Golpe a Detroit: Duren y Harris causan baja en plena cima del Este
Los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este, deberán afrontar los próximos compromisos sin dos de sus piezas titulares. El equipo informó este sábado que Jalen Duren y Tobias Harris estarán fuera de acción al menos durante los siguientes partidos debido a lesiones.
Duren presenta un esguince en el tobillo izquierdo, mientras que Harris sufre un esguince en la cadera izquierda. Ninguno de los dos viajará a Cleveland para el duelo del domingo ante los Cavaliers. El pívot será reevaluado en una semana, en tanto que el alero lo será en un plazo de dos semanas.
La baja de Duren representa un golpe sensible para Detroit. El joven interior atraviesa una temporada de consolidación, con promedios de 17.9 puntos y 10.6 rebotes por partido, y se ha convertido en uno de los pilares del equipo. Su lesión se produjo en la derrota del jueves frente al Miami Heat, uno de los tres tropiezos sufridos por los Pistons en sus últimos cuatro encuentros.
Además, el escolta Caris LeVert tampoco acompañará al equipo a Cleveland mientras continúa su proceso de recuperación por una inflamación en la rodilla derecha. El jugador permanece catalogado como día a día.
Tras el compromiso ante los Cavaliers, Detroit regresará a casa para encarar una exigente seguidilla de partidos frente a Knicks, Bulls, Clippers, Suns, Pacers y Celtics, en un tramo clave de la temporada regular.