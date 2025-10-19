NBA: Kevin Durant y Houston, dos años más juntos
La estrella de la NBA, Kevin Durant, renovó su contrato con los Houston Rockets por dos temporadas más, convirtiéndose en el jugador con mayores ingresos en la historia de la liga, informó ESPN este domingo.
La extensión, valorada en 90 millones de dólares e incluyendo una opción para la temporada 2027-2028, eleva el total de ganancias de Durant a 598.2 millones de dólares, superando los 583.9 millones acumulados por LeBron James.
Aterrizado en junio en los Rockets procedente de los Phoenix Suns, Durant, de 37 años, debutó en la NBA en 2007 y es considerado uno de los anotadores más prolíficos de todos los tiempos.
Ganó dos títulos de la NBA con los Golden State Warriors (2017 y 2018) y acumula cuatro oros olímpicos con la selección de Estados Unidos.
Su trayectoria incluye etapas con los Seattle SuperSonics (franquicia que luego se convirtió en los Oklahoma City Thunder, 2008-2016), Golden State Warriors (2016-2019), Brooklyn Nets (2019-2023) y Phoenix Suns (2023-2025).
MVP de la temporada 2014, Durant iniciará su nueva aventura con Houston el miércoles ante los Thunder, actuales campeones de la NBA.
La campaña pasada, los Rockets fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs por los Golden State Warriorsde Stephen Curry (4-3), pero confían en dar un paso adelante con la llegada del veterano astro.