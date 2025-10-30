Llamas confía en la NBA y su lucha contra las apuestas ilegales
La NBA fue sacudida la semana pasada por un caso de apuestas ilegales vinculadas con la mafia. Los señalados fueron el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups; el guardia de Miami Heat, Terry Rozier, y el exjugador y asistente, Damon Jones.
Estos tres elementos son investigados por el FBI, que busca imputarles cargos federales si son encontrados culpables.
El acontecimiento sucedió en un momento en el que las casas de apuestas han llegado en masas a patrocinar las principales ligas y equipos de distintos deportes del mundo, entre ellas la NBA, que por la caída en ingresos durante la pandemia de la covid-19 flexibilizó sus restricciones a tener como “sponsors” a ellas y las bebidas alcohólicas.
El caso de Billups, parte del Salón de la Fama; Rozier, veterano con 10 años en la liga, y Jones, pone en duda la credibilidad de la competición más importante de baloncesto del mundo, aunque no todos opinan lo mismo.
“La NBA se preocupa mucho, hay muchas personas del gobierno que trabajan dentro de la liga para evitar estos casos. Siempre van a cuidar que no pasen este tipo de cosas. Espero que en la investigación todo se aclare y que también sirva para que los que lo hacen se asusten y no se vuelva algo común”, explicó el ex jugador Horacio Llamas, primer mexicano en jugar en la Asociación Nacional de Baloncesto.
Para el “Becerro”, quien el 2 de marzo de 1997 hizo historia al ser el primer tricolor en la competición, la liga hace esfuerzos para que “todo esté lo más limpio posible” y como evidencia puso el caso de 2007, cuando el árbitro Tim Donaghy, luego de 13 años de servicio, abandonó la liga tras una investigación del FBI.
En la indagación se concluyó que apostó y ganó dinero en partidos en los que fue juez y alteró con algunas de sus decisiones el margen de puntos. Donaghy pasó 15 meses en la cárcel.
Ahora, el FBI hace una pesquisa que involucra el arreglo de desempeño y la filtración de información privilegiada en encuentros de la NBA a grupos de apostadores. Rozier y Jones estarían inmiscuidos en este caso.
Billups no, pero las autoridades sospechan que también estaría entrometido por información en la que se asegura que un probable cómplice, descrito como “un jugador de la NBA aproximadamente de 1997 a 2014 y entrenador de la NBA desde al menos 2021”, filtró información previo a un encuentro del Trail Blazers ante los Bulls en 2023.
En ella, reveló que el equipo de Portland planeaba “perder intencionalmente” con miras a obtener una mejor selección en el Draft, suelen quedarse las quintetas con peor récord cada temporada.
“A mí no me gusta apostar, nunca me ha gustado, pero para ponerte en una situación así es porque tenías una presión alta que te llevó hasta ese punto. Toda acción, sea buena y mala, tiene consecuencias”, añadió Llamas.
El caso más sonado en el mundo del deporte fue el de Pete Rose, quien, en 1989, Pete Rose, líder histórico de hits conectados en las Grandes Ligas, fue declarado persona non grata de Las Mayores, por haber apostado en partidos en los que jugó y dirigió a los Reds.
En México, más de una decena de jugadores de Liga Premer, Expansión y Femenil, fueron vetados múltiples años del futbol mexicano por realizar apuestas y manipular partidos.
“Ahora que las casas de apuestas están tan metidas con patrocinios en el deporte, hay que vigilar mucho para que no pase que un jugador decida dejar de meter puntos para que su equipo pierda. Siempre pensé que en la NBA era difícil que pasara esto, pero ahora veo que no. Espero que todo mejore para que los fans no nos preocupemos por estas situaciones”, concluyó Llamas.