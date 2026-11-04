Nikola Jokić: el triple MVP que revolucionó la posición de pívot y llega a México

Durante décadas, el pívot fue una posición asociada con la fuerza, los rebotes y el dominio cerca de la canasta, hasta que Nikola Jokic convirtió el pase en su principal arma, se volvió el organizador de los Denver Nuggets y los llevó a su primer campeonato en 2023. Ahora, con tres premios al Jugador Más Valioso, se prepara para jugar en México.

"Siempre digo que la asistencia hace felices a dos personas. Mi entrenador, Deki Milojevic, siempre lo decía", explicó Jokic en diciembre de 2025, la noche en que superó a Kareem Abdul-Jabbar como el pívot con más asistencias en la historia de la NBA.

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Este sábado 7 de noviembre, ante los Indiana Pacers en la Arena CDMX, Jokić podría convertirse en el sexto ganador del premio MVP en disputar un partido de temporada regular de la NBA en el país y el primero en llegar con tres trofeos, conquistados en 2021, 2022 y 2024.

El último MVP que jugó un partido oficial en México fue Derrick Rose, con los Detroit Pistons, en diciembre de 2019. Desde entonces pasaron casi siete años sin que otro jugador con esa distinción pisara una duela mexicana en temporada regular.

De la segunda ronda del Draft a tres premios MVP

Jokićc nació el 19 de febrero de 1995 en Sombor, Serbia, y empezó su carrera profesional con el Mega Basket, en el que lo dirigió Milojevic, antes de dar el salto a Estados Unidos.

Denver lo eligió en el lugar 41 del Draft de 2014, lejos de los primeros puestos reservados para las grandes promesas. Jokic debutó en la NBA un año después. Su capacidad para leer defensas, encontrar compañeros y tomar decisiones lo convirtió en el centro de la ofensiva.

Nikola ganó su primer MVP en la temporada 2020-21 y lo repitió un año después. En 2023 condujo a los Nuggets al primer campeonato de su historia, tras vencer a Miami en cinco partidos y, aunque ese año no fue MVP de la temporada regular, sí fue el Jugador Más Valioso de las Finales. En 2024 ganó su tercer premio y se convirtió en el primer jugador internacional con tres MVP de temporada regular.

El serbio mantuvo ese nivel aun sin un cuarto galardón. En 2024-25 promedió 29.6 puntos, 12.7 rebotes y 10.2 asistencias; una temporada después registró 27.7 puntos, 12.9 rebotes y 10.7 asistencias. Así se convirtió en el primer pívot de la historia en promediar un triple-doble en una temporada completa y en el primero en repetirlo.

El pívot que convirtió los pases en el centro de una ofensiva campeona

Tradicionalmente, los bases organizaban el juego y los pívots se quedaban cerca de la canasta. Jokic, con sus 2.11 metros, puede iniciar una ofensiva después de atrapar un rebote, encontrar a un compañero en el otro extremo de la cancha o distribuir el balón desde la parte alta de la zona.

Su pase obliga a las defensas a elegir entre vigilarlo a él o cerrar los espacios de sus compañeros. Jamal Murray recibe el balón en posición de tiro y Aaron Gordon encuentra ventajas con cortes hacia el aro.

El serbio no inventó al pívot pasador: antes que él, otros dos europeos destacaron por su visión de juego, el lituano Arvydas Sabonis y su compatriota Vlade Divac. Su aportación fue convertir esa habilidad en la base de una ofensiva campeona, sin dejar de producir como uno de los principales anotadores de la liga.

La dimensión de ese cambio quedó clara en febrero de 2026, cuando consiguió su triple-doble número 182 y superó a Oscar Robertson como segundo de la historia: un pívot entre dos bases, solo detrás de Russell Westbrook.

Jokić representa el dominio internacional en la NBA

El éxito del serbio coincide con una etapa en la que los jugadores nacidos fuera de Estados Unidos dominan la liga. Entre las temporadas 2018-19 y 2025-26, los ocho premios MVP fueron para jugadores internacionales: Giannis Antetokounmpo, Jokic, Joel Embiid y Shai Gilgeous-Alexander.

Jokić ganó tres de esos ocho. Su influencia se suma a la de otras figuras europeas, como Luka Doncic y Victor Wembanyama, quienes también ampliaron lo que se espera de sus posiciones.

México vuelve a recibir a un ganador del MVP después de casi siete años

Charles Barkley abrió la lista de ganadores del MVP que jugaron partidos de temporada regular en México, en 1997, con los Houston Rockets.

James Harden, en 2014; Dirk Nowitzki y Russell Westbrook, en 2017, y Derrick Rose, en 2019, completan la lista. Harden todavía no era MVP cuando jugó en México: ganó el premio en 2018.

El recuento no incluye partidos de pretemporada, en los que también jugaron ganadores del galardón como Hakeem Olajuwon, David Robinson y Tim Duncan.

En 2014, Jokićc fue una elección de segunda ronda que pasó inadvertida para casi toda la liga y 12 años después llegará a México como el pívot que, sin depender de la fuerza ni de los rebotes, condujo a su equipo al campeonato desde el pase.