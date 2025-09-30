NBA firma acuerdo histórico global
Prime Video transmitirá por primera vez las Finales de la NBA y presenta su calendario completo de juegos para México en la temporada 2025-26. Este anuncio forma parte de un acuerdo global de 11 años.
NBA y Prime Video llegaron a un acuerdo para transmitir en exclusiva más de 200 partidos de la NBA en México durante la temporada 2025-26, marcando un hito histórico al incluir, por primera vez, la transmisión exclusiva de las Finales de la NBA 2026.
Este anuncio forma parte de un acuerdo global de 11 años entre Amazon Prime Video y la NBA, que amplía significativamente la oferta de deportes en vivo del servicio de streaming en América Latina. Además de México, la cobertura se extenderá a países como Argentina, Colombia, Chile y Brasil, con una producción en español hecha desde un estudio local en la Ciudad de México.
A partir del 21 de octubre, los miembros de Amazon Prime en México podrán disfrutar en exclusiva de:
- 130 juegos de temporada regular
- 17 partidos de la Emirates NBA Cup (10 de fase de grupos y 7 de eliminación directa)
- Todo el SoFi Play-In Tournament
- Partidos seleccionados de playoffs
- Una serie de Finales de Conferencia
- Las Finales completas de la NBA 2026
Entre los partidos destacados del calendario se encuentran:
- Partido inaugural: Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets – 21 de octubre, 17:30 hrs (CDMX)
- Knicks vs. Celtics y Lakers vs. Timberwolves – 24 de octubre (doble jornada)
- Lakers vs. Celtics – 5 de diciembre
- Mavericks vs. Nuggets – 23 de diciembre
- Warriors vs. Thunder – 11 de noviembre y 2 de enero
- Thunder vs. Pacers (revancha de las Finales 2025) – 23 de enero
- Lakers vs. Warriors – 9 de abril
Cobertura especial de torneos
- Emirates NBA Cup: A partir del 31 de octubre, Prime Video ofrecerá una cobertura sin precedentes de este torneo, incluyendo una jornada doble especial el Black Friday (29 de noviembre) y todos los partidos de eliminación directa: cuartos de final (9 y 10 de diciembre), semifinales (13 de diciembre) y la gran final (16 de diciembre), en vivo desde Las Vegas.
- SoFi Play-In Tournament: Del 14 al 17 de abril, Prime Video transmitirá los 6 juegos donde equipos del 7.º al 10.º lugar de cada conferencia pelearán por un lugar en los playoffs.
- Playoffs y Finales de Conferencia: Se transmitirán juegos selectos de las dos primeras rondas, así como una serie completa de Finales de Conferencia.
- Finales de la NBA 2026: Por primera vez, Prime Video será el hogar exclusivo de la serie por el campeonato.
