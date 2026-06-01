Ganadores y perdedores de las Finales de Conferencia del Este y del Oeste
Las finales de conferencia fueron una historia de dos extremos. En la Conferencia Este, los Knicks aplastaron a los Cavaliers para extender una histórica racha de 11 victorias consecutivas en playoffs y devolver a la franquicia a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999. En el Oeste, Spurs y Thunder llevaron la serie hasta el límite en un enfrentamiento que llevaba meses marcado en los calendarios.
Nueva York observó cómo Victor Wembanyama y San Antonio eliminaron a los campeones defensores como visitantes en el Juego 7 del sábado por la noche. Para entonces, los Knicks acumulaban cinco días de descanso dentro de una pausa de ocho días antes del inicio de las Finales de la NBA el miércoles.
La serie de los Spurs contra Oklahoma City llegó después de que el Thunder barriera a los Lakers en la segunda ronda. San Antonio aprovechó la falta de ritmo de Oklahoma City para ganar un emocionante Juego 1 en doble tiempo extra. Durante la racha de victorias de Nueva York, también barrieron a los 76ers en la segunda ronda. El largo descanso no afectó a los Knicks, aunque tuvieron que remontar un déficit de 22 puntos en el Juego 1 para derrotar a Cleveland en un dramático partido que se definió en tiempo extra.
Ahora ambos equipos se enfrentarán para definir al campeón de esta temporada. ¿Será Wembanyama y los Spurs, que acaban de destronar a los campeones defensores? ¿O podrán los Knicks mantener su impulso y terminar otra larga sequía para conseguir su primer título desde 1973?
Antes de que comiencen las Finales de la NBA el miércoles, repasemos las finales de conferencia y analicemos a los mayores ganadores y perdedores de la penúltima ronda.
Ganador: Los aficionados de los Knicks
Por primera vez en 27 años, los aficionados de los Knicks pueden decir que su equipo está en las Finales de la NBA. No solo eso: esta versión de Nueva York atravesó la Conferencia Este a un ritmo histórico con 11 triunfos consecutivos después de estar abajo 2-1 ante los Hawks en la primera ronda.
Ese era el plan desde la llegada de Jalen Brunson en 2022. En el camino, el presidente de los Knicks, Leon Rose, construyó alrededor de su estrella una plantilla aspirante al campeonato mediante agresivos movimientos para adquirir a Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges y Josh Hart.
Tan recientemente como el año pasado parecía que este grupo no lograría dar el siguiente paso tras caer ante los sorprendentes Pacers en las finales del Este. Lo que siguió fue el despido de Tom Thibodeau y la contratación de Mike Brown, quien mantuvo al equipo entre los mejores de la conferencia. Con más experiencia colectiva en playoffs, el grupo liderado por Brunson silenció a todos los críticos.
Esta histórica carrera confirmó que los Knicks son un rival temible y capaz de competir de tú a tú con los Spurs. La sequía de campeonatos de Nueva York, que se remonta a 1973, es casi el doble de larga que su ausencia en las Finales. Derrotar a San Antonio será un desafío enorme, pero los Knicks no parecen un equipo dispuesto a rendirse mientras buscan terminar con cinco décadas sin título.
Perdedor: Las analíticas... al menos las que estaba viendo Kenny Atkinson
El entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson, dejó una de las frases más comentadas de las finales de conferencia cuando dijo:
“Analíticamente, hemos ganado dos de tres partidos en el marcador esperado”.
En su defensa, buscaba algo positivo mientras su equipo estaba abajo 3-0 ante los Knicks. La métrica de “marcador esperado” no fue utilizada para motivar al equipo, sino para evaluar procesos internos. Aun así, eso no era precisamente lo que los aficionados de Cleveland querían escuchar.
James Harden empeoró la situación después de que Nueva York completara la barrida al afirmar:
“Sinceramente, siento que somos el mejor equipo”.
Internet no tardó en burlarse tanto de Atkinson como de Harden, ya que Cleveland fue claramente superado por los Knicks. Los Cavaliers llegaron desgastados tras sobrevivir a dos Juegos 7 en las rondas anteriores, mientras Nueva York parecía una fuerza imparable.
Aun así, Atkinson seguirá siendo el entrenador de los Cavaliers después de que el equipo avanzara hasta las finales del Este. Donovan Mitchell sigue convencido de que este grupo puede dar el siguiente paso, y el presidente de operaciones, Koby Altman, tendrá todo el verano para encontrar la manera de lograrlo.
Ganador: Victor Wembanyama, sin esconder sus emociones
El mes pasado, Wembanyama dejó una frase contundente a un periodista francés:
“Personalmente, me niego a cargar con el peso de tener que ocultar mis emociones”.
Lo dijo y luego lo demostró.
Cuando sonó la bocina final en la victoria de los Spurs sobre el Thunder, Wembanyama mostró todo lo que sentía. Gritó de alegría, abrazó a sus compañeros y estuvo cerca de las lágrimas al comprender que jugaría sus primeras Finales de la NBA.
Fue una muestra profundamente humana de un jugador cuyos dones físicos muchas veces lo hacen parecer de otro planeta.
En una época en la que muchos atletas se comportan como máquinas de relaciones públicas, Wembanyama no esconde quién es. Entiende que, como superestrella, vivirá éxitos inmensos y fracasos dolorosos frente al mundo entero. Y prefiere ser auténtico antes que cargar con el peso de fingir.
Los aficionados al deporte son afortunados de que Wembanyama sea una de las nuevas caras de la NBA. Durante las próximas semanas estará en el centro del universo del baloncesto mientras disputa sus primeras Finales. Y no esconderá sus emociones cuando salga a la cancha, incluso frente a un Madison Square Garden que estará listo para hacerle la vida imposible.
Qué espectáculo será.
Qué historia para la NBA.
Qué victoria para Wembanyama.
Perdedor: La dinastía del Thunder
No hace mucho parecía que la NBA se encaminaba hacia una nueva dinastía.
Oklahoma City comenzó la temporada con marca de 24-1 después de haber ganado el campeonato el año anterior. Con Shai Gilgeous-Alexander liderando una plantilla joven y repleta de talento, muchos estaban listos para declarar que la NBA pertenecía al Thunder del mismo modo en que antes perteneció a los Warriors o al Heat.
Por eso se juegan los partidos.
El Thunder es un equipo extraordinario, pero encontró un rival a su medida en las finales del Oeste. Los Spurs estaban especialmente preparados para competir gracias al talento generacional de Wembanyama y a una plantilla llena de jugadores atléticos capaces de defender y anotar.
Tras siete partidos demostraron ser el rival perfecto para Oklahoma City y terminaron eliminándolos frente a su propia afición.
Eso pone fin, al menos por ahora, a las conversaciones sobre una dinastía. Oklahoma City puede volver a colocarse en esa conversación si esta derrota impulsa a Sam Presti a construir un equipo todavía mejor. Pero repetir campeonato suele ser un requisito para hablar de una auténtica dinastía, y el Thunder no lo consiguió al perder el Juego 7.
Hoy no hay una dinastía clara en la NBA.
A menos que una esté naciendo en San Antonio gracias a cierto extraterrestre.
Ganador: La paridad en la NBA
La eliminación del Thunder es otra prueba de que la NBA atraviesa una de las épocas más equilibradas de su historia.
La derrota de Oklahoma City garantiza que esta temporada habrá un campeón diferente por octavo año consecutivo. El último equipo que repitió título fueron los Warriors de 2018.
De hecho, ellos también fueron los últimos campeones defensores que lograron regresar a las Finales. Desde entonces, todos los campeones han sido eliminados antes. La caída del Thunder en siete juegos representa la participación más profunda de un campeón defensor desde aquellos Warriors.
Eso es exactamente lo que buscaba el comisionado Adam Silver: una liga en la que cualquier equipo pudiera levantar el Trofeo Larry O'Brien.
Y lo consiguió.
La paridad domina la NBA actual y todo indica que seguirá haciéndolo durante bastante tiempo.
Perdedor: Sacramento Kings
La temporada de los Kings terminó hace mucho tiempo, pero las malas noticias siguen llegando.
El año pasado, Sacramento vio cómo su exbase Tyrese Haliburton llevaba a los Pacers a las Finales después de que los Kings lo intercambiaran por Domantas Sabonis tres temporadas antes.
Y este año la situación fue incluso peor.
La franquicia despidió a Mike Brown tras dos temporadas y media luego de un inicio de 13-18. Nueva York decidió separarse de Thibodeau y contrató precisamente a Brown para devolver al equipo a las Finales por primera vez en 27 años.
Lo consiguió en su primera temporada.
Un mes después del despido de Brown, Sacramento también traspasó a De'Aaron Fox a los Spurs en un acuerdo que involucró a tres equipos. A cambio recibieron a Zach LaVine y tres selecciones de primera ronda.
Ahora Fox jugará las Finales con San Antonio en su primera temporada completa con la franquicia, enfrentándose precisamente a su antiguo entrenador.
Si la aparición de Haliburton en las Finales ya había sido dolorosa para los aficionados de Sacramento, ver ahora a Fox y Brown competir por el campeonato seguramente lo hace aún peor.