La NBA está en el umbral de la era de Victor Wembanyama

La NBA es una liga impulsada por sus estrellas, y cada temporada queda definida por las extraordinarias alturas que alcanzan. En vísperas de la próxima campaña 2026-27, elegimos a cinco jugadores que creemos que escribirán la historia de esta temporada: los nombres que resonarán en la historia cuando miremos atrás y repasemos todo lo que está por venir.

El primero fue Jayson Tatum. ¿El siguiente? Victor Wembanyama.

Aunque la NBA nunca ha visto a alguien exactamente como Victor Wembanyama, en el panorama general encaja perfectamente en un perfil conocido: el de la superestrella generacional más grande que la vida misma (literalmente), cuyo talento puede definir una era. Está hecho de la misma madera que Hakeem Olajuwon, Shaquille O’Neal y LeBron James, prospectos extraordinarios que llegaron al mundo del basquetbol envueltos en un potencial digno del Salón de la Fama. Al igual que esas figuras impresionantes, Wemby tampoco necesitó mucho tiempo para demostrar su capacidad en la NBA. Su producción fue inmediata y su estrellato quedó claro desde los primeros partidos de su temporada de novato, tal como los veteranos cuentan a los jóvenes las historias de las leyendas de antaño.

Pero incluso reconociendo todo eso… este jugador está muy por delante de lo previsto. Quizá hasta un punto que nunca habíamos visto.

En su tercera temporada en la NBA (y apenas la segunda que completó, después de que una campaña se viera interrumpida por una trombosis venosa profunda), Wembanyama llevó a los Spurs a las Finales de la NBA. En el camino eliminó a los campeones defensores y demostró que estaba a la altura al llegar a las puertas del campeonato. Al final, la estrella de 22 años todavía no estaba preparada para culminar la tarea. Pero este no fue el caso de LeBron en 2007 o, por mencionar un ejemplo más cercano a la actualidad, Tatum en 2022: jugadores que tenían el nivel suficiente para acercarse al Trofeo Larry O’Brien, pero que claramente todavía debían dar pasos adelante antes de estar listos para ganar el campeonato.

No, Wembanyama ya tiene el nivel necesario para ser la pieza central de un equipo campeón. Si algunas decisiones se hubieran tomado de otra manera, si algunos tiros más hubieran entrado (o incluso si un rebote hubiera salido con un ángulo ligeramente distinto y se hubiera alejado de OG Anunoby), Wemby podría ser campeón en este momento. No se llega tan cerca por suerte o por las circunstancias. Se necesita talento, habilidad y un grupo de compañeros de calidad que contribuyan a la excelencia noche tras noche que exige jugar un basquetbol digno de campeonato. Desde la perspectiva de Wemby, el último elemento es simplemente buena fortuna; pero resulta increíble ver los dos primeros en un jugador con tan poca experiencia. Fue precisamente esa falta de experiencia la que terminó hundiendo las posibilidades de su equipo, pero los demás factores siguen ahí.

Realmente, nunca habíamos visto algo así en la era moderna. La última selección número uno del Draft que llegó a las Finales de la NBA durante sus primeras tres temporadas fue Tim Duncan. ¿Antes de él? Magic Johnson. Y esos dos ejemplos estuvieron acompañados, como es bien sabido, por compañeros destinados al Salón de la Fama y preparados para competir por campeonatos desde el momento en que fueron seleccionados. No ocurre lo mismo con Wembanyama. El talento que lo rodea no es nada despreciable, pero De’Aaron Fox no es David Robinson.

Todo esto sirve para ilustrar lo extraordinario que ha sido el progreso de Wembanyama. Incluso los talentos superestelares que reciben reproducciones de bronce de sus rostros en Springfield rara vez alcanzan este nivel y lo hacen tan rápido.

Sin embargo, cuando lo consiguen, dominan durante mucho tiempo. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿estamos presenciando el comienzo de la era de Wembanyama en la NBA?

Es difícil quitarse esa sensación de la cabeza, ¿verdad? Wembanyama es capaz de lograr prácticamente cualquier cosa que puedas imaginar en una cancha de basquetbol. ¿Conseguir seis bloqueos? Un martes cualquiera. ¿Encestar seis triples? Trabajo sencillo. ¿Una actuación de 40 puntos y 10 rebotes en una victoria decisiva contra un rival de élite? Debió haber sudado, pero no lo notamos. Su talento es único y lo abarca todo, en un grado reservado únicamente para los mejores jugadores de dos vías en la historia del deporte.

Y puede mejorar muchísimo más. El gigantesco pívot se encuentra en plena etapa de desarrollo; se supone que los jugadores de 22 años deben mejorar de una temporada a otra. ¿Cómo se verá eso en el caso de Wemby? Su juego ofensivo está lejos de estar definido. No tiene un movimiento característico al que recurra, más allá de “ser más alto que todos los demás”. Es brillante al aprovechar las debilidades defensivas, pero su lectura de la cancha todavía no le permite anticipar con facilidad las oportunidades que esas debilidades pueden generar. En términos más generales, Wembanyama todavía tiene margen para mejorar como tirador, generador de juego y defensor del perímetro.

Por encima de toda esta discusión sobre lo que Wemby podría llegar a ser, existe la convicción de que llevará los límites de lo posible más allá, porque expresa abiertamente su deseo de ser grande. Eso es tan poco común como el resto de sus prodigiosas cualidades. El fenómeno de los Spurs desea abiertamente ganarse un lugar en el panteón de las estrellas de la NBA que parecían dioses entre los mortales cuando pisaban la cancha. Eso es lo que hace que lo imposible parezca inevitable. La mente no puede comprender que un pívot de 2.24 metros sea capaz de convertirse en uno de los mejores anotadores de la NBA y, al mismo tiempo, dominar la defensa a niveles históricos. Y, aun así… Wemby es exactamente eso. Ganar el MVP y el Jugador Defensivo del Año (DPOY) en una misma temporada no está fuera de su alcance: una posibilidad que resulta alucinante para el basquetbol moderno. Es todavía más difícil de asimilar si consideramos que Wembanyama ni siquiera tiene edad suficiente para alquilar un automóvil en algunos lugares.

Hasta ahora, todas las superestrellas que han definido una era han seguido, en términos generales, la misma fórmula, aunque los detalles varíen. Pasan uno o dos años adaptándose. Después aprenden a dominar la temporada regular antes de sufrir golpes en los playoffs; atravesar la prueba de varios fracasos dolorosos en la postemporada es un rito de iniciación. Luego destacan de octubre a junio, pero dar el último paso para aprender lo que se necesita para ganar un campeonato exige todavía una o dos lecciones más. Es una experiencia compartida por grandes figuras modernas como Steph Curry y Nikola Jokić, y también por quizá la estrella que más ha definido una era en la historia de la liga: Michael Jordan. Solo entonces, cuando las heridas se convierten en cicatrices y se ha izado el banderín del campeonato, la liga pasa a pertenecerle a un solo jugador.

Wembanyama parece estar saltándose etapas. Siempre se ha negado a reconocer nuestras ideas preconcebidas sobre lo que debería ser posible, así que quizá no tendría que sorprendernos. Sin embargo, resulta impactante que, a sus 22 años y con jugadores de nivel Salón de la Fama repartidos por toda la NBA, el presente esté a punto de pertenecerle a él y solo a él.

Todavía no es suyo. Ganar un anillo es un requisito indispensable para cualquiera de estas conversaciones, como siempre ha sido, y un tema recurrente al hablar del ascenso de Wembanyama hacia la categoría de “rostro de la liga”. Sin embargo, esta es la primera temporada en la que un campeonato parece estar a su alcance. La primera en la que podemos vislumbrar la sombra que la figura de Wembanyama podría proyectar sobre los próximos 10 años o más del basquetbol de la NBA.

¿Una vez que aprenda a ganar al más alto nivel? ¿Una vez que sus malos partidos sean mejores que los buenos partidos de cualquier otro jugador? Entonces, la responsabilidad recaerá en el resto de la NBA para derribar a Wembanyama de su pedestal.

La era de Wemby está a punto de comenzar. La única pregunta es si está a punto de derribar la puerta y anunciar a gritos el inicio de esa era desde ahora, o si todavía necesita pasar por algunas dificultades más.

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Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/10/2026, traducido al español para SI México.