NBA: Ranking de los puestos de coach vacantes tras la decisión de Mavericks de prescindir de Jason Kidd
Los playoffs de la NBA siguen en marcha mientras los mejores equipos de la liga luchan por definir al campeón de esta temporada. Pero, en el resto de la Asociación, la temporada baja ya comenzó de lleno. La rueda de los cambios no se detiene para nadie. Los otros 26 equipos ya comenzaron a tomar decisiones y a planear cómo podría verse la próxima campaña tras quedarse cortos en la búsqueda del título este año.
Para varios de esos equipos, eso significó separarse de su entrenador en jefe. El martes, los Mavericks se sumaron sorpresivamente a ese grupo al decidir seguir adelante sin Jason Kidd después de cinco años al mando. Ahora forman parte del pequeño grupo de franquicias que están buscando activamente un nuevo entrenador principal.
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Los otros son los Trail Blazers, Magic y Bulls. Portland perdió a su entrenador en jefe después de que Chauncey Billups fuera arrestado en octubre, pero no parece interesado en retener a Tiago Splitter tras guiar a la franquicia durante el resto de la temporada hasta los playoffs. Orlando decidió seguir adelante sin Jamahl Mosley después de una decepcionante temporada regular y de desperdiciar una ventaja de 3-1 en playoffs frente a los Pistons. Chicago necesita un nuevo entrenador luego de que Billy Donovan optara por marcharse, mientras la organización finalmente adopta una etapa de reconstrucción. Los Pelicans también necesitaban un nuevo líder tras despedir a Willie Green hace meses, pero New Orleans contrató a Mosley en cuanto quedó disponible.
Así que son cuatro equipos. Cuatro plantillas distintas, cuatro ubicaciones diferentes, cuatro franquicias con objetivos y calendarios de competencia muy distintos. Y todos competirán entre sí para contratar dentro del mismo amplio grupo de entrenadores candidatos.
¿Qué equipo tiene ventaja? Para responderlo, clasificamos las vacantes de entrenador en jefe según qué tan atractivas resultan para los candidatos potenciales, tomando en cuenta factores como el talento ya existente en el roster, los recursos disponibles para mejorar dicho roster, la calidad de la propiedad y todo lo demás que implica aceptar un puesto de entrenador principal en la NBA. Solo existen 30 de estos trabajos, así que habrá una larga fila de aspirantes para cada vacante, pero es innegable que algunas son mejores que otras.
Por ello, presentamos nuestra clasificación actual de las vacantes de entrenador en jefe en la NBA, junto con notas sobre el principal atractivo de cada puesto y sus mayores interrogantes.
Clasificación de las vacantes de head coach en la NBA
4. Portland Trail Blazers
Punto de venta: Un roster de playoffs con un alero estelar de doble vía ya establecido
Mayor interrogante: ¿El nuevo propietario Tom Dundon gastará para mejorar al equipo?
En circunstancias normales, los Blazers estarían en la cima o muy cerca de ella en una lista como esta. Vienen de una participación en playoffs en la que remontaron para quedarse con el séptimo sembrado y ofrecieron una buena pelea ante un rival claramente superior antes de ser eliminados. El hecho de que la temporada no se descarrilara por completo tras el arresto de Billups es mérito de la organización en general.
El roster cuenta con un alero estelar de doble vía en Deni Avdija, de 25 años, exactamente el tipo de jugador alrededor del cual cualquier equipo quiere construir. Jóvenes talentos prometedores como Scoot Henderson y Donovan Clingan ayudan a completar un núcleo interesante y talentoso, que además disfrutará de la mentoría veterana de Damian Lillard dentro de la cancha la próxima temporada.
Pero el tema de Tom Dundon es real. Aunque es justo decir que debería tener tiempo para adaptarse a la propiedad de un equipo de NBA, tras sumar a Portland a un portafolio deportivo que ya incluía a los Carolina Hurricanes de la NHL, no ha ganado simpatizantes debido a sus severas medidas de reducción de costos implementadas inmediatamente después de asumir el control a finales de marzo. Estas decisiones también se han extendido a la situación del entrenador, ya que diversos reportes sugieren que Dundon busca una opción de bajo costo y fue rechazado por varios candidatos potenciales después de intentar entrevistarlos mientras Splitter todavía ocupaba el puesto.
Su postura es que todo esto responde al esfuerzo por poner el mejor producto posible sobre la cancha, pero los contratos de los jugadores de basquetbol son mucho más costosos que los de sus equivalentes en la NHL y, desde luego, más caros que los de los entrenadores. A estas alturas, es válido preguntarse si Dundon realmente está dispuesto o es capaz de respaldar sus palabras con inversión real para mejorar el roster; los entrenadores que no cuentan con el mejor talento debido a una propiedad tacaña rara vez encuentran el éxito.
3. Chicago Bulls
Punto de venta: La cuarta selección del Draft 2026 de la NBA
Mayor interrogante: ¿Tomará demasiado tiempo convertir este extraño y desequilibrado roster en un contendiente?
Los Bulls están entrando en modo reconstrucción y recibieron un gran regalo para perseguir ese objetivo al subir en la lotería y quedarse con la cuarta selección del Draft. El nuevo presidente de operaciones de basquetbol, Patrick Graham, dijo todas las cosas correctas durante su conferencia de prensa de presentación para hacer creer a la gente que Chicago abrazará el lento proceso de construir un contendiente desde cero. En esa misma comparecencia, la propiedad prometió darle todos los recursos necesarios (¡e incluso entrar al impuesto de lujo! Nada menos) si existe la posibilidad de que los Bulls finalmente recuperen sus viejas glorias.
Si Graham demuestra ser un buen evaluador de talento, un entrenador candidato estaría entrando en una situación sólida: un equipo de gran mercado con un jefe inteligente de operaciones de basquetbol y un verdadero talento franquicia sobre el cual construir hacia el futuro.
Pero el roster, tal como está, necesita una renovación enorme. Cuenta con un creador de juego interesante aunque defectuoso (Josh Giddey), dos jóvenes aleros con potencial, pero aún con poca producción que lo respalde (Matas Buzelis y Noa Essengue), y varios proyectos de recuperación como Rob Dillingham e Isaac Okoro. Además, posee el peor contrato de la NBA en Patrick Williams y ningún centro auténtico.
Esta será una reconstrucción larga, y Graham lo dejó claro en su primera conferencia de prensa. La pregunta es si la propiedad realmente tendrá el estómago para soportarla, ya que los Reinsdorf han priorizado llenar las butacas por encima de cualquier otra cosa desde que Michael Jordan dejó la ciudad hace 28 años. Cuando lleguen los tiempos difíciles —y llegarán—, ¿cumplirá la propiedad sus promesas? En términos más simples: ¿cuánto tiempo tendrá realmente el nuevo entrenador para ayudar al crecimiento del equipo?
2. Orlando Magic
Punto de venta: Paolo Banchero y Franz Wagner
Mayor interrogante: ¿Cuánto tiempo tendrá un nuevo entrenador?
El Magic es lo más cercano a un ganador inmediato dentro de esta lista. La temporada pasada quedó muy por debajo de las expectativas, pero mostró su potencial al llevar al primer sembrado, los Pistons, hasta siete partidos en la primera ronda. No fue suficiente para salvar el puesto de Jamahl Mosley, pero sí lo bastante para creer que Orlando puede ganar mucho siempre y cuando Paolo Banchero y Franz Wagner se mantengan saludables. Este equipo parece un candidato ideal para dar un gran salto simplemente cambiando de entrenador, como ocurrió cuando Steve Kerr impulsó a los Warriors hacia la grandeza tras sustituir a Mark Jackson o cuando los Pistons lograron una de las mejoras interanuales más impresionantes al reemplazar a Monty Williams con J.B. Bickerstaff. Orlando quizá no siga exactamente esos ilustres pasos, pero el roster es extremadamente talentoso para cualquier nuevo entrenador.
Sin embargo, como consecuencia, la presión por ganar será inmediata. El margen de error no será amplio. El Magic no tiene tiempo que perder y el nuevo entrenador deberá asumir esa realidad desde el primer día. Si se combina eso con el hecho de que Orlando prácticamente agotó sus activos tras adquirir a Desmond Bane (y que el roster, aunque atractivo, no está precisamente optimizado para el juego moderno), se llega a la conclusión de que el nuevo coach tendrá mucho por resolver, poco tiempo para hacerlo y pocas maneras de cambiar el estatus actual. Ese reto es suficiente para equilibrar la calidad del talento con el que trabajará.
1. Dallas Mavericks
Punto de venta: Cooper Flagg
Mayor interrogante: Todo lo demás
Flagg representa todo lo que un entrenador desea tener. Es increíblemente talentoso, físicamente privilegiado y parece interesado únicamente en bajar la cabeza y trabajar para convertirse en el mejor jugador posible. Todo eso quedó demostrado durante su sobresaliente temporada de novato, y sería difícil encontrar a alguien que no crea que algún día —quizá muy pronto— pueda convertirse en uno de los cinco mejores jugadores de la NBA. Todos los equipos de la liga buscan un jugador así, y el hecho de que los Mavericks ya lo tengan convierte este trabajo, por amplio margen, en el más atractivo disponible. El talento de Flagg también le daría un amplio margen de maniobra al nuevo entrenador mientras Dallas toma decisiones pensando en su futuro a largo plazo.
Su estrella brilla lo suficiente para eclipsar todo lo demás relacionado con este empleo, que va de cuestionable a problemático. El roster alrededor de Flagg necesita muchísimo trabajo para maximizar sus habilidades y todavía está lejos de competir siquiera por un lugar en playoffs, incluso si asumimos que Kyrie Irving regresará siendo el mismo jugador después de romperse el ligamento cruzado anterior, una suposición importante. Masai Ujiri estará al mando desde las oficinas; aunque su exitoso canje por Kawhi Leonard le dio una reputación muy respetada, sus últimos años con los Raptors estuvieron marcados por decisiones dudosas. Despedir a Kidd casi inmediatamente después de asumir el puesto, pese a que todavía le quedaban cuatro años de contrato, tampoco inspira demasiada confianza respecto a la estabilidad laboral. Y, por supuesto, está el grupo propietario que aprobó el traspaso de Luka Dončić sin comprender del todo sus consecuencias. Pasarán muchos años antes de que alguien crea que no están a una llamada telefónica de volver a desmantelar el equipo.
Aun así, está Cooper Flagg. La oportunidad de ayudar a desarrollar a un jugador de ese calibre aparece quizá una vez por generación para la mayoría de los entrenadores que serán entrevistados. Y si logran ayudarlo a convertirse en uno de los mejores jugadores de la liga, tendrán empleo en equipos de la NBA durante tanto tiempo como quieran. Es una oportunidad demasiado grande como para dejarla pasar en favor de cualquiera de los otros puestos de esta lista.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/05/2026, traducido al español para SI México.