NBA: Cooper Flagg está a punto de convertirse en una superestrella

La NBA es una liga impulsada por sus estrellas, y cada temporada queda definida por las extraordinarias alturas que alcanzan. En vísperas de la próxima campaña 2026-27, elegimos a cinco jugadores que creemos que escribirán la historia de esta temporada: los nombres que resonarán en la historia cuando miremos atrás y repasemos todo lo que está por venir.

El primero fue Jayson Tatum, seguido de Victor Wembanyama y Anthony Edwards. El siguiente: Cooper Flagg.

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Esta temporada de la NBA está repleta de novedades llamativas que no solo atraen tu atención, sino que la exigen.

¡LeBron formó su super equipo más absurdo hasta ahora al firmar por el mínimo para jugar con los 76ers! ¡Giannis es el nuevo representante de la Heat Culture! ¡Wemby viene por todos nosotros! ¿Por qué hicieron eso los Celtics? ¿Por qué hicieron eso los Timberwolves? ¡Luka en los Lakers! ¡Todos los seleccionados del Draft de 2026 serán superestrellas! ¿Recuerdas a los Knicks, los campeones defensores?

Y eso es solo por mencionar algunas de las novedades más llamativas. Probablemente puedas nombrar una docena más de historias que marcarán la próxima temporada. Es el resultado de una temporada baja de la NBA que, en retrospectiva, parece un delirio febril, con muchas figuras importantes en nuevos equipos. Todo esto ocurre en medio de la era de mayor paridad de la liga en décadas.

Esta confluencia de noticias y posibilidades ofrece temas de sobra para discutir. También significa que algunas historias no están recibiendo la atención que merecen, considerando lo importantes que serán.

Como, por ejemplo, el rápido ascenso de Cooper Flagg.

Resulta un tanto inusual decirlo, dado que fue anunciado como un prospecto generacional, seleccionado con el número uno del Draft y luego respaldó todas las expectativas con una extraordinaria temporada de debut que le valió el premio al Novato del Año. Pero, en realidad, no estamos hablando lo suficiente de él. Desde luego, no al nivel que suelen recibir los jugadores de su categoría.

Cuando una selección de primera ronda promedia 20 puntos por partido en su primera campaña en la NBA, normalmente les corresponde a los analistas sensatos contener a la multitud de aficionados que se apresura a coronarlo como el futuro de la liga. Sin embargo, con Flagg, parece que cualquier entusiasmo por lo que podría hacer en su segunda temporada tiene que generarse deliberadamente, en lugar de desbordarse de manera natural más allá de lo razonable, como suele ocurrir. Es un concepto intangible y quizá no estés de acuerdo. Pero, al observar el panorama nacional y los temas de conversación entre aficionados y medios, es imposible negar que Flagg simplemente no ha sido uno de los asuntos principales. Ciertamente se le ha mencionado, pero cuando el jugador al que todos proclamaron como la segunda llegada de LeBron en realidad se pareció bastante a LeBron como novato, ¡uno pensaría que escucharíamos mucho más sobre él!

Quizá sea víctima de sus propias expectativas, por enormes que sean. Quizá influya que el mundo de la NBA haya descartado colectivamente a los Mavericks como la versión basquetbolística de los Cleveland Browns, después del intercambio de Luka Dončić, en la atención que recibe Flagg. Quizá todos los jugadores jóvenes de hoy simplemente tengan la mala fortuna de hacerse un nombre bajo la interminable sombra de Victor Wembanyama.

Sin embargo, no hay manera de evadir los hechos: Flagg fue extraordinario como novato, hasta tal punto que deberíamos esperar que en su segunda temporada se acerque a la élite del verdadero estrellato de la NBA.

Considera lo siguiente. Como se señaló en el ranking de Sports Illustrated de los 10 mejores jugadores menores de 25 años, Flagg se convirtió en apenas el cuarto jugador en la historia de la NBA en registrar 21.0 puntos, 6.7 rebotes y 4.5 asistencias en su temporada de novato. Los otros tres fueron Oscar Robertson, Larry Bird y Dončić. Su conjunto de habilidades es tan único que, entre todos los jugadores de la liga la temporada pasada, solo 10 lograron alcanzar esas cifras, incluido Flagg. Es absurdamente impresionante incluso sin considerar el contexto, como que su compañero con el que más jugó fuera Max Christie (12.3 puntos por partido) o que Dallas remodelara su roster varias veces. O, ya sabes, que no disputara ni un minuto junto a la única estrella de su entorno, Kyrie Irving.

Si todo eso te parece una selección conveniente de datos o demasiado general, vayamos a más detalle y examinemos su actuación virtuosa de abril. Aunque hay que reconocer que el basquetbol de temporada regular en abril no fue muy competitivo la campaña pasada, Flagg aun así anotó 51 puntos contra el Magic, con 19 encestes en 30 intentos y apenas siete tiros libres. Fue el primer jugador novato en anotar 50 puntos desde Brandon Jennings en 2009, y su 63% de efectividad en tiros esa noche ocupa el segundo lugar entre los 15 partidos de 50 puntos registrados por novatos en la historia. Solo Kareem Abdul-Jabbar tuvo un partido de 50 puntos más eficiente en su primera temporada. Y, aunque esto no importa tanto como los demás datos para proyectar cómo será su carrera, Flagg también fue, por mucho, el jugador más joven de la NBA en alcanzar los 50 puntos.

Por si todavía no queda claro, Flagg es extraordinariamente bueno. No “bueno para ser novato” ni “bueno como primera opción de un equipo malo”. Es bueno, se mire como se mire. Y, obviamente, todavía tiene bastante por mejorar, con apenas una temporada como profesional. Flagg fue un pésimo tirador de tres puntos, perdió mucho el balón y tuvo dificultades para generar jugadas de impacto como defensor. Todas esas eran debilidades que esperábamos ver cuando llegara a la NBA y no tienen nada de extraordinario en un novato. Todo lo demás fue sencillamente excepcional.

Piensa en los grandes saltos que hemos visto en el segundo año de jugadores que tuvieron un desempeño similar al de Flagg como novatos. Dončić pasó de 21 a 28 puntos por partido y terminó entre los cinco primeros en la votación al MVP. LeBron tuvo un salto estadístico similar y aumentó enormemente su eficiencia. Pasaron de ser buenos jugadores capaces de tener noches extraordinarias a convertirse en grandes jugadores que indiscutiblemente estaban entre los mejores que la NBA podía ofrecer. Talentos imposibles de ignorar, contra los que no se podía diseñar un plan de juego eficaz. Espectáculo imperdible. Taquilla. Elige cómo describirlos. Ya sabes quiénes tienen ese factor especial, y todo lo que Flagg mostró en su primera temporada apunta a que se unirá a ese grupo más pronto que tarde.

Sin duda, es un grupo muy competido al que Flagg tendrá que abrirse paso, con tantos talentos All-NBA en las duelas hoy en día. Sin embargo, las condiciones se están alineando para que lo consiga. El regreso de Irving le dará como compañero a un anotador de élite, y las… digamos, incómodas sensaciones alrededor de la organización tras el intercambio de Dončić ya quedaron atrás. Aun así, se trata de un roster joven que jugará en una cancha congestionada, lo que significa que Flagg no tendrá dónde esconderse (otra vez). Será el principal foco de atención de las defensivas cada noche.

Eso no lo detuvo la temporada pasada. Así que apuesta contra la joven estrella de los Mavericks bajo tu propio riesgo. El ascenso de Flagg al estrellato ya está aquí: no te pierdas el recorrido.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 15/10/2026, traducido al español para SI México.