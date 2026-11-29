El brasileño Tristan da Silva destacó con 22 puntos desde el banco en la contundente victoria del Orlando Magic 116-91 sobre los Washington Wizards en el Capital One Arena de la capital estadounidense.

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Orlando brilla en la carretera

Con el triunfo, Orlando mejora su récord a siete triunfos y cuatro derrotas en condición de visitante. Solamente los líderes Philadelphia 76ers y Detroit Pistons le superan con ocho.

Da Silva (22) junto al alemán Franz Wagner (23) se combinaron para 45 puntos en una cómoda victoria en la que alcanzaron a liderar hasta por 37 puntos temprano en el tercer cuarto.

"Logramos marcar el camino desde temprano", dijo da Silva. "Limitamos sus oportunidades y eso fue clave para dominar el ritmo del partido".

"Es importante que todos tengamos la confianza de poder contribuir seamos titulares o entrando desde la banca".

En su tercera temporada en la NBA, da Silva promedia 14,2 puntos, 3,6 rebotes y 1,5 asistencias en sus primeras 15 participaciones.

Por los Wizards, el escolta Trae Young fue el máximo anotador con 19 puntos anotando cuatro de sus seis intentos desde la línea de tres.

El cuadro capitalino no contó con el estelar ala-pívot Anthony Davis quien se perdió su tercer partido de la campaña por enfermedad.

Nets sobreviven en Charlotte

Después de ver reducida a dos puntos una ventaja de 27, los Brooklyn Nets necesitaron una acción defensiva en los segundos finales para asegurar la victoria 118-116 sobre los Charlotte Hornets.

Con la pelota en manos de Coby White, el escolta intentó superar una doble marca perdiendo el control del balón y reclamando una falta que no fue frente a la marca del espigado Day’Ron Sharpe.

"Hemos dejado escapar una ventaja de más de 20 puntos y eso no puede suceder", comentó Sharpe al finalizar el partido.

"Luchamos hasta el final y hemos ejecutado nuestro plan en un momento decisivo del partido".

Sharpe, de 25 años, completó un doble-doble de 19 puntos y 12 rebotes mientras que el ala-pívot Julius Randle anotó 28 unidades.

Brooklyn (5-14) logra apenas su quinto triunfo de la temporada en el antepenúltimo lugar de la Conferencia Este. AFP