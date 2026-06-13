Los Knicks pueden ganar su primer título en 53 años esta noche en San Antonio
Esta noche en el Frost Bank Center se juega el partido más importante de la temporada. Los Knicks viajan a San Antonio con ventaja de 3-1 en las Finales de la NBA y la oportunidad de cerrar la serie y ganar su primer campeonato desde 1973.
Los Spurs, con la espalda contra la pared, necesitan ganar tres partidos seguidos para sobrevivir. En la historia de la NBA, solo un equipo ha remontado un 3-1 en las Finales: los Cavaliers de LeBron James en 2016. Los otros 37 equipos que tomaron esa ventaja ganaron el título.
El peso emocional de lo que pasó en el Juego 4 es el factor más difícil de medir para este partido. Los Spurs tuvieron una ventaja de 29 puntos, la más grande de cualquier equipo en las Finales en lo que va de la serie, y la dejaron ir en la segunda mitad más dolorosa de la historia de la franquicia.
Solo 30 puntos en los últimos dos cuartos. Un equipo de 22 años de promedio nunca había vivido algo así. Stephon Castle lo reconoció el miércoles: "Tenemos que aprender de esto rápido. No hay tiempo para lamentarse." La pregunta es si un grupo tan joven puede procesar una derrota así en menos de 48 horas y salir a jugar un partido de eliminación como si nada hubiera pasado.
Brunson fue claro después del Juego 4: "No hay nada que celebrar. No se acabó, ni de cerca." Es la mentalidad correcta para un equipo que viaja a territorio enemigo a cerrar una serie. Los Knicks han ganado tres de los cuatro partidos de estas Finales, pero ninguno ha sido fácil.
Ganaron el primero por 10, el segundo por 1, perdieron el tercero por 4 y ganaron el cuarto por 1 después de estar abajo 29. Cada partido se ha decidido en los últimos dos minutos. Esta noche no tiene por qué ser diferente.
El dato más importante para los Spurs es que han tenido ventaja de doble dígito en los cuatro partidos de la serie. No es un equipo que esté siendo superado, es un equipo que no ha podido cerrar. Wembanyama promedió 26.3 puntos en la serie y fue el mejor jugador de la cancha en los Juegos 2 y 3.
Si el francés puede sostener su nivel durante 48 minutos completos sin el bajón del cuarto periodo que sufrió en los Juegos 1 y 4, los Spurs tienen argumentos reales para forzar un Juego 6 de vuelta en Nueva York.
Si los Knicks ganan esta noche, Brunson casi con seguridad será el MVP de las Finales. El capitán promedia 27.8 puntos por partido en la serie, ha sido el mejor jugador de Nueva York en cada momento clave y juega con una lesión de rodilla que se agrava cada partido pero que no le ha impedido sostener su nivel.
Si lo logra, sería el primer base puro en ganar el MVP de las Finales desde Stephen Curry en 2022 con los Warriors. Y para Nueva York, este campeonato representaría mucho más que un trofeo. La ciudad lleva más de medio siglo esperando ver a sus Knicks levantar el título, con tres generaciones de aficionados que nunca vieron a su equipo campeón. Patrick Ewing, John Starks y Bernard King se acercaron sin lograrlo.
Si Brunson cierra esta noche, será el hombre que terminó con la sequía más larga de una de las franquicias más mediáticas del deporte mundial.
El Juego 5 arranca esta noche a las 6:30 PM hora de México en el Frost Bank Center. Si los Knicks ganan, el desfile por Broadway será cuestión de días. Si los Spurs ganan, la serie regresa al Madison Square Garden el martes con una dinámica completamente diferente.