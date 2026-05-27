Offseason de los Cavaliers: Decisión sobre Donovan Mitchell, extensión a James Harden y más
Los Cavaliers se quedaron a un paso de las Finales de la NBA en 2026, al caer ante los Knicks en las Finales de la Conferencia Este el lunes por la noche. Aunque fue un final decepcionante para la temporada, también fue una campaña exitosa en Cleveland que demostró que la franquicia es una contendiente legítima. Dicho esto, esta offseason podría complicarse.
Durante la temporada 2025–26, los Cavs terminaron como el cuarto sembrado del Este con marca de 52–30. Llevaron a siete partidos tanto a los Raptors como a los Pistons, primer sembrado, para alcanzar las Finales de Conferencia, donde los Knicks los dominaron.
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Un movimiento en la fecha límite de cambios ayudó a impulsar a Cleveland, al enviar a Darius Garland y una selección de segunda ronda a los Los Angeles Clippers a cambio de James Harden. Después del acuerdo, Harden promedió 20.5 puntos, 4.8 rebotes y 7.7 asistencias como compañero en el perímetro de Donovan Mitchell. Claramente, algo funcionó en esa dupla, ya que los Cavs lograron llegar a las Finales de Conferencia por primera vez desde 2018.
Cleveland tiene algunas decisiones que tomar este verano relacionadas tanto con Mitchell como con Harden, mientras que su frontcourt está a punto de volverse mucho más costoso. Evan Mobley promedió 18.2 puntos, 9.0 rebotes, 3.6 asistencias y 1.7 bloqueos por partido esta temporada, y sigue siendo una pieza fundamental de la franquicia. Estará entrando al segundo año de una extensión de cinco temporadas y 269.1 millones de dólares durante la campaña 2026–27. Su compañero en la pintura, Jarrett Allen, promedió 15.4 puntos, 8.5 rebotes, 1.8 asistencias y 0.8 bloqueos por juego y entrará en el primer año de una extensión de tres temporadas y 90.7 millones de dólares. Es mucho dinero invertido en dos hombres grandes, especialmente con Mitchell y Harden programados para ganar juntos 92 millones de dólares.
Se avecinan decisiones importantes, ya que el equipo ya tiene comprometidos 221.8 millones de dólares para la próxima temporada, colocándose por encima del segundo apron. A continuación, un vistazo a cómo se perfila su offseason.
Agentes libres de los Cavaliers en 2026
Los Cavs enfrentan algunas decisiones interesantes este verano. Están muy por encima del tope salarial, por lo que incorporar talento externo será extremadamente difícil. Harden, adquirido de los Clippers en la fecha límite de cambios, probablemente esté encaminado a recibir una extensión. Tiene una opción de jugador por 42.3 millones de dólares para la próxima temporada, pero Cleveland casi con seguridad buscará pactar un contrato multianual con el ex MVP.
Fuera de eso, Dean Wade es el jugador de rotación más importante que llegará a la agencia libre. El jugador de 29 años ha pasado toda su carrera de siete temporadas con los Cavs y registró un máximo personal en minutos por partido esta campaña con 22.3. Sus 38 titularidades también representaron la mejor marca de su carrera. Sería difícil perderlo, aunque quizá el dinero no alcance para retenerlo.
Aquí un vistazo a la lista completa de agentes libres de Cleveland en esta offseason.
Agentes libres sin restricciones
Dean Wade
Larry Nance Jr.
Thomas Bryant
Keon Ellis
Agentes libres restringidos
- Olivier Sarr (contrato two-way)
Opción de jugador
- James Harden
Opción del equipo
- Craig Porter Jr.
Activos del draft
Los Cavs sí tienen una selección de primera ronda este año, aunque no es la suya. Originalmente habrían tenido la selección número 23, pero en la fecha límite de cambios del año pasado adquirieron a De'Andre Hunter desde los Atlanta Hawks a cambio de Caris LeVert, Georges Niang, un intercambio de selecciones de primera ronda en 2026, otro intercambio de primera ronda en 2028, y selecciones de segunda ronda en 2027, 2029 y 2031. Aquí es donde todo se vuelve todavía más complicado. La selección que Cleveland adquirió de los Hawks originalmente pertenecía a los Spurs. En junio de 2022, Atlanta adquirió a Dejounte Murray y a Jock Landale desde los San Antonio Spurs a cambio de Danilo Gallinari, selecciones de primera ronda en 2023, 2025 y 2027, y el derecho de intercambiar selecciones de primera ronda en 2026. Así que los Spurs recibirán la selección número 20 de Atlanta, los Hawks obtendrán la número 23 y los Cavs tendrán la selección número 29.
¿Entendido?
Cleveland no tiene selección de segunda ronda como resultado del canje por Harden.
Conversaciones sobre la extensión de Donovan Mitchell y especulación sobre un canje por Giannis Antetokounmpo en el horizonte
Mitchell será elegible para una extensión máxima el 7 de julio, y Cleveland casi con seguridad le ofrecerá una. El acuerdo más probable sería de cuatro años y 272 millones de dólares. Sin embargo, si Mitchell espera hasta el próximo verano, sería elegible para un contrato supermáximo de cinco años y 350 millones de dólares, al llegar a 10 años de servicio en la NBA. Ese acuerdo incluso podría incluir una cláusula de no cambio. Habrá que ver qué decide Mitchell.
Harden también necesita una extensión. Parece probable que la obtenga. Aunque sea un contrato de dos años, ofrecería cierta seguridad para ambas partes. Harden cumplirá 37 años este verano y no jugará para siempre. Existe una buena posibilidad de que este sea el último gran contrato de su carrera en la NBA.
La historia que seguirá a los Cavs durante todo el verano, hasta que encuentre un nuevo destino, será la especulación sobre un posible canje por Giannis Antetokounmpo. Cleveland parece un destino natural para el dos veces MVP. Tiene contratos suficientes para igualar salarios y una joven estrella en ascenso para incluir en un canje con Mobley. Los Cavs no han dado indicios de estar dispuestos a mover a Mobley y tampoco tienen control total de muchas selecciones de primera ronda a futuro debido a una serie de intercambios de picks.
Los cambios podrían ser la única manera de que Cleveland mejore este verano debido a las restricciones salariales del equipo. Si no mueven a Mobley, desprenderse del salario de Jarrett Allen podría ser el mejor movimiento posible. También tendrán contratos mínimos disponibles. Eso es prácticamente todo.
Hay mucho dinero comprometido en varios contratos a largo plazo de los que la franquicia tendría dificultades para desprenderse. Mitchell y Mobley son jugadores franquicia, y cobran como tales. Como resultado, el gerente general Mike Gansey tendrá que ser creativo para llevar a los Cavs a otro nivel.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/05/2026, traducido al español para SI México.