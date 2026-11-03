Karim López da sus primeros pasos en la NBA: debut, primera canasta y un lugar por conquistar

Karim López cerró su primer tramo en la NBA con dos apariciones, dos puntos, dos rebotes y un bloqueo en 6:48 minutos sobre la duela. Sus números todavía son discretos y aún no forma parte de la rotación habitual de Memphis, pero el mexicano ya superó las primeras barreras de su temporada: debutó oficialmente, convirtió su primera canasta y participó en el arranque invicto de 6-0 de los Grizzlies.

El inicio exigió paciencia. López no recibió minutos en las victorias ante Utah y Golden State, y una contusión en la rodilla derecha le impidió participar en el primer encuentro contra Sacramento. Tampoco tuvo actividad un día después frente al Jazz, aunque Memphis lo retiró del reporte de lesionados el 27 de octubre y quedó disponible para buscar su primera oportunidad.

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El momento llegó el 29 de octubre ante Portland. Con el triunfo prácticamente resuelto, el sonorense ingresó durante los últimos 2:33 minutos de la victoria por 124-103. Falló un intento de tres puntos, pero tomó un rebote y completó su debut oficial en la liga. Más allá de la estadística, aquella aparición lo convirtió en el quinto jugador nacido en México que participa en un partido de temporada regular de la NBA.

Dos días después dio el siguiente paso. López disputó 4:15 minutos durante la victoria de Memphis por 136-105 ante Sacramento y consiguió sus primeros puntos mediante un contragolpe. También aportó un rebote y un bloqueo, acertó el único lanzamiento que intentó y terminó con un diferencial de +9 en su segunda aparición.

Su actividad se produjo durante los cierres de dos partidos que Memphis ya tenía bajo control, por lo que todavía no puede hablarse de un lugar estable dentro de la rotación. Los Grizzlies comenzaron la campaña con seis victorias consecutivas y cuentan con una plantilla profunda, una combinación que permite desarrollar al mexicano sin apresurar su proceso ni entregarle responsabilidades para las que todavía debe prepararse.

López llegó a la NBA como un proyecto a largo plazo. Detroit lo seleccionó con el turno 21 del Draft de 2026 y después envió sus derechos a Memphis. Con esa elección, se convirtió en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda. El precedente histórico eleva las expectativas, pero no cambia la realidad de su primera temporada: deberá ganarse cada minuto mediante su defensa, su físico, su capacidad para correr la cancha y la evolución de su lanzamiento exterior.

La primera semana también permitió observar el papel que Memphis tiene previsto para él. El equipo no necesita que produzca de inmediato como una de sus figuras, pero sí que aproveche las oportunidades cortas, mantenga la intensidad defensiva y reduzca errores. En ese contexto, el bloqueo y la canasta en transición frente a Sacramento ofrecieron una pequeña muestra de las herramientas que lo llevaron a la primera ronda.

Sus promedios de un punto y un rebote en 3.4 minutos por partido tienen un valor limitado debido al tamaño de la muestra. Lo importante será comprobar si conserva un lugar entre los jugadores disponibles, si comienza a ingresar en encuentros más cerrados y si el cuerpo técnico aumenta gradualmente su participación.

Karim López no irrumpió en la NBA con una actuación espectacular ni recibió minutos importantes desde el primer partido. Su comienzo fue más paciente y realista: esperó desde la banca, superó una molestia en la rodilla, debutó y después convirtió sus primeros puntos. Para un jugador de 19 años que apenas comienza a construir su lugar en la liga, esa primera semana representó el punto de partida, no la medida definitiva de lo que puede llegar a ser.