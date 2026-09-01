Los 12 Guerreros se enfrentan a Brasil por otro paso rumbo al Mundial de Qatar 2027
México afrontará una de las pruebas más exigentes de su camino hacia la Copa Mundial de Basquetbol de Qatar 2027. Los 12 Guerreros recibirán a Brasil hoy lunes 31 de agosto a las 20:10 horas en el Gimnasio Marcelino González, de Zacatecas, con la oportunidad de fortalecer su posición dentro de los Clasificatorios de las Américas.
El equipo dirigido por Omar Quintero llega después de derrotar 112-86 a Colombia en el comienzo de la segunda ronda. El triunfo elevó su balance a cuatro victorias y tres derrotas, resultado que lo mantiene en el cuarto lugar del Grupo E con 11 puntos, solo uno por debajo de República Dominicana y dos detrás de Estados Unidos y Brasil.
La victoria ante Brasil no le entregaría a México la clasificación inmediata, pero sí representaría un paso importante. Los tres primeros lugares de cada grupo avanzarán directamente al Mundial, mientras que el mejor cuarto puesto entre los grupos E y F obtendrá el séptimo y último boleto de América.
México ocupa por ahora esa posición de mejor cuarto lugar. Su ventaja todavía es corta y cada resultado cuenta, debido a que todos los equipos conservaron los puntos y registros obtenidos durante la primera ronda. Vencer a uno de los líderes permitiría acercarse a la zona de clasificación directa y aumentar la distancia frente a Colombia, Chile y los equipos que persiguen el cuarto puesto en el otro sector.
El conjunto mexicano abrió esta ventana con una de las actuaciones ofensivas más impresionantes de su historia. Frente a Colombia encestó 28 triples en 48 intentos, con una efectividad de 58.3 por ciento. La cifra estableció un récord dentro de los Clasificatorios para la Copa Mundial de FIBA y superó los 24 que Australia había conseguido ante Guam.
Moisés Andriassi encabezó el ataque con 28 puntos, mientras que Pako Cruz y J.J. Ávila aportaron 25 cada uno. Los tres encestaron siete triples, una producción que impidió cualquier intento de reacción colombiana. Paul Stoll añadió 11 unidades y seis asistencias para dirigir una ofensiva que repartió 29 pases de anotación y ganó los cuatro periodos del encuentro.
Repetir una noche de 28 triples parece poco probable, por lo que México necesitará encontrar otras respuestas ante Brasil. El control de los rebotes, la defensa sobre el perímetro y la capacidad para producir cerca del aro tendrán mayor importancia frente a una selección con más tamaño y profundidad.
Brasil comenzó la eliminatoria con seis victorias consecutivas, pero perdió su invicto tras caer 94-90 ante República Dominicana. Ese resultado lo mantiene con marca de 6-1 y aumenta la presión para su visita a Zacatecas. El conjunto sudamericano necesita reaccionar para conservar uno de los primeros lugares, mientras que México intentará aprovechar la localía y el impulso de su actuación ante Colombia.
El antecedente reciente demuestra que los 12 Guerreros pueden competir contra este rival. Durante los Clasificatorios para el Mundial de 2023, México sorprendió a Brasil como visitante con una victoria por 82-72. La selección brasileña respondió meses después con un contundente 102-56 en Chihuahua. En el historial completo, Brasil mantiene una ventaja de 12 triunfos contra seis, pero el reparto de victorias en aquella eliminatoria ofrece una referencia del reto que enfrentará el equipo nacional.
Quintero cuenta para esta ventana con una base experimentada formada por Pako Cruz, Paul Stoll, Gabriel Girón, Fabián Jaimes, Israel Gutiérrez y J.J. Ávila, acompañada por jugadores como Andriassi, Jorge Camacho, Karim Rodríguez, Jonatan Machado, Jaron Martin y Víctor Valdés. México no tiene disponibles a Jaime Jáquez Jr. ni a Karim López, por lo que necesita que sus referentes mantengan la producción y que la rotación vuelva a responder.
El triunfo sobre Colombia confirmó el potencial ofensivo del grupo, pero Brasil exigirá un partido más completo. La selección mexicana deberá evitar pérdidas, resistir físicamente y mantener el orden cuando los tiros exteriores no entren con la misma frecuencia. La experiencia de Stoll y Cruz será fundamental para controlar el ritmo y evitar que el rival imponga su superioridad dentro de la pintura.
Después de este partido quedarán cuatro compromisos. México visitará a Chile y Brasil durante la ventana de noviembre, antes de cerrar la eliminatoria en febrero de 2027 con encuentros en casa ante Colombia y Chile. Los resultados frente a sus competidores directos pueden definir el boleto.
México todavía tiene camino por recorrer y no puede asegurar su presencia en Qatar durante esta jornada. Sin embargo, una victoria ante Brasil transformaría su posición: lo acercaría a los tres lugares directos, fortalecería su condición de mejor cuarto y confirmaría que el triunfo sobre Colombia fue más que una noche extraordinaria desde el perímetro.
Los 12 Guerreros ya dieron el primer paso de esta ventana. Ante Brasil tendrán la oportunidad de conseguir otro y convertir a Zacatecas en el punto de partida de una posible segunda clasificación mundialista consecutiva.