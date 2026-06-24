¡Histórico! El mexicano Karim López es seleccionado por los Detroit Pistons en el Draft de la NBA
El basquetbol mexicano está de fiesta. Esta noche en el Draft de la NBA. Karim López, el joven alero originario de Hermosillo, Sonora, fue elegido en la primera ronda del Draft como vigésimo primer pick por los Pistons.
La franquicia de Detroit apuesta por un jugador de 2.06 metros de estatura con grandes cualidades físicas y técnicas.
El proceso de Karim hacia la NBA transitó por un lugar poco convencional para los prospectos de nuestro continente.
A sus cortos 17 años, empacó sus maletas para viajar a Nueva Zelanda y unirse a los New Zealand Breakers, dentro del prestigioso programa Next Stars de la NBL australiana.
Durante la temporada 2025-2026 el mexicano promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes, 1.9 asistencias, 1.2 robos y 1 bloqueo por partido, con una efectividad del 49 por ciento en tiros de campo.
Estas cifras le permitieron imponer el récord histórico de anotación para un jugador elegible al Draft en la NBL (358 puntos totales). Con esto, dejó atrás los registros previos de figuras hoy consolidadas como LaMelo Ball o Josh Giddey.
Su capacidad para brillar en los momentos clave quedó demostrada con los 32 puntos que le anotó a Melbourne United a principios de 2026.