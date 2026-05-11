Los Knicks barren a los Sixers y Wembanyama es expulsado en una noche histórica de playoffs
Los New York Knicks llegaron al Wells Fargo Center el domingo con escoba en mano y sus propios fanáticos ocupando buena parte de las butacas. Los aficionados de Nueva York compraron boletos por miles en el mercado secundario, llenaron las gradas de visitante y convirtieron el estadio de los 76ers en territorio Knicks. Lo que vieron adentro fue exactamente eso: una barrida histórica.
Los Sixers anotaron la primera canasta del partido, pero Nueva York respondió con una racha de 20-4 que dejó el marcador 20-6 antes de que terminara el primer cuarto. Miles McBride, quien arrancó en el quinteto titular en lugar del lesionado OG Anunoby, conectó cuatro triples seguidos en esa racha y el Wells Fargo Center enmudeció. Al medio tiempo los Knicks ganaban 81-57 y habían anotado 18 triples en dos cuartos. El partido terminó 144-114 con Nueva York igualando el récord histórico de playoffs con 25 triples en un solo juego. McBride cerró con 25 puntos, Jalen Brunson con 22, Josh Hart con 17 y nueve rebotes, y Karl-Anthony Towns con un doble-doble de 17 puntos y 10 asistencias. Los Knicks han ganado sus partidos de playoffs por un promedio de casi 20 puntos de diferencia, algo que ningún equipo había conseguido en los primeros dos rounds desde 1984. Nueva York avanza a las Finales del Este por segundo año consecutivo.
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En Minneapolis, el partido de la tarde arrancó tranquilo y se convirtió en un caos a los pocos minutos. En el segundo cuarto, Wembanyama reboteó un tiro fallado y fue rodeado inmediatamente por Jaden McDaniels y Naz Reid. McDaniels le golpeó la cara y le sostuvo el brazo izquierdo, y el francés reaccionó con un codazo que conectó directo en la quijada y el cuello de Reid, enviándolo al suelo. Los árbitros revisaron la jugada y le marcaron flagrante tipo 2, expulsión automática. Wembanyama se despidió de cada compañero con un saludo de manos y salió de la cancha con cuatro puntos en 13 minutos mientras el estadio retumbaba con "Beat It" de Michael Jackson. Su entrenador Mitch Johnson lo defendió después del partido, pero dejó un mensaje claro a la liga: "El nivel de contacto físico que la gente le impone en cada jugada de cada parte de la cancha es algo que en algún momento lo va a obligar a protegerse."
Sin su estrella, los Spurs respondieron con un carácter que sorprendió a todos. Dylan Harper y De'Aaron Fox anotaron 24 puntos cada uno y San Antonio llegó al último cuarto ganando por cuatro. Pero Anthony Edwards no iba a dejar ir el partido. Ant anotó 14 de los primeros 18 puntos de Minnesota en el cuarto periodo, convirtió un triple desde 27 pies para acercarse y luego otro desde la esquina para tomar la ventaja definitiva. Minnesota ganó 114-109 y la serie quedó igualada 2-2. El Juego 5 es el martes en San Antonio, y aunque es poco probable que la liga suspenda a Wembanyama, se espera que el francés salga inspirado a dominar en casa después de lo que pasó.
Esta noche hay dos partidos que definen el panorama de los playoffs. A las 6:00 PM hora de México, Cleveland recibe a Detroit en el Juego 4 con la serie perdiendo 1-2. Los Cavaliers llegaron al Juego 3 contra la pared y respondieron con 35 puntos y doble-doble de Donovan Mitchell y 19 puntos de James Harden, quien anotó nueve de ellos en el último cuarto. Cleveland no ha perdido en casa en toda la postemporada y esta noche necesita repetir esa fórmula para igualar la serie. Detroit llegará con el hambre de un equipo joven que ya demostró en la primera ronda, en una batalla de siete juegos ante Orlando, que no se rinde sin importar el marcador.
A las 8:30 PM arranca el partido más esperado de la noche. Los Lakers reciben a Oklahoma City con la serie 0-3 y Luka Doncic fuera por lesión de isquiotibial. El Thunder ganó los tres primeros juegos por al menos 18 puntos cada uno, con el Juego 3 terminando 131-108. LeBron James ha estado abajo 3-0 en una serie de playoffs cinco veces en su carrera y nunca ha logrado remontarlo. Sin Doncic y sin respuestas para la defensa de Oklahoma City, Los Ángeles necesita algo que no ha mostrado en toda la serie, pero Austin Reaves dejó claro el mensaje del vestidor: "Solo hay que salir a competir. Hay muchos competidores en este equipo."