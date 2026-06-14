¡Los Knicks de Nueva York son campeones de la NBA!
Con una épica actuación de Jalen Brunson, los New York Knicks vencieron 94-90 en la cancha de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y conquistaron su primer anillo de campeones de la NBA desde 1973.
Un colosal Brunson logró 45 puntos para que los Knicks culminaran su triunfo en las Finales por un global de 4-1.
Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones pero no pudo evitar la derrota en las primeras Finales de su meteórica carrera.
Los 10 últimos campeones de la NBA
2026: New York Knicks
2025: Oklahoma City Thunder
2024: Boston Celtics
2023: Denver Nuggets
2022: Golden State Warriors
2021: Milwaukee Bucks
2020: Los Angeles Lakers
2019: Toronto Raptors
2018: Golden State Warriors
2017: Golden State Warriors
Los equipos con más títulos
1. Boston Celtics 18 (2024)
2. Los Angeles Lakers 17 (2020)
3. Golden State Warriors 7 (2022)
4. Chicago Bulls 6 (1998)
5. San Antonio Spurs 5 (2014). AFP