La NBA en llamas, otra vez
La NBA finalmente puede celebrar la aparición de una nueva polémica. Envuelta aún en un doble escándalo ligado al bajo mundo de las apuestas, incluso en contubernio con la Cosa Nostra, las redes han vuelto a arder, pero felizmente para la liga la polémica regresa a la duela. Una jugada protagonizada por Giannis Antetokounmpo ha caído como agua en el desierto para el baloncesto estadounidense.
Ocurrió ayer martes durante el duelo entre los Milwaukee Bucks y los New York Knicks. El partido apenas iniciaba su desarrollo. Era el primer cuarto en Nueva York. Aficionados aún con hotdog en mano y refresco sin azúcar, de pronto vieron a Giannis Antetokounmpo tomar el balón y encaminarse en una penetración rumbo al aro cuyo final fue el enceste.
La jugada se viralizó en minutos. Voces surgieron para cancelar la acción y otras tantas para defenderla. ¿El motivo? El griego recorrió cerca de media cancha con las manos en el balón antes de soltarlo casi debajo de la canasta. Dio entre cuatro o cinco pasos… y no hubo infracción.
Reggie Miller, comentarista y exjugador de Indiana Pacers, reaccionó en directo:
“Uno, dos, tres, cuatro… cinco”, dijo irónico el también miembro del Salón de la Fama. Este comentario fue fuego en bosque seco para la comunidad digital.
Según el reglamento de la NBA en su regla 10, sección Xlll, “Un jugador que reúne el balón puede dar dos pasos para detenerse, pasar o lanzar. El primer paso ocurre después de reunir el balón.”
Entonces, según la NBA, un jugador puede dar dos pasos una vez se hizo del balón. El momento en que controla la bola —cuando puede detener el bote, pasar o tirar— se llama “gather”. Y en ese instante, cuando apoya la pierna ancla, ese movimiento no cuenta como paso, lo cual, sin estar nombrado en las reglas, se conoce como el paso cero; el gather step.
Consultado al respecto por Sports Illustrated México, Horacio Llamas, exjugador de los Soles de Phoenix, fue al grano con una ironía pragmática. “Para mí es falta… pero no fue falta porque los árbitros no la marcaron”, dijo sin lograr contener la sonrisa.
Las opiniones son divididas.
Voces que defienden la jugada
“El balón aún se mueve en su mano derecha cuando la izquierda lo toca para iniciar el gather; luego da dos pasos y lanza. Es básicamente una finta”, publicó The Shadow League, medio estadounidense enfocado en análisis deportivo con más de una década de trayectoria.
A su vez Train ImPossible, plataforma especializada en biomecánica y entrenamiento técnico de en el baloncesto, no solo validó la jugada del griego; la veneró. “Seguía botando, reunió el balón y dio los dos pasos reglamentarios. Giannis tiene un control de balón impresionante.”
Voces que ven una infracción
Para Enrique Corbella, especialista del Diario Marca en España, “Antetokounmpo se ‘fuma’ el paso cero con unos pasos para la historia. Da cuatro después del gather”, señala en coincidencia con el mexicano Llamas.
La jugada de Atento “terminó siendo aún más comentada que su brillante actuación —primer jugador en la NBA en registrar más de 140 puntos, más de 50 rebotes y superar las 20 asistencias en los primeros cuatro juegos de la temporada— y generó polémica entre los aficionados y especialistas”, redactó Ignacio Poggio para Mundo Deportivo, periódico histórico surgido en Barcelona, ahora con edición digital para los Estados Unidos.
New York Basketball fue al enfático, crudo y sin maquillaje: “Giannis AntetoTravel", tituló en su red X el video de la viral jugada, mientras Yahoo Sports Canadá lo resume sin esquinas: "Dio seis pasos y no le marcaron falta."
A estas alturas del debate, quizá los comentarios del excoach Jeff Van Gundy, uno de los analistas más profundos y respetados del juego, sean la explicación más didáctica e imparcial. “El gather ha sido modificado para dar más libertad ofensiva, pero todavía no es perfecto”, explicó sin apasionamientos.
De la jugada aún aún hay mucho por opinar.