La evolución de Victor Wembanyama impulsa la carrera de Spurs en la postemporada
Mientras el reloj se agotaba en el segundo cuarto, Victor Wembanyama levantó sus brazos parecidos a los de un pulpo a 70 pies del aro y pidió el balón. La primera mitad ya había sido sobresaliente para el recién nombrado centro All-NBA de San Antonio: 19 puntos, cuatro rebotes y un par de bloqueos. Pero Wemby quería más. Recibió un pase cruzado de Devin Vassell, dio tres botes y lanzó un disparo de 43 pies que ni siquiera rozó el aro en su camino hacia dentro.
“Solo estaba pensando”, dijo Wembanyama con gesto impasible, “tirar para anotar”.
Correcto. Entre todas las casillas que Wembanyama ya ha marcado —All-Star, All-NBA, el primer Jugador Defensivo del Año elegido por unanimidad— esta era una nueva. Abajo 2-1 ante Oklahoma City en las Finales de la Conferencia Oeste, en peligro de caer en un hoyo potencialmente insalvable frente a los campeones defensores, Spurs necesitaba una gran actuación de su estrella.
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Después de un apagado Juego 3, Wembanyama les prometió a sus compañeros y entrenadores: voy a ser más agresivo. El resultado: 33 puntos, ocho rebotes y tres bloqueos en ordenados 31 minutos, además de un +29, el mejor del partido, en la victoria 103-82 en el Juego 4.
¿Impresionante? Absolutamente.
¿Sorprendente? No, dijo el entrenador de Spurs, Mitch Johnson.
“Creo que nuestra respuesta competitiva durante todo el año ha sido bastante buena y él ha estado al frente de eso más veces que no”, dijo Johnson. “Y creo que esta noche sintió —sin hablar por él, pero desde mi perspectiva— la obligación de marcar el tono para nosotros de distintas maneras”.
Desde el inicio, Wembanyama lanzó dos tiros en la primera posesión de Spurs. Intentó tres disparos en los primeros 90 segundos del partido. Le colocó un tapón a Chet Holmgren en un extremo de la cancha y clavó el balón sobre Lu Dort e Isaiah Hartenstein en el otro.
“Todos tenemos estándares altos”, dijo Wembanyama. “Sé que tengo muchas responsabilidades, pero estoy aquí para eso”.
La defensa de San Antonio fue asfixiante. Shai Gilgeous-Alexander anotó 19 puntos. Holmgren apenas pudo sumar 10. En el Juego 3, la banca de Oklahoma City anotó 76 puntos. En el Juego 4, fue limitada a 34. Thunder lanzó para 33% de campo y 18.2% en triples. Los 82 puntos anotados por Oklahoma City fueron su cifra más baja en un partido de playoffs en seis años.
“Dejamos mucho que desear en ese lado [ofensivo] de la cancha esta noche”, dijo el entrenador de Thunder, Mark Daigneault. “No tuvimos la precisión, intensidad ni ejecución necesarias para romperlos. Y ellos estuvieron realmente bien defensivamente solo por su energía y físico”.
El guardia de Spurs, De’Aaron Fox, conduce el balón ante el guardia de Thunder, Isaiah Joe, durante el cuarto periodo del Juego 4. | Scott Wachter-Imagn Images
Durante tres partidos, San Antonio se concentró en Gilgeous-Alexander, enviando múltiples defensores sobre el dos veces MVP. Y había funcionado: Gilgeous-Alexander solo superó los 30 puntos una vez en los primeros tres juegos, lanzando muy por debajo del 40%. Pero el enfoque sobre él creó oportunidades para otros, y Thunder las aprovechó.
En el Juego 4, Spurs adoptó un enfoque más disciplinado. Registró 11 robos y 17 desvíos. Forzó 20 pérdidas de balón, convirtiéndolas en 25 puntos. Cuando Oklahoma City movía el balón, San Antonio tenía una mano cerca.
“Prácticamente cualquiera haría eso si pudiera confiar en que las rotaciones están ahí detrás [de ellos]”, dijo Wembanyama. “Pero tenemos buenos defensores individuales, así que cuando conectamos la defensa individual y colectiva, mantenemos a los equipos en cifras bajas de anotación”.
De hecho, dentro del vestidor de Spurs todos lo sabían: el Juego 3 no los representaba. Incluido Gregg Popovich. En el programa posterior al partido de NBC, De’Aaron Fox relató cómo Popovich hizo una sorpresiva aparición en el vestidor de San Antonio tras el Juego 3. “Primera vez en toda la temporada”, dijo Fox. El mensaje de Pop: así no es como jugamos basquetbol.
“Él lo vio”, dijo Fox. “Todos lo vimos. Todos lo sentimos”.
Nadie más que Wembanyama. Mucho recae sobre los todavía delgados hombros de Wemby, y una vez más sigue respondiendo. Después del Juego 3, Wembanyama dijo que necesitaba ser un mejor jugador de equipo. Su línea final de estadísticas el domingo incluyó cinco asistencias. Abajo por primera vez en esta postemporada, Wembanyama dijo a los reporteros: “Vamos a ver de qué estamos hechos”. Spurs respondió con uno de sus partidos más completos de estos playoffs.
“No hicimos nada inesperado, pero la verdad es que nunca habíamos estado en este tipo de situación antes”, dijo Wembanyama. “Era nuestra primera desventaja en una serie de playoffs y simplemente respondimos, pero no fue nada increíble. No fue magia. Solo hicimos lo que necesitábamos hacer. La serie está lejos de terminar. Nos faltan seis victorias más antes de poder descansar”.
Así es. San Antonio todavía tiene que ganar otro partido en Oklahoma City, todavía tiene que descubrir cómo cerrar una serie contra un equipo campeón que sabe hacer ajustes. “Ya sea que ganes o pierdas, quieres aprender las lecciones del partido”, dijo Gilgeous-Alexander. “Cuando pierdes, las lecciones son un poco más ruidosas”. Por amigable que haya sido el ambiente para Spurs en los últimos dos partidos, saben la hostilidad que les espera en Oklahoma.
“Creo que lo más importante para nosotros, honestamente, son los detalles”, dijo el alero de Spurs Harrison Barnes. “¿Podemos hacer las pequeñas cosas? ¿Podemos empezar estando conectados defensivamente, comunicándonos, reboteando? Si hacemos todas esas cosas, nos pone en posición de correr y jugar a nuestro mejor nivel”.
Durante meses, estos dos equipos parecían destinados a chocar, y en todos los sentidos esta serie ha cumplido. Actuaciones estelares, actuaciones sorpresivas, una partida de ajedrez entre dos entrenadores élite y ahora es una serie al mejor de tres para decidir quién avanzará a las NBA Finals. Más casillas por marcar para Wembanyama. Lo mejor podría estar todavía por venir.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/05/2026, traducido al español para SI México.