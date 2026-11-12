Karim López regresa a los Grizzlies después de brillar en su debut en G League
Los Memphis Grizzlies llamaron nuevamente a Karim López al primer equipo después de la sobresaliente presentación del mexicano en la G League. El sonorense consiguió 16 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos con Memphis Hustle, una actuación que reforzó su proceso de adaptación durante su temporada de novato en Estados Unidos.
López fue titular y disputó 31 minutos con 57 segundos en la derrota de Hustle por 101-98 frente a Osceola Magic. El alero convirtió siete de sus 14 tiros de campo, incluidos dos triples en seis intentos, y terminó como el segundo máximo anotador de su equipo.
Su aporte no se limitó a la producción ofensiva. Los nueve rebotes, cuatro asistencias y tres tapones mostraron la versatilidad que Memphis busca desarrollar en el mexicano. La organización pretendía que López tuviera minutos importantes dentro de un partido competitivo, algo difícil de encontrar por ahora en la rotación principal.
Un día después de ese encuentro, los Grizzlies anunciaron su regreso desde Memphis Hustle. López quedó disponible para el partido contra los Denver Nuggets, aunque su reincorporación no garantiza que reciba minutos. Antes del movimiento había participado en tres encuentros de temporada regular, con un máximo de poco más de cuatro minutos por aparición.
El constante traslado entre ambas plantillas forma parte de un plan de desarrollo. López posee un contrato regular con los Grizzlies y no uno de doble vía, por lo que la franquicia puede enviarlo a su filial para que acumule experiencia y llamarlo nuevamente cuando lo considere necesario.
Su primera experiencia con Hustle cumplió el objetivo: encontró minutos, asumió responsabilidades y respondió con una actuación completa. El llamado inmediato no significa que ya tenga un lugar permanente dentro de la rotación, pero confirma que su desarrollo continuará bajo la observación directa de los Grizzlies y que cada oportunidad puede acercarlo a un papel más importante en la NBA.
Redactor en Sports Illustrated México.