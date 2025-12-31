LeBron James entra en territorio inexplorado al cumplir 41 años
Feliz cumpleaños, LeBron
LeBron James está a punto de unirse a otro club exclusivo. Hoy es el cumpleaños número 41 de James, lo que significa que cuando los Lakers reciban a los Pistons a las 10:30 p.m. ET por NBC, James se convertirá en apenas el 12.º jugador en la historia de la NBA en disputar un partido con 41 años o más.
James ha sido tan consistentemente excelente durante los últimos 23 años que es fácil dar por sentada su presencia. Pero su cumpleaños es una gran oportunidad para tomar distancia y apreciar lo que está haciendo.
Jugar después de los 40 años no es algo sin precedentes en la NBA, pero nadie a esa edad ha rendido tan bien como LeBron. James disputó 56 partidos con 40 años y promedió 23.9 puntos por partido, la mayor cifra jamás registrada por un jugador de 40 años. Anotó al menos 20 puntos en 39 de esos 56 partidos, uniéndose a Michael Jordan y Kareem Abdul-Jabbar como uno de apenas tres jugadores en la historia de la NBA con partidos de 20 puntos en cifras de dos dígitos después de cumplir 40.
Ha habido varios jugadores que se han mantenido en las canchas bien entrados en sus 40, pero ninguno ha tenido un rol tan significativo como el de James. El jugador de mayor edad en disputar un partido de la NBA es Nat Hickey, quien jugó dos encuentros con los Providence Steamrollers en 1948, apenas días antes de cumplir 46 años. (Hickey era el entrenador del equipo, y los Steamrollers terminaron la temporada con marca de 6–42). El récord en la era moderna pertenece a Kevin Willis (44 años y 224 días), quien jugó cinco partidos con los Mavericks en las últimas semanas de la temporada 2006–07. Robert Parish y Vince Carter son los únicos otros jugadores que aparecieron en un partido después de cumplir 43 años.
James está en posición de desempeñar un papel mucho más grande que cualquier otro jugador de su edad en la historia. Está promediando 32.9 minutos por partido esta temporada y ha jugado al menos 31 minutos en 11 de sus 14 encuentros. Solo seis jugadores en la historia de la NBA han disputado al menos 30 minutos en un partido con 41 años o más, y ninguno lo ha hecho más de 11 veces. Si mantiene su ritmo actual, LeBron está listo para pulverizar ese récord.
James sigue siendo un jugador productivo, con promedios de 20.5 puntos, 6.7 asistencias y 4.9 rebotes por partido esta temporada, pero también está mostrando, de manera innegable, señales de desaceleración. Se perdió los primeros 14 partidos de la temporada por ciática (una lesión clásica de un hombre de 40 años) y, desde su regreso, se ha asentado en un rol de apoyo detrás de Luka Dončić. James está promediando apenas 15.2 intentos de tiro de campo por partido, con mucha diferencia la cifra más baja de su carrera, y tiene una tasa de uso mínima histórica de 26.3% (alrededor de dos puntos porcentuales menos que en su temporada de novato).
Jugar junto a Dončić (el actual líder anotador de la NBA) reduce la presión sobre James y podría servir para extender su carrera. Es asombroso que LeBron haya sido tan dominante durante tantos años, pero necesitaba un compañero como Dončić que tomara el control y le permitiera recuperar el aliento de vez en cuando. Sin embargo, lo que hace especial a LeBron es que un rol reducido todavía implica jugar más de 30 minutos por partido y promediar 20 puntos por 23.º año consecutivo. Mientras que Abdul-Jabbar, Parish y Carter pasaron de ser superestrellas en su mejor momento a jugadores de rol en sus 40, LeBron sigue siendo una fuerza a tener en cuenta.