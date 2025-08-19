NBA: Los siete mejores juegos de la temporada 2025-26 para anotar en el calendario
Ha llegado la mitad de la temporada baja de la NBA, y la liga tiene un regalo para los aficionados para marcar la ocasión.
Poco menos de dos meses después de que el Thunder se coronara campeón y poco más de dos meses antes de que arranque el primer partido de la temporada, la NBA ha ido revelando el calendario en los últimos días y, este jueves, publicó el calendario completo de la temporada 2025–26. Al final, son solo fechas en un calendario, pero ¿qué sentido tiene amar los deportes si no es para celebrar las pequeñas cosas? ¿O emocionarse irracionalmente por partidos que aún faltan meses para jugarse?
Dicho esto, la próxima temporada de la NBA está cargada de narrativas e historias que sobran para ilusionarse. Esta temporada baja fue movida, con un prospecto generacional como Cooper Flagg entrando en la liga y talentos élite como Kevin Durant siendo traspasados. Los fantasmas de la temporada pasada también siguen presentes, ya que el nuevo año arranca sin superestrellas como Jayson Tatum, Damian Lillard y Tyrese Haliburton, quienes se recuperan de lesiones graves. Incluso sin información sobre posiciones o probabilidades de título, la temporada que se avecina es un texto rico en posibilidades para el drama, la intriga y—lo más importante—el gran baloncesto.
Te puede interesar: Temporada de la NBA comenzará el 21 de octubre con el Oklahoma City vs. Houston
Entusiasmémonos juntos. Aquí están siete partidos para anotar en el calendario a medida que se acerca la nueva temporada de la NBA.
Rockets en Thunder, 21 de octubre
Todos los que leen esto ya esperan con ansias la noche inaugural, pase lo que pase, así que no necesito decirles que la marquen en el calendario. Aun así, el primer partido es muy bueno.
El drama fuera de la cancha en torno a la asistencia de Durant a la noche de anillo en Oklahoma City ya es suficiente razón para programar este duelo. KD alguna vez fue el elegido del Thunder, la superestrella que llevaría a la franquicia a la tierra prometida; en cambio, se marchó en la agencia libre para unirse a un rival odiado y nunca dejó de escuchar críticas desde entonces. Ahora será testigo de la nueva generación de talento que llegó al equipo y logró lo que él no pudo. La telenovela amenaza con eclipsar el manjar de baloncesto que los aficionados podrán disfrutar entre estos dos equipos.
El Thunder es campeón y regresa con absolutamente todos sus protagonistas, mayores y menores, de su carrera por el título. Sabemos qué esperar de ellos, pero el impulso de jugar por primera vez desde ganar las Finales de la NBA siempre brinda un extra que hace el partido más atractivo. Además, están muy bien preparados para enfrentar a un Houston renovado que, sobre el papel, luce como una seria amenaza al reinado de OKC. El aporte anotador de Durant sumado a una de las pocas defensas capaces de rivalizar con la élite del Thunder podría dar lugar a un baloncesto tremendo… aunque con inevitables dolores de adaptación. Qué tan significativos sean esos tropiezos quedará claro en la noche inaugural y, en general, dará al mundo del baloncesto su primera impresión del equipo que representa la mejor (y probablemente última) oportunidad de Durant para otro campeonato. Tanto dentro como fuera de la cancha, las historias enganchan. Tal como debe ser en la apertura de temporada.
Spurs en Mavericks, 22 de octubre
La NBA cocinó un gran enfrentamiento para el debut de Flagg. La primera selección global del Draft 2025 es uno de los prospectos más hypeados del siglo, y sus primeros minutos profesionales generarán un interés enorme. La temporada pasada brilló en Duke como un alero combinado capaz de anotar, defender, tirar y pasar a un alto nivel. Ese perfil domina la liga en la actualidad, y el espacio abierto del juego profesional debería permitir que la variedad de habilidades de Flagg se luzca. Claro que aún tiene margen para mejorar, pero pocos jugadores han llegado a la NBA tan completos en todos los aspectos como parece estarlo Flagg.
Cómo rinda en su primer partido no es de ninguna manera indicativo de cómo se desarrollará su carrera (no olvidemos el triple-doble de Michael Carter-Williams en su debut contra los Heatles en 2013), pero aun así será ilustrativo—y lo más importante, ¡divertido! No es común ver a un prospecto con calificación A+ disputar sus primeros minutos en la NBA. Ya sea que Flagg se convierta en All-Star, superestrella o fracase pronto, este momento quedará cristalizado en la historia de la liga. Debemos disfrutarlo.
Y luego está el rival al que se enfrentará. Victor Wembanyama hará su regreso con San Antonio tras ver su temporada pasada interrumpida por una trombosis venosa profunda. Muchos ojos estarán atentos al francés de 2,21 m y a cómo luce después de lidiar con un problema de salud tan serio. En un tono más ligero, Wemby pasó parte del verano entrenando con monjes Shaolin y quizá debute algunos movimientos nunca antes vistos en la cancha. Sea como sea, desde que llegó a la NBA ha sido cita obligada, y será genial verlo en acción por primera vez desde febrero—sin mencionar cómo se combinará con la segunda selección, Dylan Harper.
Rockets en Warriors, 26 de noviembre
La serie de primera ronda de playoffs entre Warriors y Rockets la temporada pasada fue una de las más entretenidas. Fue una auténtica batalla campal que se fue a siete partidos, y al final ambos equipos terminaron con serios roces entre sí. Eso es baloncesto de postemporada, baby. Se siente como el amanecer de una rivalidad renovada entre la nueva camada de talento de los Rockets y la vieja guardia de los Warriors, rivalidad que recibió un extra de picante con lo ocurrido en la temporada baja—liderado, por supuesto, por la llegada de Durant a Houston.
Ha pasado un buen tiempo desde que Durant jugó para los Warriors, así que los duelos entre ambos lados ya no son tan tensos como lo eran hace cinco años. Pero esa narrativa revivió un poco después de que el ex-MVP rechazara un traspaso que lo hubiera enviado de regreso a Golden State en la fecha límite de cambios de este año. Los Warriors en su lugar apostaron por Jimmy Butler, quien nunca teme llevar actitud a la cancha sin importar el rival. Suma todo eso, mezcla el gusto de Draymond Green por provocar, la tensión que llevó a faltas flagrantes en los playoffs, y tienes un fuerte potencial de fuegos artificiales.
Incluso si no los hay, este sigue siendo un gran duelo de baloncesto que además funciona como una previa de playoffs de alto nivel. El piso de diversión aquí es bastante alto.
Thunder en Pacers, 23 de octubre
La revancha de las Finales de la NBA de este año no genera la misma emoción que en temporadas pasadas, debido a la lesión del talón de Aquiles de Haliburton, de la que estará recuperándose a lo largo de esta campaña. No obstante, el Gainbridge Fieldhouse promete estar absolutamente eléctrico cuando el Thunder vuelva a la ciudad, ya en la primera semana de la temporada. Y además será el partido inaugural de los Pacers, la primera oportunidad para que los aficionados saluden a sus jugadores favoritos desde que ganaron el Juego 6 en junio pasado. Promete ser una auténtica fiesta.
También será interesante ver cómo luce Indiana sin Haliburton ni Myles Turner, quien sostuvo la pintura de los Pacers durante toda una década antes de firmar con los Bucks en la agencia libre. Rick Carlisle podría sacar algunos de los esquemas más creativos de su carrera para compensar la ausencia de Haliburton y la partida de Turner. De cualquier modo, tras ver la carrera de estos Pacers en postemporada, sabemos sin duda que jugarán tan duro como nunca para desafiar expectativas y derribar al campeón defensor.
Bucks en Pacers, 3 de noviembre
Hablando de Turner, su regreso a casa definitivamente será uno para ver. El veterano Pacer firmó con los Bucks en la agencia libre un contrato de cuatro años y 107 millones de dólares, lo cual resultó doloroso en múltiples niveles para los aficionados de Indiana. Turner era el jugador con más tiempo en el equipo a pesar de constantes rumores de traspaso, y los talentos formados en casa siempre son un poco más queridos que cualquiera entre la afición. Que se fuera después de la mejor temporada de la franquicia desde los tiempos de Reggie Miller ya es difícil de aceptar. Que se fuera para unirse a los Bucks, un rival divisional con el que los Pacers casi se han peleado físicamente en varias ocasiones en los últimos años… eso va a encender a la afición.
Por eso, su regreso al Gainbridge Fieldhouse debería estar marcado en el calendario. Hay pocas narrativas mejores en el deporte que cuando un atleta alguna vez adorado regresa a su antiguo hogar tras convertirse en “villano” a los ojos de la afición. Súmale todos los episodios extradeportivos ocurridos en los duelos Bucks-Pacers en los últimos años y este promete ser muy bueno.
Lakers en Mavericks, 24 de enero
Luka Doncic ya tuvo, por supuesto, su primer regreso emocional a Dallas después del sorprendente traspaso que lo envió de los Mavericks a los Lakers en medio de una fría noche de enero. Y los reportes del verano sugieren que ya lo superó. Pero Dončić no parece un hombre que olvide fácilmente. Sin duda saldrá a dejarlo todo en cada segundo que esté en la duela del American Airlines Center. Un jugador de su calibre, impulsado por ese nivel de motivación, siempre, siempre vale la pena verlo, especialmente en una temporada regular que a veces puede sentirse tediosa. Dončić es un rayo en botella, y no hay mejor oportunidad para que caiga que contra los Mavs. Así será en el futuro previsible.
Los sucesos de la temporada baja solo han aumentado el entusiasmo por su primera vez de regreso en Dallas en la 2025–26. Aparentemente está en la mejor forma de su vida. Los Mavs, de alguna manera bendecidos de inmediato por los dioses del baloncesto, consiguieron a Flagg para reemplazarlo ante los ojos de una afición destrozada por el traspaso. Ah, y claro, están LeBron James y Anthony Davis en todo este asunto. Tan doloroso como es este duelo para los fanáticos de los Mavericks, es igualmente fascinante para el observador neutral.
Clippers en Suns, 6 de noviembre
Es raro que un solo partido pueda encapsular todos los sentimientos de una afición, pero este debería hacerlo.
Cuando los Clippers visiten la PHX Arena por primera vez la próxima temporada, traerán consigo a una figura querida en la historia de los Suns que quizá esté en su última campaña: Chris Paul. Aunque los rumores de una gira de retiro resultaron ser prematuros, el ocaso es evidente para el futuro base miembro del Salón de la Fama. Paul cumplió 40 años en mayo y estuvo sin equipo hasta mediados de julio, cuando firmó un contrato mínimo de veterano para regresar a Los Ángeles. Fue central en la carrera de campeonato de Phoenix en 2020–21 y estuvo muy cerca de llevar a la franquicia a la tierra prometida. Qué rápido se vino abajo todo tras su salida mostró a todos lo crucial que fue para la mejor temporada de los Suns. Debería ser recibido con los brazos abiertos en lo que bien podría ser una de sus últimas visitas a Phoenix.
En el extremo opuesto, Bradley Beal también regresará como parte de los Clippers tras firmar su propio contrato en la agencia libre para ir a L.A. Es seguro asumir que Beal es menos apreciado que CP3 por los Suns. Fue traspasado a Phoenix para formar un nuevo Big Three con Durant y Devin Booker; el experimento fracasó estrepitosamente en todos los sentidos. No fue solo culpa de Beal, pero siendo el jugador mejor pagado del trío y el que más obstaculizó cambios significativos por su cláusula de no traspaso, sin duda será recordado como el símbolo de todo lo que salió mal en esas dos carísimas temporadas. Los aficionados seguramente harán sentir su descontento con esa era en cuanto Beal vuelva a la arena, lo cual siempre ofrece un gran espectáculo para quienes no están emocionalmente involucrados. El baloncesto puede que no sea de la mayor calidad, pero las narrativas alrededor de la NBA son igual de disfrutables. Este es un claro ejemplo.
Menciones honoríficas
El primer partido de Kevin Durant de regreso en Phoenix, 24 de noviembre
En el terreno algo menos trascendental de los regresos, el de Durant a Phoenix será interesante porque no está del todo claro cómo debería sentirse la afición con él—en marcado contraste con ocasiones anteriores en que vivió algo similar. Fue excelente como anotador individual con los Suns, y los fans sin duda disfrutaron verlo jugar. Pero también formó parte de un superteam carísimo que fracasó rotundamente, y su traspaso de salida estuvo lejos de cubrir el costo de adquirirlo. Cómo lo reciban debería ser un subtema a seguir esa noche. Lo único seguro es que Jalen Green lanzará bastantes tiros contra su exequipo.
Cooper Flagg llega a Boston, 6 de marzo
Parte de lo que hace único a Flagg fuera de la cancha es que es originario de Maine, que no es precisamente un semillero de prospectos élite de baloncesto. Tampoco lo es Nueva Inglaterra en general. La primera vez que juegue en Boston debería incluir a una gran cantidad de familiares y amigos de Flagg en las gradas—lo cual, por las razones ya mencionadas, es una escena inusual en el TD Garden. Además, en un año flojo para los Celtics, cabe preguntarse qué tan ruidoso podría ser ese grupo. ¿Más que los propios aficionados locales? Los fans de Boston probablemente lo tomarían como un reto.
Timberwolves-Nuggets en Navidad
Anthony Edwards tenía que aparecer en esta lista en algún momento, ¿no? Uno de los jugadores más electrizantes de la NBA, Edwards y sus Timberwolves están programados para enfrentarse a los Nuggets en el último partido de la jornada navideña. El baloncesto navideño siempre es especial, pero este merece destacarse más que los demás porque Edwards adora los reflectores. Y Nikola Jokić también, al parecer. No fuera de la cancha ni en cualquier otro día, pero sí en Navidad. En 2022, Jokić registró el tercer partido 40-15-15 en la historia de la NBA, y en 2023 puso 26-14-8 para vencer a los Warriors de Steph Curry. Ambos equipos se perfilan como contendientes al título y deberían ofrecer un duelo competitivo, pero en particular las estrellas parecen listas para brillar.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 14/08/2025, traducido al español para SI México.