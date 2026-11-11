Heredero inesperado: Cooper Flagg tiene números que solo comparte con Luka Dončić

Cooper Flagg arrancó su segunda temporada con los Dallas Mavericks como una estrella hecha. A los 19 años promedia 25.9 puntos, 6.9 rebotes, 6.9 asistencias y dos robos por partido, con 50% de efectividad en tiros de campo, y este lunes firmó 43 puntos ante Indiana para llevar a su equipo a una marca de 7-4. En toda la NBA, solo un jugador alcanza esas cifras en las cuatro categorías: Luka Dončić.

La coincidencia no es menor. Dallas traspasó a Dončić a Los Angeles Lakers en febrero de 2025, en uno de los cambios más polémicos en la historia de la liga. Hoy el esloveno vive el mejor arranque de su carrera, con 39.3 puntos por partido y un equipo que lidera el Oeste con marca de 10-2. Y el jugador que llegó a Dallas casi de rebote tras esa salida ya juega a su altura.

El año que cargó solo

Flagg llegó a Dallas gracias a un golpe de suerte: tres meses después de perder a Luka, los Mavericks ganaron la lotería del Draft con apenas 1.8% de probabilidades. Su temporada de novato fue brillante en lo individual y un desastre en lo colectivo. Kyrie Irving, la otra estrella del equipo, se perdió todo el año por la rotura de ligamento en la rodilla que sufrió en marzo de 2025. En noviembre, la directiva despidió a Nico Harrison, el gerente que había firmado el cambio de Luka, y en febrero de 2026 el equipo también mandó a Anthony Davis a Washington.

Flagg se quedó prácticamente solo. Promedió 21 puntos, 6.7 rebotes y 4.5 asistencias, se convirtió en el primer adolescente en anotar 50 puntos en un partido, con 51 ante Orlando, y fue el primer novato desde Michael Jordan, en 1984-85, que lideró a su equipo en puntos, rebotes, asistencias y robos. Ganó el premio al Novato del Año por encima de Kon Knueppel, su excompañero en Duke. Pero Dallas terminó con marca de 26-56, en el lugar 12 del Oeste y fuera de los playoffs. Al final de la temporada, Jason Kidd también dejó el banquillo.

De anotador a jugador total

El gran cambio de este año no está solo en los puntos, que subieron casi cinco por partido. Está en cómo juega. Flagg pasó de 4.5 a 6.9 asistencias y hoy el balón pasa por sus manos en cada posesión importante. En sus mejores noches llena todas las columnas, como en Miami, donde terminó con 29 puntos, 11 asistencias, cinco robos y tres bloqueos.

También aprendió a cerrar partidos. En lo que va de la temporada es cuarto en la liga en puntos en momentos decisivos, con 27, y ha acertado 11 de sus 13 tiros en esas situaciones, un 84.6%. Con otra medición, que solo toma en cuenta los tiros de mayor presión, el contraste con su año de novato es enorme: en toda la temporada pasada tuvo 39% de efectividad en 114 tiros, por debajo del promedio de la liga, y en los primeros partidos de este año lleva 82.5% en 20 intentos.

La pareja de los cierres

Buena parte de ese salto tiene nombre: Kyrie Irving. El año pasado, cada final cerrado pasaba por las manos de Flagg y los rivales lo sabían. Hoy tiene al lado a uno de los mejores cerradores de su generación, y las defensas ya no pueden cargarse solo sobre él. Dusty May, el nuevo entrenador del equipo, lo explicó así: cerrar partidos desgasta mucho cuando un solo jugador tiene que hacerlo una y otra vez.

Los números de la pareja en los últimos minutos ya son de miedo. Ante Houston, Dallas entró al último cuarto ocho puntos abajo y lo ganó 40-27. Irving anotó 16 puntos en ese periodo y Flagg 11, incluido un tiro a 24 segundos del final que le dio a Dallas una ventaja de cuatro puntos. Ante Indiana, los dos sumaron 26 de los 35 puntos de Dallas en el último cuarto. Con ese ritmo, Flagg e Irving podrían convertirse en la pareja más peligrosa de la liga en los cierres.

Irving, de 34 años, lo tiene claro. "Es tan clutch como cualquiera que haya visto", dijo sobre Flagg. El joven también entiende cómo funciona la sociedad. "Cada noche va a ser la noche de alguien más", explicó.

Una noche para la historia

Todo eso explotó este lunes ante los Indiana Pacers. Flagg anotó 43 puntos, su máximo de la temporada, con 16 de 25 en tiros de campo, y agregó 10 rebotes, seis asistencias y tres robos en la victoria 125-122. Treinta de sus puntos llegaron en la segunda mitad, cuando Dallas remontó una desventaja de 13. Irving aportó otros 35.

Con esa actuación, Flagg se convirtió en el segundo adolescente en la historia de la NBA con al menos 40 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en un partido. El único antes que él fue Kevin Durant, en abril de 2008. Fue además su cuarto doble-doble seguido y su quinto partido de 40 puntos o más, algo que ningún otro adolescente había logrado. LeBron James y Anthony Edwards suman cinco entre los dos.

La lista de leyendas no termina ahí. Con 1,732 puntos, Flagg ya es el tercer jugador con más unidades antes de cumplir 20 años, solo detrás de LeBron, con 2,362, y Kobe Bryant, con 1,759. Le quedan algunas semanas, porque cumple 20 el 21 de diciembre.

Lo que todavía le falta

No todo es perfecto. El tiro de tres sigue sin aparecer: en sus primeros 10 partidos encestó 14 de 48, menos del 30%, una cifra muy parecida a la de su temporada de novato, cuando cerró con 29.5%. Además comete más de tres pérdidas de balón por partido, el precio de ser el jugador que más toca el balón en su equipo.

Es justo la diferencia con el Luka de hoy, que acierta el 40.7% de sus triples. Si Flagg corrige ese detalle, el techo que tiene por delante es enorme.