Karim López sobre los Grizzlies y el 2026 en la NBA: “Esta temporada podemos sorprender”

El 23 de junio de 2026 fue una fecha histórica para el basquetbol mexicano. Karim López, un alero de 19 años originario de Hermosillo, Sonora, se convirtió en el primer jugador nacido en México en ser elegido durante la primera ronda del Draft de la NBA.

“Voltando a verlo para atrás, fue un día muy especial, muy ocupado. Fue un día muy largo. Desde la mañana estábamos haciendo cosas hasta que nos fuimos a dormir tarde. Fue un día con muchas emociones”, recuerda Karim López en entrevista para Sports Illustrated México.

Sin embargo, a pesar de la emoción, aquel día tuvo varios giros inesperados para Karim.

“Fueron muchas cosas que me sorprendieron, muchas cosas que fueron diferentes a lo que pensaba”, confiesa. “No me imaginé, ni antes, ni en el momento, que fuera a esperar tanto para ser seleccionado. Tenía el feeling de que iba a ser antes y lo que escuchaba era también así. Al final tardó más. Fue un poco la sensación de desesperación, ¿sabes? ¿De qué está pasando? ¿Cuándo me van a seleccionar? ¿Cuándo me toca a mí? Una vez ya me tocó a mí, sentí alivio”.

Sin embargo, después de la tranquilidad de ser elegido, llegó otro momento de confusión para el mexiano.

Originalmente, López fue seleccionado en la posición número 21 por los Detroit Pistons; cumpliendo con el riguroso protocolo televisivo, subió al escenario y se colocó la gorra de dicha franquicia. Sin embargo, producto de una calculada ingeniería gerencial orquestada por el gerente general Zach Kleiman, sus derechos fueron traspasados de forma inmediata a los Memphis Grizzlies.

“Fue un poco confuso, porque me puse la gorra de un equipo, luego tuve que... O sea, estaba con otro y no sabía realmente qué estaba pasando, pero estoy feliz por donde terminé, feliz por la situación en la que estoy. He sido bendecido por eso.”

Firmar un contrato multianual en la NBA representa la culminación de un largo trayecto que lo llevó a dejar México a los 14 años para formarse tácticamente en España y, posteriormente, madurar físicamente en la exigente liga profesional de Oceanía (NBL).

A pesar del hito que significa para su país y del impacto mediático que lo rodea, el joven alero mantiene una perspectiva analítica y sumamente pragmática sobre su incipiente carrera.

Lejos de caer en la complacencia de haber firmado su contrato de novato, López tiene claro que la etiqueta de primera ronda es solo la línea de salida.

“No me quiero conformar nomás con estar. Quiero ser un gran jugador, quiero ser alguien que realmente marque algo, no nomás es algo pasajero. Quiero quedarme en la liga muchos años, quiero ser un gran jugador. Son muchas cosas las que quiero hacer, pero ahora estoy presente, estoy presente en esta temporada, estoy presente en ganarme minutos, en ganarme la confianza de mi coach, de mis compañeros y ya más a futuro también cumplir todos mis objetivos”, explica.

Ganarse esa confianza en el parqué será el verdadero reto de su temporada de novato.

Los Memphis Grizzlies se encuentran en una profunda etapa de reestructuración, cimentando su futuro sobre contratos jóvenes tras una serie de traspasos que reconfiguraron su plantilla, bajo la dirección del nuevo entrenador jefe, el finlandés Tuomas Iisalo.

El perfil baloncestístico de López, moldeado bajo los preceptos del baloncesto FIBA que priorizan el coeficiente intelectual y la circulación del balón, encaja de manera natural en esta filosofía colectiva.

Compartiendo vestuario con otros talentos de alto perfil, como el ala-pívot Cameron Boozer, el mexicano se muestra optimista sobre la química del grupo y el potencial de la franquicia bajo el liderazgo de Iisalo.

“Somos un equipo bastante joven, un equipo con muchas caras nuevas, un equipo también muy bien coacheado, así que creo que son cosas que nos pueden también ayudar a construir algo muy bueno para el futuro. Creo que en esta temporada podemos sorprender, podemos ser mejor de lo que se espera y también creo que con mis compañeros me he acoplado muy bien, ya estamos entrenando, siento buena química, buena conexión, buen rollo con todo el mundo, así que muy bien”, dice.

Armado con una madurez impropia de su edad y arropado por una organización dispuesta a invertir en su desarrollo, Karim López inició su travesía profesional en la pretemporada enfrentando a los Atlanta Hawks el 5 de octubre de 2026.

En su visita al State Farm Arena, los Grizzlies se impusieron con un marcador final de 132 a 123. Ingresando desde el banquillo cuando el encuentro ya estaba encaminado a favor de Memphis, el alero sonorense disputó ocho minutos, tiempo suficiente para inaugurar su casillero estadístico con sus primeros dos puntos en la liga estadounidense tras encestar uno de sus dos intentos.