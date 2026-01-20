NBA: LeBron, fuera de los titulares 21 años después
Los Angeles, Estados Unidos
Con la ausencia notoria de LeBron James, la NBA dio a conocer este lunes a los diez principales jugadores del Juego de las Estrellas, que se celebrará el 15 de febrero en Los Ángeles y estrenará un formato que enfrentará a Estados Unidos contra el mundo.
Los aficionados (50%), los jugadores (25%) y un panel de medios (25%) votaron por los “titulares”: cinco jugadores de la Conferencia Oeste y cinco de la Conferencia Este, sin importar su posición.
La votación trajo consigo una gran sorpresa: el fin a una racha de 21 años consecutivos del legendario LeBron James siendo escogido en el grupo principal de diez basquetbolistas.
Tras no ser seleccionado en el grupo principal por primera vez desde 2005, el legendario LeBron James seguramente será votado para formar parte del grupo de segunda línea.
Pero su ausencia en la lista de “titulares”, a sus 41 años, envía una señal del fin de una era, en la que se tornó en un ícono de la NBA y en un competidor a la altura de Michael Jordan.
James se perdió los primeros 14 partidos de la temporada con Los Angeles Lakers por ciática. Desde su regreso, ha promediado 22,6 puntos por partido, con 5,9 rebotes y 6,9 asistencias.
Los titulares elegidos de los equipos son: en el Este, Cade Cunningham, de los Detroit Pistons; Jaylen Brown, de los Boston Celtics; Jalen Brunson, de los New York Knicks; el griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks; y Tyrese Maxey, de los Philadelphia 76ers.
En el Oeste: el francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, votado en el grupo principal por primera vez en su segunda participación en el All-Star Game.
A Wemby lo acompañarán el vigente Jugador Más Valioso (MVP), el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, de los campeones Oklahoma City Thunder, y el triple MVP serbio Nikola Jokic, de los Denver Nuggets.
El All-Star Game tendrá lugar el domingo 15 de febrero en Intuit Dome, la arena ultramoderna de los Clippers en Los Ángeles.