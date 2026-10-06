NBA: Así fue el debut del mexicano Karim López en la pretemporada de los Grizzlies

Este lunes 5 de octubre, el mexicano Karim López hizo historia al realizar su esperado debut en la pretemporada de la NBA con los Memphis Grizzlies. En el encuentro disputado en la State Farm Arena, los Grizzlies impusieron condiciones y se llevaron la victoria con un marcador final de 132-123 frente a los Atlanta Hawks.

Durante su presentación, el alero sonorense de 19 años ingresó en el último cuarto y disputó cerca de ocho minutos (7:53), tiempo en el que demostró rápidamente su capacidad e impacto defensivo.

López registró los primeros dos puntos de su carrera en la liga al ingresar a la zona con un movimiento de eurostep y un tiro flotante contra el tablero, sumando además a su hoja estadística un rebote ofensivo, dos robos de balón y un bloqueo.

El desempeño del novato mexicano estuvo respaldado por una actuación colectiva abrumadora de los Grizzlies, quienes cimentaron su triunfo gracias a un explosivo segundo cuarto en el que anotaron 49 puntos.

La profundidad del banquillo de Memphis quedó en evidencia al registrar a ocho jugadores con doble dígito en anotaciones; la ofensiva fue liderada por G.G. Jackson con 14 puntos, seguido de cerca por el novato Jaylen Wells y Ty Jerome con 12 unidades cada uno, así como por Cameron Boozer, quien aportó 11 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.

López llegó a la franquicia de Tennessee tras convertirse en el primer jugador nacido en México en ser elegido en la primera ronda del Draft de la NBA, tras ser tomado en el pick número 21 global.

Ahora, el mexicano continuará su preparación de cara a su debut oficial en la temporada regular de la NBA, el cual está programado para el próximo miércoles 21 de octubre, cuando los Memphis Grizzlies reciban al Utah Jazz en el FedExForum.