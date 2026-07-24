LeBron James sacude la NBA: jugará con los 76ers en busca de su quinto campeonato
La espera terminó. Después de semanas de especulaciones que paralizaron el mercado de la NBA, LeBron James confirmó que dejará a Los Angeles Lakers para convertirse en nuevo jugador de los Philadelphia 76ers.
El máximo anotador en la historia de la liga firmó un contrato por dos temporadas y ocho millones de dólares, con opción de jugador, de acuerdo con su agente Rich Paul, en un acuerdo que privilegia la posibilidad de competir por el campeonato antes que el aspecto económico.
"Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón", escribió LeBron en su cuenta de X.
El veterano alero explicó que su decisión responde únicamente a su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel.
"Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero. No lo hago por la familia. Sigo queriendo sacrificarme. Sigo queriendo trabajar. Sigo queriendo esforzarme al máximo. Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar".
Con su llegada, Philadelphia reúne un núcleo de élite encabezado por Joel Embiid, Jugador Más Valioso de la NBA en 2023; Jaylen Brown, MVP de las Finales de 2024, incorporado recientemente desde Boston; y el explosivo base Tyrese Maxey.
La franquicia busca terminar con una sequía de más de cuatro décadas sin campeonato. Los 76ers no levantan el trofeo Larry O'Brien desde 1983 y no disputan unas Finales de la NBA desde 2001.
El proyecto convenció a LeBron después de analizar otras opciones, entre ellas un regreso a Cleveland Cavaliers, volver al Miami Heat o unirse a Stephen Curry en Golden State Warriors.
"Sigo amando de verdad este juego y todavía tengo más que ofrecer", aseguró el cuatro veces MVP.
La decisión también pone punto final a siete temporadas con los Lakers, equipo al que llegó en 2018 y con el que conquistó el campeonato de 2020, además de cumplir el sueño de compartir vestidor con su hijo Bronny James durante la campaña pasada.
Pese a mantener un alto nivel individual —promedió 23.2 puntos y 7.3 asistencias en los últimos playoffs—, el proyecto angelino comenzó a girar alrededor de Luka Doncic, lo que abrió la puerta para la salida de James.
Con Philadelphia, LeBron disputará la temporada número 24 de su carrera, ampliando otro récord histórico en una trayectoria que incluye cuatro campeonatos, cuatro premios al Jugador Más Valioso, cuatro MVP de Finales y el liderato absoluto de puntos anotados en la historia de la NBA.
Su llegada no solo cambia el destino de los 76ers; también redefine la lucha por el campeonato. La Conferencia Este suma un nuevo favorito y la NBA vuelve a girar alrededor de un nombre que, más de dos décadas después de su debut, sigue siendo capaz de transformar el rumbo de una franquicia con una sola decisión.