México comienza su camino rumbo al Mundial de Basquetbol
El balón naranja comienza a botar rumbo al Mundial de Qatar 2027. Ciudad Obregón, Sonora, tierra de basquetbol, será el lugar en el que el equipo mexicano enfrentará el primer preclasificatorio regional frente a Jamaica, Barbados y Costa Rica.
Omar Quintero nació en Nogales, Sonora, hace 43 años y hace poco más de cuatro tomó las riendas de la selección mexicana de basquetbol. Desde entonces, el equipo ha evolucionado: “Estoy muy contento con todo el proceso, con todo el trabajo que hemos conseguido. Agarramos la selección en el lugar 44. Ahora estamos en el 25 de la FIBA. Nos hemos ganado mucho más respeto en el mundo”, dice en entrevista telefónica desde Ciudad Obregón.
“Este equipo juega para ganar. Es la nueva filosofía. Está formado por hombres, no por nombres. Eso nos ha ayudado a conseguir los triunfos. Éramos el único equipo que no contaba con un jugador NBA en activo. Todos traen tres o cuatro y Estados Unidos, Canadá, Francia tienen en sus rosters solo jugadores de la máxima liga”.
Según se anunció en las últimas horas, en la lista final no figura el nombre de Karim López, el virtuoso jugador de 18 años que el próximo año puede estar en la parte más alta de la lista del draft de la NBA. Una lesión en la espalda que adquirió en Italia lo alejó de la convocatoria.
El proceso también ha reajustado las edades en la cancha: con Quintero han debutado 25 menores de 23 años. “La selección ha rejuvenecido. Es un cambio generacional en el que nos hemos apoyado de la gente de experiencia que nos ayuda a mantener ese nivel, pero también estamos debutando jóvenes. El caso de Gael Bonilla, Moisés Andriassi y algunos otros. La gran mayoría de los jugadores son nacidos en México, gente que se ha desarrollado aquí”.
Quintero habla también de la otra cara de la frontera: “Hay un 20 por ciento que hemos detectado en Estados Unidos, con padres mexicanos”.
Lo ideal, dice Quintero, es sacar el pasaporte mexicano antes de los 16 años para que ese jugador no ocupe la única plaza de naturalizado a la que tiene derecho el equipo: “sobre todo porque ahí es donde aparece Jaime Jáquez, Juan Toscano, Josh Ibarra y todos estos jugadores que no podemos utilizar”.
En el cuadrangular México enfrentará a Jamaica, Barbados y Costa Rica. Aunque no son nombres que brillen en la marquesina global, Jamaica cuenta con dos jugadores NBA: Norman Powell, un base que tiene más de 10 años en la liga, y Nick Richards, poste enrolado con los Soles de Phoenix.
Quintero continúa con la descripción del resto: “Barbados tiene muchos jugadores que han jugado colegial en Estados Unidos, eso da fogueo. Y Costa Rica está llena de gente experimentada”.
Si el equipo avanza, enfrentaría en noviembre su siguiente serie ida y vuelta contra República Dominicana.
Antes de que suene el silbatazo inicial, Quintero expresa su felicidad de que un partido oficial de la selección nacional llegue a la tierra en la que nació: “Creemos que va a ser una fiesta. Viene gente de todo Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua, de California, de Texas, Es una tierra de basquet y esperamos un gran apoyo de todos”.