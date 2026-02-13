Nikola Topic debuta en la NBA después de superar un cáncer
Los Angeles, Estados Unidos
El serbio Nikola Topic, prometedor base de Oklahoma City Thunder de 20 años, disputó este jueves sus primeros minutos en la NBA tras superar un tratamiento por cáncer testicular, marcando un momento significativo en su joven carrera.
La promesa balcánica fue recibida con una enorme ovación por los aficionados de los vigentes campeones, al aparecer en pista hacia el final del primer cuarto del duelo contra los Milwaukee Bucks.
En el arranque del segundo periodo anotó su única canasta, con un tiro en suspensión, entre los aplausos del público y sus compañeros, en una escena cargada de simbolismo tras meses de adversidad.
Topić estuvo en cancha 12 minutos, en los que anotó 2 puntos, en un partido que Oklahoma City, sin los lesionados Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams, terminó perdiendo por 110-93.
"Estoy emocionado por él. Es evidente que ha pasado por mucha adversidad en su vida en los últimos años"- Mark Daigneault / Entrenador
Elegido en el Draft de 2024, el serbio fue baja durante toda su primera temporada con los Thunder por una lesión grave de rodilla. Aunque el percance ocurrió meses antes del Draft, la franquicia apostó por su talento al seleccionarlo con el número 12, confirmando su confianza en el potencial del base.
Esta temporada, los Thunder esperaban contar con él desde el principio, pero en octubre informaron que Topic se encontraba en tratamiento de quimioterapia por un cáncer testicular, una noticia que detuvo nuevamente su progresión deportiva.
La organización expresó su optimismo sobre su recuperación y le brindó una cálida bienvenida, en la última jornada de actividades antes del fin de semana del Juego de las Estrellas, que se celebrará en Inglewood, al sur de Los Ángeles.
"Estoy emocionado por él. Es evidente que ha pasado por mucha adversidad en su vida en los últimos años", afirmó el entrenador Mark Daigneault. "El hecho de que haya trabajado tanto para llegar hasta aquí y ponerse en la cancha es un gran logro. Es un chico joven que lo que quiere es jugar a basquet", añadió, en una noche que representó mucho más que un debut.