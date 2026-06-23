¿Novata del año? Así va la temporada 2026 de Gabriela Jaquez en la WNBA
El 13 de abril de 2026, el Chicago Sky seleccionó a la alero y escolta mexicoamericana Gabriela Jaquez con la quinta posición global del Draft de la WNBA.
Jaquez se integró a las filas de la franquicia profesional apenas una semana después de haberse coronado campeona nacional de la NCAA con el equipo de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA.
En su primer mes y medio de competencia en la temporada regular, la jugadora de 22 años ha asumido un rol constante en la rotación del Sky, registrando estadísticas que la sitúan de manera legítima dentro de la conversación oficial por el premio a la Novata del Año.
En sus primeras apariciones de la temporada 2026, la jugadora ostenta promedios sumamente sólidos: 10.6 puntos, 4.6 rebotes, 1.2 asistencias y 1.2 robos de balón en apenas 25.8 minutos por noche.
Si bien hay novatas en la liga que manejan un mayor volumen de uso ofensivo, lo que verdaderamente separa a Jaquez de sus compañeras de generación es su asombrosa economía de recursos.
Es una jugadora que no necesita acaparar múltiples posesiones para alterar el rumbo de un partido. Prueba de ello es su sólido 45.2% de acierto en tiros de campo y su infalible 83.8% desde la línea de tiros libres.
Uno de los aspectos más escrutados por los ojeadores antes del draft era la consistencia de su disparo exterior.
Durante su etapa formativa, Jaquez experimentó curvas de aprendizaje pronunciadas, llegando a registrar un discreto 25.9% de efectividad en triples durante su segundo año en UCLA. Sin embargo, la mejora técnica sostenida que mostró en su última campaña universitaria —donde alcanzó un 39.0%—se ha trasladado de manera espectacular a la WNBA.
Su debut profesional contra Portland Fire marcó la pauta, aportando 10 puntos, 7 rebotes y 2 robos, con un diferencial positivo de +14 en la cancha para asegurar el triunfo.
No obstante, su primera gran obra maestra llegó el 17 de mayo frente a las Minnesota Lynx, uno de los conjuntos más fuertes de la liga; esa noche, la californiana comandó la ofensiva de Chicago con 20 puntos y 8 rebotes, encestando 6 de 11 tiros y un perfecto 7 de 7 en tiros libres.
Exactamente un mes después, el 17 de junio, alcanzó su tope personal de la naciente campaña frente al poderoso New York Liberty. Jaquez anotó 22 puntos en 29 minutos, presumiendo una eficacia clínica del 63.6% de campo y un letal 4 de 5 en triples.
Ante este despliegue de madurez, surge la duda, ¿es una verdadera candidata para el Rookie of the year? La respuesta es sí, aunque se enfrenta a un panorama complejo.
Actualmente, la carrera está monopolizada por Olivia Miles de las Minnesota Lynx, la gran favorita unánime que acapara las cuotas de las apuestas de hasta -5000 gracias a su rol como generadora principal y al éxito colectivo de su equipo. Azzi Fudd (Dallas Wings) figura como la principal retadora tras encadenar notables actuaciones ofensivas de más de 20 puntos.
Jaquez se encuentra sólidamente establecida en el segundo nivel de candidatas, con probabilidades en las casas de apuestas que oscilan entre +2500 y +6600, emparejada con otras sensaciones como Flau'jae Johnson y Awa Fam.
Los factores que alejan a Jaquez del primer peldaño son en gran medida contextuales.
Su rol en Chicago no le exige absorber tanto volumen ofensivo como Miles o Fudd, y el difícil récord de 4-12 del Sky le resta reflectores a nivel nacional en comparación con franquicias de la parte alta de la tabla. Además, una inoportuna molestia de rodilla le restó minutos a principios de junio, interrumpiendo su buen ritmo de competencia.
Aunque los votantes suelen decantarse por jugadoras con un mayor impacto mediático o volumen bruto de anotación, la campaña de Gabriela Jaquez es innegablemente meritoria.