ofensiva tremendamente efectiva la próxima temporada.
¿Pueden los Lakers ser algo más que eso? Eso depende de Kessler. Los Lakers hipotecaron el futuro para adquirir a Kessler de Utah, al entregar dos selecciones y dos intercambios de selecciones que le darán al Jazz el control de sus selecciones de primera ronda hasta principios de la década de 2030. No hay duda del talento de Kessler: es una máquina confiable de dobles-dobles, un reboteador ofensivo de élite y un bloqueador de tiros en ascenso. Ningún pívot en la historia de los pívots ha empeorado jugando junto a Dončić, así que es seguro asumir que esos números mejorarán. Pero, ¿puede Kessler ser el ancla de una defensa que necesita desesperadamente protección del aro? Esa podría ser la diferencia entre un equipo de playoffs y uno capaz de llegar a las Finales de la NBA.
Perdedor: Golden State Warriors
Agreguen a James a la lista de jugadores que los Warriors estuvieron cerca de conseguir, junto con Lauri Markkanen y Giannis Antetokounmpo. Muchos interpretaron la decisión de Draymond Green de salir de su contrato como una señal de que James se dirigía a la Bahía. En cambio, James está en Philadelphia, Green regresó con un contrato idéntico y Golden State parece encaminado a pasar otro año luchando por un lugar en el play-in.
Es una lástima, realmente. Stephen Curry sigue siendo magnífico, Green continúa siendo un defensor de primer nivel y la decisión de Steve Kerr de regresar para llevar a buen puerto a esta dinastía mantuvo a un entrenador del top 10 en la banca de los Warriors. Pero no es suficiente, no con un roster envejecido y no en una Conferencia Oeste extremadamente competitiva. Tal vez James no habría sido suficiente para devolver a Golden State al nivel de campeonato. Pero sin él, ese nivel parece estar muy lejos.
Ganador: Minnesota Timberwolves
Nadie está escribiendo que LaMelo Ball sea la pieza que faltaba para completar un equipo campeón. Pero los Timberwolves tenían que hacer algo, ¿no? Minnesota ha quedado por debajo de las 50 victorias en las últimas dos temporadas y fue eliminado de los playoffs por San Antonio en seis juegos la primavera pasada. Con Anthony Edwards acercándose a la posibilidad de firmar una extensión, los Wolves necesitaban ser atrevidos. Ball lo es.
Y puede ayudar. Ball viene de una de sus mejores temporadas. Es un anotador de alrededor de 20 puntos por partido que lanzó para 37% desde la línea de tres puntos. Le quitará responsabilidades de creación de juego a Edwards, al mismo tiempo que generará el tipo de oportunidades para tiros de recepción y lanzamiento en las que Edwards destaca. Ball necesitará que se administre su carga de trabajo —una de las razones por las que jugó 72 partidos fue que los Hornets limitaron sus minutos a 28 por encuentro— y, si Rudy Gobert se lesiona, el delgado juego interior de Minnesota estará en problemas. Aun así, me gusta la apuesta.
Perdedor: L.A. Clippers
Mientras nos acercamos al primer aniversario de la investigación de la NBA sobre la presunta evasión del tope salarial por parte de los Clippers, las consecuencias continúan persiguiéndolos. Lo que parecía ser un buen acuerdo para L.A. —cambiar a Kawhi Leonard por Brandon Ingram, Gradey Dick y un paquete de selecciones de primera ronda, segundas rondas y un intercambio de picks— está en el limbo hasta que concluya la investigación. Y aunque el comisionado de la NBA, Adam Silver, adoptó un tono optimista sobre concluirla este verano, bueno, estamos cerca de agosto y no hay un final a la vista.
Eso deja a Los Angeles en una situación complicada. No solo no puede incorporar oficialmente a Ingram y Dick, sino que el acuerdo paralizado complica la búsqueda de otros agentes libres (Watson, principalmente) y ha obligado a los Clippers a contemplar la posibilidad de que Leonard siga en el roster cuando comience el training camp. L.A. ha realizado un buen giro en los últimos meses, al enviar a James Harden a cambio de Darius Garland y apostar (correctamente) a que Ivica Zubac les entregaría una selección alta del draft. Están listos para pasar página de la era Leonard. Si tan solo pudieran deshacerse de Leonard.
Ganador: Charlotte Hornets
Admito que me sorprendió que, después de una temporada de 44 victorias y cerca de los playoffs, los Hornets decidieran tomar una bola de demolición contra el roster, desprendiéndose de Ball y Miles Bridges, ambos después de tener buenas temporadas. Pero la aparición de Kon Knueppel y el desarrollo continuo de Brandon Miller liberaron a los Buzz para hacer un reinicio a mitad de su reconstrucción sin que los aficionados asaltaran las oficinas ejecutivas con antorchas y tridentes.
¿Por qué? Porque Charlotte vendió caro tanto a Ball como a Bridges. Obtuvo a Naz Reid, una selección de primera ronda y tres intercambios de picks a cambio de Ball. Consiguió a Grayson Allen, Royce O'Neale y una selección de primera ronda por Bridges. Eso representa un puñado de jugadores útiles y transferibles, además de una reserva de selecciones del draft, a cambio de dos jugadores, dos jugadores muy buenos, con los que Charlotte quizá no veía un futuro a largo plazo. En la NBA, a menudo es mejor ser proactivo que reactivo. Los Hornets están apostando por ello.
Perdedor: Cleveland Cavaliers*
El asterisco acompaña a los Cavs hasta que veamos si pueden conseguir a uno de los agentes libres que, según los reportes, todavía tienen en la mira (Watson, Kuminga), y Cleveland sí logró que Donovan Mitchell pusiera su nombre en una extensión de contrato, lo que los mantiene al menos como un equipo relevante hasta el final de la década.
Aun así, no conseguir a James duele, al igual que perder a Wade, un confiable defensor de las alas que fue titular en 14 partidos de los playoffs. Los Cavs todavía tienen un roster sólido, pero Harden es un año mayor y Evan Mobley volvió a estancarse la temporada pasada. Con gusto reconsideraré esta designación si Cleveland consigue a un jugador versátil de las alas como Watson o Kuminga. Por ahora, este ha sido un verano para olvidar.
Ganador: Dallas Mavericks*
No sé si Zaccharie Risacher puede jugar, ni tampoco sé si Dusty May puede entrenar, al menos al nivel de la NBA. Pero después de un par de años de transacciones dignas del Titanic, los Mavs han realizado algunas operaciones respetables.
May ha estado en el radar de la NBA durante algunos años. Inicialmente, la preferencia de May era permanecer en Michigan, según le dijo una fuente cercana a él a Sports Illustrated, pero la combinación del roster de Dallas y el dinero que estaban dispuestos a pagarle para desarrollarlo fue demasiado tentadora. Ahora, los Mavs tienen a un fenómeno de 49 años como entrenador para desarrollar al fenómeno de 19 años (Cooper Flagg) alrededor del cual están construyendo.
Risacher es... no sé qué es Risacher. Tropezó en su segunda temporada y fue un desastre en los playoffs. Aun así, es un alero de 6'8" de movimientos fluidos, apenas dos años después de que los Hawks confiaran lo suficiente en él como para seleccionarlo con la primera selección global. Y Dallas lo consiguió por nada (lo siento, Ryan Nembhard). Ahora los Mavericks tienen dos de las últimas tres primeras selecciones globales para apuntalar su juego interior. No es un mal punto de partida.
Perdedor: Portland Trail Blazers
El equipo corre el riesgo de mudarse de ciudad. Las temporadas bajas no pueden ser peores que eso.
Ganador y perdedor: Miami Heat
Honestamente, me cuesta decidir cómo caracterizar la temporada baja del Heat. Consiguieron a Antetokounmpo, el pez gordo que Pat Riley ha estado buscando durante más de una década. Pero pagaron un precio altísimo por él y, eventualmente, se comprometerán a largo plazo con un jugador que estará por cumplir 32 años y que tiene un historial reciente de graves lesiones en las piernas.
El problema más grande es el equipo que lo rodea. Miami no consiguió a James, perdió a Norman Powell y tiene un roster que, según Riley, necesita otro creador de juego y que, según todos los demás, tiene una grave falta de tiro exterior, algo que difícilmente resolverán Klay Thompson, DeMar DeRozan o cualquier otro jugador en la lista de objetivos del Heat. ¿Podría Miami convertirse en una unidad defensiva que base su juego en el desgaste? Tal vez, y tienen el roster para hacerlo. ¿Puede un equipo de ese estilo ganar en 2026? Eso podría ser más difícil, y por eso el Heat aparece en ambas categorías.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 31/07/2026, traducido al español para SI México.