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Karim López deberá esperar por su debut: no tuvo minutos en el estreno de Memphis

Los Memphis Grizzlies debutar en la nueva campaña de la NBA pero el alero sonorense no vio acción en este primer partido.
Álvaro Piñeirua|
Karim López se quedo en la banca con los Memphis Grizzlies.
Karim López se quedo en la banca con los Memphis Grizzlies. | Justin Ford/Getty Images

Karim López permaneció en la banca y no disputó ningún minuto en el primer partido de los Memphis Grizzlies en la temporada 2026-27 de la NBA. El equipo de Tennessee comenzó su campaña con una victoria de 123-103 sobre el Utah Jazz, pero el esperado debut oficial del mexicano tendrá que esperar.

El alero sonorense formó parte de la plantilla para el encuentro, aunque el cuerpo técnico no recurrió a él. Su ausencia en la rotación no cambia su condición dentro del equipo: López afronta su primera temporada en una franquicia joven y deberá competir por cada oportunidad.

El mexicano, de 19 años, fue seleccionado con el turno 21 del Draft de 2026 por los Detroit Pistons y traspasado esa misma noche a Memphis. Con esa elección se convirtió en el primer jugador nacido en México tomado en la primera ronda del Draft de la NBA.

López sí recibió minutos durante la pretemporada, etapa en la que comenzó su adaptación al ritmo y las exigencias de la liga. Su siguiente oportunidad para debutar llegará el viernes, cuando los Grizzlies visiten a los Golden State Warriors. Hasta entonces continuará la espera por los primeros minutos oficiales del mexicano en la NBA.

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Published | Modified
Álvaro Piñeirua
ÁLVARO PIÑEIRUA

Redactor en Sports Illustrated México.

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