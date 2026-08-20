James Harden renueva con Cleveland por tres años y 97 millones de dólares
James Harden continuará con los Cleveland Cavaliers. El veterano guardia alcanzó un acuerdo por tres temporadas y 97 millones de dólares, según informó ESPN a través de sus agentes. El contrato incluye una opción de jugador para el tercer año y una cláusula de incremento salarial en caso de un traspaso.
Harden rechazó previamente una opción de 42.3 millones de dólares para la temporada 2026-27 y se convirtió en agente libre. La decisión le permitió negociar un vínculo de mayor duración y aseguró su permanencia en Cleveland después de varios meses de conversaciones.
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Los Cavaliers adquirieron a Harden en febrero mediante un intercambio con Los Angeles Clippers en el que entregaron a Darius Garland y una selección de segunda ronda. En 26 partidos de temporada regular con Cleveland, el exjugador más valioso de la NBA promedió 20.5 puntos, 4.8 rebotes y 7.7 asistencias, además de acertar el 43.5% de sus triples.
Su llegada ayudó a que los Cavaliers alcanzaran las Finales de la Conferencia Este por primera vez desde 2018 y por primera ocasión sin LeBron James en más de tres décadas. Cleveland quedó eliminado después de perder los cuatro partidos de la serie ante los New York Knicks.
La renovación mantiene a Harden junto a Donovan Mitchell, Evan Mobley y Jarrett Allen dentro del núcleo principal del equipo. Los Cavaliers apuestan por la experiencia y la creación ofensiva del guardia de 36 años para intentar dar el último paso hacia las Finales de la NBA.
Harden iniciará su temporada número 18 en la liga y continuará la búsqueda del primer campeonato de su carrera. Cleveland, por su parte, conserva a una de sus piezas más importantes después de asegurar también la permanencia de Mitchell a largo plazo.