La LNBP se blinda contra las apuestas ilegales
La Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) fue presa de los millones de pesos que meten las casas de apuestas para ser patrocinadores oficiales de las grandes competiciones y equipos de México.
Desde 2024, una de las más grandes empresas en las que los mexicanos juegan en línea forma parte de su nombre y para mantener su integridad, tiene un “reporte de integridad”, con el cual trata de mantener limpia a la competición de apuesta ilegales, que han sucedido en certámenes mundiales como la NBA.
De la mano de la compañía Sportsradar, la liga monitorea sus partidos desde hace cinco años y si se ve algún factor de riesgo, como victorias de equipos con marca perdedora a uno de los punteros o volumen inusual de apuestas, se pide el informe para descartar amaños.
“Ellos usan las estadísticas avanzadas para hacer el reporte, ven los resultados de los partidos en tiempo real y si hay alguno en el que uno de los equipos con peor récord le gana a uno de los mejores, ven si hay variaciones en las apuestas”, explicó el comisionado general de la LNBP, Alonzo Izaguirre, a Sports Illustrated México.
De acuerdo al ex jugador, por temporada, desde que empezaron a trabajar con Sportsradar, existen unos dos partidos por campaña en los que hay sospechas de juego ilegal, pero después de las investigaciones se ha descartado, por lo que el certamen sigue con saldo blanco.
“El reporte nos sirve también para darle transparencia al juego con directivos que se quejan de alguna decisión arbitral o resultado que no les favorece. Con él damos certeza”, comentó Izaguirre.
Sportsradar apoya a la liga no solo para desechar arreglos, también para generar y recolectar las estadísticas de los encuentros.
Es así como la LNBP, el principal campeonato de basquetbol en México, trata de blindarse de apuestas ilegales que puedan realizar elementos de la competición, como sucedió el mes pasado en la NBA.
En la Asociación Nacional de Baloncesto, el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups; el guardia de Miami Heat, Terry Rozier, y el exjugador y asistente, Damon Jones, fueron detenidos luego de ser señalados en un caso de apuestas ilegales vinculadas con la mafia
Los tres son investigados por el FBI. Rozier, veterano con 10 años de experiencia en la liga, y Jones, habrían filtrado información privilegiada en partidos de sus equipos a apostadores.
Billups, miembro del Salón de la Fama, no ha sido vinculado directamente en este caso, pero el FBI sospecha que también estaría entrometido por información en la que se asegura que un probable cómplice, descrito como “un jugador de la NBA aproximadamente de 1997 a 2014 y entrenador de la NBA desde al menos 2021”, divulgó datos previo a un encuentro del Trail Blazers ante los Bulls en 2023, para beneficiar a jugadores.
Esto sucedió en un momento en el que la NBA, por la caída de los ingresos provocada por la pandemia de la covid-19, flexibilizó sus restricciones a tener como “sponsors” a casas de apuestas y bebidas alcohólicas.
En México también se han dado casos. En los últimos meses, más de una decena de jugadores de Liga Premer, Expansión y Femenil, fueron vetados múltiples años por realizar apuestas y manipular partidos.
A pesar del contexto, Izaguirre confía en que el trabajo que la liga hace con Sporsradar es suficiente para mantenerse alejados de estos escándalos y darle credibilidad a una liga que tiene como “naming sponsor” a la empresa más importante de las apuestas deportivas en línea del país.