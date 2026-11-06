¿El lento comienzo de Nikola Jokic es motivo de preocupación para Nuggets?

Durante las últimas seis temporadas, Nikola Jokic ha sido una garantía para Nuggets, tan seguro como la muerte y los impuestos.

A lo largo de ese periodo, el estelar jugador interior ha sido consistentemente uno de los más prolíficos de la NBA, hasta alcanzar niveles históricos. Lideró a Denver al campeonato en 2023 y ganó tres premios MVP. Desde la temporada 2020-21, Jokic ha promediado 26.9 puntos por partido, con un 58.3% de efectividad en tiros de campo (37.8% en triples), además de 12.4 rebotes y 9.3 asistencias. Nuggets han promediado 51 victorias por temporada y han ganado siete series de playoffs. Mientras tanto, el jugador serbio ha establecido toda clase de récords absurdos que alguna vez se consideraron inalcanzables y ha registrado estadísticas que no veíamos desde hace medio siglo.

Aunque la mayoría de las temporadas no han terminado con el éxito que se espera de los jugadores verdaderamente extraordinarios, la grandeza de Jokic ha sido indiscutible. Por eso, su comienzo en la temporada 2026-27 está llamando la atención.

Después de otra offseason en la que perdieron talento debido a las restricciones del segundo apron, los primeros partidos de este año han sido complicados para Denver. Nuggets tienen marca de 3-3 y sus tres victorias llegaron ante equipos de menor nivel del Oeste: Pelicans (en dos ocasiones) y Suns. Ocupan el puesto 19 en rating neto y tienen la séptima peor defensa de la NBA. En temporadas recientes, las derrotas de Nuggets solían llegar a pesar de los mejores esfuerzos de su líder. Jokic nunca escapaba de las críticas, como corresponde, pero acumulaba puntos, rebotes y asistencias sin importar lo que sucediera a su alrededor.

Este año no ha sido así. ¿Qué tan preocupado debería estar Denver por ello?

Nikola Jokic ha tenido un complicado comienzo de temporada

De cara a lo que sigue, hay que tener presente que todo esto es relativo. Las malas noches de Jokic siguen siendo mejores que el 90% de las mejores actuaciones de cualquier centro de la NBA. Pero, según el estándar que el propio tres veces MVP ha establecido, los primeros seis partidos del nuevo año han sido malos.

Hasta el miércoles, Jokic promedia 22.0 puntos, 9.7 rebotes y 9.0 asistencias por partido. Tiene un 47.2% de efectividad en tiros de campo y un pésimo 22.6% en triples, pese a que intenta 5.2 por encuentro, la cifra más alta de su carrera. Incluso está teniendo dificultades en el apartado analítico, donde debería ser recordado como una de las mayores bestias estadísticas de la era moderna de la NBA: Nuggets registran un rating neto de -0.33 por cada 100 posesiones durante los 222 minutos que ha disputado en la duela hasta ahora (según PBP Stats). ¿La temporada pasada? Esa cifra fue de +10.81.

La prueba visual coincide con su caída estadística. Jokic no está obligando a los equipos rivales a lidiar con su juego físico cerca del aro, donde su extraordinario toque ha atormentado a los defensores durante años. Esto le permite regresar un poco más rápido a defender y conservar energía, lo que tiene sus beneficios, pero controlar la pintura en ataque es la principal manera en que puede compensar sus deficiencias en el otro costado de la cancha. Cuando se conforma con mantenerse atrás y actuar como distribuidor desde la parte alta de la llave... bueno, Jokic sigue siendo muy bueno. Pero no domina al nivel de un MVP.

Debido a la manera en que Nuggets han administrado mal el roster que lo rodea, ese es el nivel al que Jokic debe jugar para ganar partidos de manera constante, y quizá finalmente hayan llegado a un punto de quiebre. Le están pidiendo que sea el eje de la ofensiva mientras juega 37 minutos por partido, después de tres temporadas consecutivas en las que promedió al menos 34 minutos por noche. Quizá el desgaste finalmente está alcanzándolo y el jugador serbio intenta compensarlo reduciendo el esfuerzo cuando puede. Es una imagen extraña después de tantos años viendo a Jokic jugar una cantidad descomunal de minutos con un esfuerzo incansable, producto de un tanque de energía aparentemente inagotable.

¿Qué tan preocupados deberían estar los Nuggets?

No demasiado. Por ahora.

Analistas nacionales como Bill Simmons ya se han preguntado en voz alta si estamos presenciando el principio del fin de la etapa de Jokic en la cima de la NBA. No es una conclusión injustificada en este momento, si se considera el comienzo de la temporada, su aspecto después de la lesión de rodilla en 2025-26 y la desastrosa derrota en la serie de playoffs ante Timberwolves.

Al mismo tiempo, sin embargo, el centro estrella se ha ganado el beneficio de la duda. Sin duda, estos últimos seis partidos han sido extraños en el caso de Jokic. Incluso inquietantes, dada la consistencia con la que ha demostrado su grandeza. Pero Denver todavía está experimentando con una nueva rotación después de renovar su banca (otra vez). Como resultado, David Adelman está exigiendo mucho a sus estrellas. Si encuentra una fórmula que le guste, presumiblemente reducirá la presión sobre Jokic y Jamal Murray para que hagan todo por este roster cada noche. Eso debería traducirse en mejores resultados, aunque quizá no de manera espectacular.

Incluso con esa lógica razonable y todo lo que Jokic ha demostrado a lo largo de su carrera, cada decisión que Denver ha tomado en los últimos años se ha construido sobre la premisa de que puede exigirle a su centro estrella tanto como a cualquier otro jugador de la NBA. Que pedirle todo a Jokic era una estrategia ganadora sin un costo significativo. Si esa tendencia está cambiando, el futuro de Nuggets se ve completamente diferente.

Desde esa perspectiva, más les vale esperar que esto sea sólo un tropiezo pasajero y no el nuevo estándar.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/11/2026, traducido al español para SI México.