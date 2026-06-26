Los Lakers firmarán un contrato millonario con Austin Reaves
Los Los Angeles Lakers firmarán a Austin Reaves a un enorme nuevo contrato cuando la agencia libre comience la próxima semana, reportó el miércoles Shams Charania de ESPN. El acuerdo tendría un valor de 185 millones de dólares por cuatro años; el nuevo salario anual de Reaves, de 46.5 millones de dólares, representa un incremento significativo respecto a los 14 millones que ganó la temporada pasada. Incluye una opción de jugador para el último año del contrato.
Reaves, tras una temporada de carrera, tenía una opción de jugador para 2026–27 por 14.5 millones de dólares que prácticamente todos esperaban que rechazara para buscar un acuerdo más lucrativo. Por lo tanto, la noticia del miércoles no sorprende. El jugador de 28 años promedió 23.3 puntos y 5.5 asistencias la temporada pasada, mostrando que era un gran complemento para los Lakers como segunda opción ofensiva detrás de Luka Dončić.
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No todo fue perfecto, sin embargo. Reaves lidió con lesiones durante toda la temporada y sufrió una devastadora lesión en el oblicuo en los últimos días de la campaña regular que lo mantuvo fuera de los primeros cuatro partidos de playoffs de L.A. Regresó a tiempo para ayudar a eliminar a los Rockets, pero claramente no estaba en su mejor forma. Cuando finalmente mostró su nivel habitual contra el Thunder en la segunda ronda, ya era demasiado tarde; los Lakers terminaron siendo barridos mientras Reaves promedió 20.8 puntos con 42% de acierto en tiros ante los campeones defensores.
Aun así, Reaves es ahora una pieza clave del futuro de Los Ángeles. Su capacidad anotadora quita mucha responsabilidad a Dončić y le da a los Lakers una segunda opción ofensiva cuando su superestrella necesita descansar. Sus limitaciones defensivas hacen que no sea una pareja perfecta junto a Dončić, pero su valor como anotador compensa eso la mayoría de las noches. Además, aunque este es un contrato muy costoso para los Lakers, que es el máximo que Reaves podía exigir, el equipo está en modo contendiente. Jugadores como él son demasiado valiosos como para dejarlos ir en la agencia libre, que era el riesgo que Los Ángeles corría si lo dejaba llegar al mercado sin un acuerdo.
Dončić ya tiene a su compañero de fórmula para el futuro cercano, y el mejor talento desarrollado internamente por los Lakers en años se queda en la organización.
Por qué los Lakers no tuvieron otra opción más que pagarle a Reaves
Como se mencionó anteriormente, los Lakers estaban prácticamente acorralados en esta situación. Reaves merecía totalmente un nuevo contrato después de emerger como una opción ofensiva genuinamente explosiva esta temporada, con un piso alto y un techo igualmente alto en términos de producción. Su nivel de juego fue muy superior a su salario del año pasado. Ese tipo de sobre-rendimiento normalmente termina en una recompensa lucrativa para cualquier jugador; considerando que Reaves es la mejor historia de desarrollo de la organización desde Kobe Bryant, esta conclusión se sentía especialmente inevitable. Habría sido una mala decisión dejar ir a un jugador así.
Y muy bien podría haber salido por la puerta si Los Ángeles lo dejaba llegar a la agencia libre. Hay muchos equipos necesitados de talento con dinero para gastar que habrían ofrecido todo lo permitido a Reaves en cuanto se abriera el mercado, especialmente considerando las nuevas reglas del sorteo que incentivan a los equipos malos a mejorar un poco agregando jugadores como Reaves a plantillas sin talento. Era un riesgo real de fuga si los Lakers intentaban ofrecerle poco. Un salario anual de 46.5 millones puede parecer exagerado para un jugador conocido tanto por sus limitaciones defensivas como por su ofensiva eléctrica, pero L.A. pagó para no solo mantenerlo, sino evitar perder a un talento de élite sin recibir nada a cambio.
Y aun con esas deficiencias defensivas, es un buen encaje junto a Dončić como anotador secundario. Más importante aún, a Dončić le gusta. La superestrella quería a Reaves como su compañero en la duela en L.A., algo que “dejó claro a los ejecutivos de los Lakers en conversaciones durante el último año”, según reportó The Athletic tras la firma. Los Lakers no quieren ceder completamente a la opinión de un solo jugador, pero Reaves es un gran jugador que de todos modos querían mantener. Que la estrella de la franquicia pensara lo mismo solo hizo que este acuerdo estuviera 100% asegurado.
El contrato podría envejecer mal a este nivel de dinero. Pero los Lakers no tenían forma de reemplazar la producción de Reaves esta temporada baja. Tampoco tenían mucho poder de negociación más allá de esperar que aceptara un descuento local, lo cual habría sido ofensivo considerando que ya jugó las últimas dos temporadas con un salario bastante reducido.
Así, Reaves está garantizado para seguir siendo un Laker por bastante tiempo. ¿Un poco caro? Tal vez. Pero era la única decisión posible para Los Ángeles.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/06/2026, traducido al español para SI México.