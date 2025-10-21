Jaime Jáquez Jr. hizo trabajo mental para confirmarse como una realidad en Miami
Jaime Jáquez Jr. entiende que su tercera temporada en la NBA puede definir su futuro en el Miami Heat. Por ello, decidió usar el ‘off-season’ para trabajar con un coach mental que le permita concentrarse en el presente y bajar su ansiedad causada por pensar en el futuro.
La campaña pasada, su segunda, fue la peor en cuanto a estadísticas, luego de un primer año en el que fue seleccionado para integrar el primer equipo de novatos.
En 2023-24, cuando venía de ser elegido en la posición global 18 del Draft, participó en 75 partidos, en los que promedió 28.2 minutos,11.9 puntos, 2.6 asistencias y 3.8 rebotes por duelo. Junto a ser parte del primer equipo “All-Rookie”, obtuvo premios a novato del mes en noviembre y diciembre.
Para la 2024-25, sus números fueron a la baja: ahora solo fue requerido para 66 encuentros, en los que estuvo 20.7 minutos en la cancha y su producción ofensiva disminuyó: 8.6 puntos, 2.5 pases para canasta, aunque sus tableros mejoraron un poco (4.4).
Junto a ello, cada curso es vinculado en rumores de traspasos. Este año, se reportó que Jáquez iba a formar parte de un intercambio múltiple, que incluía a sus compañeros Nikola Jovic y selecciones del Draft por Kevin Durant, quien al final salió de los Suns a los Houston Rockets.
El trabajo mental de Jáquez
Para evitar que el ruido exterior lo distraiga y afecte su nivel en la cancha, el oriundo de California, pero de raíces mexicanas, se puso en marcha a tener sesiones de trabajo para fortalecer su mentalidad.
“Estoy trabajando para tratar de ayudarme a estar presente en los momentos, tratar de apagar todo el ruido exterior y centrarme realmente en lo que es importante. Creo que solo es encontrar tiempo y momentos del día para concentrarse en el presente”, explicó Jáquez a los medios de comunicación.
Las altas expectativas con las que llegó a la NBA, su buen primer año y lo que esperan de él todo un país, México, en donde lo ven como la esperanza de por fin tener una figura en la liga, luego de últimos casos fallidos como el de Juan Toscano-Anderson y Jorge Gutiérrez, lo ha obligado a trabajar en bajar la ansiedad.
Además, Erik Spoelstra no lo tiene como un titular fijo en su esquema, sino más bien como un jugador de segundad unidad, como ha venido participando en esta pretemporada.
En la plantilla del Heat le acaban de fichar más competencia: el alero Norman Powell, veterano de 10 temporadas de experiencia y campeón en 2019, hace más difícil buscarse un lugar en el quinteto inicial.
En la ‘off-season’ su preparación no solo se limitó a la mente, sino también a mejorar sus habilidades en la cancha, en la que debe mejorar sobre todo en sus tiros de tres.
En dos años en la liga, su porcentaje de aciertos es de 31.8 por ciento desde la larga distancia, su mejor actuación fue la primera, 32.2, el pasado tuvo 31.1.
Jáquez se entrenó en Nueva York con Chris Brickley, coach con el que han trabajado estrellas como LeBron James, Kevin Durant, Joel Embiid e incluso Bronny James, hijo de “Bron”.
Brickley es uno de los trainers más famosos en la NBA, a la que llegó en 2010, para laborar en la oficina de los Knicks. Ahí conoció a su primer cliente, Carmelo Anthony, quien lo recomendó a otras figuras de la competición.
Su trabajo consiste en intensos entrenamientos, críticas constructivas y detalladas sesiones de video en la que se corrigen errores.
“Siempre que estoy en Nueva York, trato de trabajar con él. He desarrollado una gran relación con él. Es una gran mente de baloncesto, un tipo agradable y quiere ayudar a los chicos a mejorar”, comentó Jáquez.
Con la mente sana y concentraciones en mejorar los detalles, Jaime confía en que la 2025-26 será su campaña de despegue y consolidación, en un Heat que busca a su nueva gran estrella, tras la salida el año pasado en Jimmy Buttler.