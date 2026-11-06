Nikola Jokic, tres veces MVP, no descarta una franquicia de la NBA en México: "¿Por qué no?"

Nikola Jokic, tres veces Jugador Más Valioso de la NBA, no descartó que Ciudad de México reciba algún día una franquicia de la liga, un tema que calificó como complejo un día antes del partido de su equipo, los Denver Nuggets, ante los Indiana Pacers en la Arena CDMX.

"¿Por qué no? Es una pregunta compleja, pero ¿por qué no?", respondió el campeón de 2023 en la zona mixta previa al partido 35 de la NBA en México.

La cuenta, que arrancó en 1992, suma 19 juegos de pretemporada y 16 de temporada regular, más que en cualquier otro país sin equipo en la liga. México tiene además a Capitanes, que juega desde 2021 en la G League, la liga de desarrollo de la NBA.

Raúl Zárraga, responsable de Operaciones de la NBA en América Latina y Canadá, dijo recientemente a Sports Illustrated México que la capital tiene a su favor la ubicación, la infraestructura y una base de unos 30 millones de aficionados.

Sin embargo, el directivo aclaró que la liga no estudia instalar un equipo en el país y que la evaluación que aprobó la Junta de Gobernadores en marzo se concentra en Las Vegas y Seattle, todavía sin una decisión.

"Creo que va a ser fantástico. La gente en México tiene una pasión enorme, así que el ambiente será increíble", aseguró Jokic, quien estuvo en el país hace cinco o seis años.

El serbio valoró que la NBA lleve partidos de temporada regular a otros países, porque así llega a aficionados que casi nunca pueden ver a sus equipos.

Jokic admitió que la altitud podría favorecer a Denver

Ciudad de México está a unos 2,240 metros sobre el nivel del mar, más de 600 por encima de Denver, donde los Nuggets suelen sacar provecho del cansancio de los rivales.

"Me siento más cómodo cuando jugamos en casa, en Denver, porque sabemos que ahí tenemos una ventaja real. Los equipos que vienen a Denver suelen necesitar un par de cuartos para adaptarse y recuperar el aliento", señaló.

Jokic fue cauto cuando le preguntaron si eso podría repetirse ante Indiana en la capital.

"Quizás, es posible", respondió.

La presión con la que crecen los europeos

El serbio también habló de los europeos que hoy están entre las grandes figuras de la NBA, como él o Victor Wembanyama.

"Los jugadores europeos cargan con un poco más de presión desde sus inicios en Europa. Allí, si pierdes uno o dos partidos, es posible que ni siquiera te toque jugar el tercero", explicó.

Jokic no atribuyó el éxito de los europeos a una sola razón y recordó que en la NBA hay talento de todo el mundo. Cuando le pidieron a sus cinco mejores internacionales de la historia, nombró a Giannis Antetokounmpo y a Dirk Nowitzki, pero no completó la lista ni se incluyó.

"Hay muchísimos jugadores excelentes. Todavía sigo en activo, así que es difícil decirlo", concluyó.

Mañana, Jokic jugará su primer partido de temporada regular en México, el país al que no le cerró la puerta para tener algún día un equipo propio.