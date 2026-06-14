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¡Los Knicks de Nueva York son campeones de la NBA!

Derrotaron 94-90 a los Spurs en San Antonio y ganan las Finales 4-1

Redacción SI México

¡Nueva York es campeón de la NBA!
¡Nueva York es campeón de la NBA! / Kevin C. Cox/Getty Images

Con una épica actuación de Jalen Brunson, los New York Knicks vencieron 94-90 en la cancha de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y conquistaron su primer anillo de campeones de la NBA desde 1973.

Un colosal Brunson logró 45 puntos para que los Knicks culminaran su triunfo en las Finales por un global de 4-1.

Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones pero no pudo evitar la derrota en las primeras Finales de su meteórica carrera.

Los 10 últimos campeones de la NBA

2026: New York Knicks

2025: Oklahoma City Thunder

2024: Boston Celtics

2023: Denver Nuggets

2022: Golden State Warriors

2021: Milwaukee Bucks

2020: Los Angeles Lakers

2019: Toronto Raptors

2018: Golden State Warriors

2017: Golden State Warriors

Los equipos con más títulos

1. Boston Celtics        18 (2024)

2. Los Angeles Lakers    17 (2020)

3. Golden State Warriors  7 (2022)

4. Chicago Bulls          6 (1998)

5. San Antonio Spurs      5 (2014). AFP

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